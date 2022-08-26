«Дочка» МТС сообщила о поиске способа ввоза чипов для «умного» дома

MTS AI получила заключение юристов о возможности ввоза в Россию чипов для искусственного интеллекта Kneron. Компания использует их в ряде устройств и комплексов, но введенные США санкции ограничили экспорт микроэлектроники

Фото: kneron.com

Центр искусственного интеллекта МТС (MTS AI) пытается согласовать формат поставки на российский рынок потребительских устройств для «умного» дома с чипами Kneron, сообщил в интервью РБК глава центра Александр Ханин.

Kneron — это тайваньский стартап со штаб-квартирой в США, который разрабатывает чипы для искусственного интеллекта. MTS AI инвестировала в него около $10 млн весной 2021 года, получив миноритарную долю, размер которой не раскрывается.

У MTS AI есть ряд устройств и программно-аппаратных комплексов, работающих на чипе Kneron, но поставка этих чипов в Россию невозможна из-за санкций США, которые ограничили высокотехнологичный экспорт после начала специальной военной операции на Украине.

По словам Ханина, они получили «заключение юристов из западных стран», из которого следует, что сегмент видеонаблюдения является пользовательским и не попадает под санкции. «То есть сейчас нужно очень конкретно очертить, для чего могут использоваться чипы, после этого мы получим полную картину, что можно, что нельзя. Поскольку список того, что нельзя, динамично меняется, а мы не хотим впустую тратить деньги на логистику, сейчас анализируем», — указал глава MTS AI.

MTS AI изначально рассматривала инвестицию в Kneron как возможность получить экспертизу в граничных вычислениях (edge computing, производятся на конечных устройствах, что сокращает время отклика по сравнению с вычислениями, производящимися в дата-центрах) и направлении NPU (микропроцессор, используемый для ускорения искусственных нейронных сетей, машинного зрения и других алгоритмов машинного обучения), говорит Ханин, указав, что компания получила эту экспертизу. Он также отметил, что у компании «есть много активностей за пределами России», где «никаких ограничений на использование этих чипов нет». Наконец, Ханин называет Kneron перспективной инвестицией, поскольку за год после того, как MTS AI вошла в капитал стартапа, его оценка выросла примерно на 27%.

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Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов напомнил, что введенные экспортными санкциями ограничения касаются товаров, технологий и программного обеспечения, если они происходят из США или в них есть 25% и более компонентов, происходящих из этой страны, либо если они произведены с использованием американских технологий или программного обеспечения.

«Если производимые на Тайване чипы Kneron попадают под это ограничение (что можно достоверно установить, только зная код категории товаров, к которой они относятся), представляется бесперспективным доказывать, что они будут использованы исключительно в мирных целях, так как запрет все равно будет действовать, — рассуждает Имменов. — Единственным разумным правовым вариантом является получение экспортной лицензии, позволяющей поставлять это оборудование в Россию». По словам эксперта, это непростая задача, но решаемая. «В этом случае доказательство использования в гражданских целях будет основным аргументом при получении лицензии», — указал Антон Именнов.