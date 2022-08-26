«Дочка» МТС сообщила о поиске способа ввоза чипов для «умного» дома

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 59,6 (+0,09) Инвестиции, 25 авг, 16:07
Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 59,77 (-0,23) Инвестиции, 25 авг, 16:07
С рынка ушли международные конкуренты. Как действовать — Bronevik.com Pro, 09:26
Мишустин увидел «негативную отдачу» от санкций для стран Запада Политика, 09:22
В кафе Зеленограда конфликт закончился стрельбой и убийством Общество, 09:09
Лихач-контроль: как снизить число превышений скорости на дорогах России Партнерский проект, 09:03
Зависли в продаже: срок реализации квартир в Москве резко вырос Недвижимость, 09:02
Мосбиржа о «разморозке» бумаг: «Есть возможность легально вернуть активы» Инвестиции, 09:00
Росавиация продлила режим ограничения полетов в аэропорты юга России Политика, 09:00
Сотрудники нужны, работу не найти: что произойдет с рынком труда осенью Pro, 09:00
РБК Comfort
Получайте рассылку с новостями, которые влияют на качество вашей жизни.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Группа Мосбиржи раскрыла линию защиты в иске к Евросоюзу Инвестиции, 09:00
«Победа у нас в кармане!»: какие шесть признаков выдадут юриста-мошенника Pro, 08:47
Шольц назвал легализацию марихуаны в Германии непростым решением Общество, 08:43
Как ограничить курение: сингапурский подход Партнерский проект, 08:38
Один из самых популярных менеджеров паролей в мире сообщил о взломе Технологии и медиа, 08:35
«Дочка» МТС сообщила о поиске способа ввоза чипов для «умного» дома Технологии и медиа, 08:30
Война санкций ,  
0 

«Дочка» МТС сообщила о поиске способа ввоза чипов для «умного» дома

MTS AI получила заключение юристов о возможности ввоза в Россию чипов для искусственного интеллекта Kneron. Компания использует их в ряде устройств и комплексов, но введенные США санкции ограничили экспорт микроэлектроники
МТС MTSS ₽236,4 +1,96% Купить
Фото: kneron.com
Фото: kneron.com

Центр искусственного интеллекта МТС (MTS AI) пытается согласовать формат поставки на российский рынок потребительских устройств для «умного» дома с чипами Kneron, сообщил в интервью РБК глава центра Александр Ханин.

Kneron — это тайваньский стартап со штаб-квартирой в США, который разрабатывает чипы для искусственного интеллекта. MTS AI инвестировала в него около $10 млн весной 2021 года, получив миноритарную долю, размер которой не раскрывается.

У MTS AI есть ряд устройств и программно-аппаратных комплексов, работающих на чипе Kneron, но поставка этих чипов в Россию невозможна из-за санкций США, которые ограничили высокотехнологичный экспорт после начала специальной военной операции на Украине.

Основатель VisionLabs — РБК: «Замены картам Nvidia нет, это наша боль»
Технологии и медиа
Александр Ханин

По словам Ханина, они получили «заключение юристов из западных стран», из которого следует, что сегмент видеонаблюдения является пользовательским и не попадает под санкции. «То есть сейчас нужно очень конкретно очертить, для чего могут использоваться чипы, после этого мы получим полную картину, что можно, что нельзя. Поскольку список того, что нельзя, динамично меняется, а мы не хотим впустую тратить деньги на логистику, сейчас анализируем», — указал глава MTS AI.

Новая «дочка» «Ростеха» объединит активы в сфере электроники и «железа»
Технологии и медиа
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

MTS AI изначально рассматривала инвестицию в Kneron как возможность получить экспертизу в граничных вычислениях (edge computing, производятся на конечных устройствах, что сокращает время отклика по сравнению с вычислениями, производящимися в дата-центрах) и направлении NPU (микропроцессор, используемый для ускорения искусственных нейронных сетей, машинного зрения и других алгоритмов машинного обучения), говорит Ханин, указав, что компания получила эту экспертизу. Он также отметил, что у компании «есть много активностей за пределами России», где «никаких ограничений на использование этих чипов нет». Наконец, Ханин называет Kneron перспективной инвестицией, поскольку за год после того, как MTS AI вошла в капитал стартапа, его оценка выросла примерно на 27%.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Shutterstock Почему санкции могут укрепить рубль, но только на короткий период
Статьи
Pro
Фото: Bernd Dittrich / Unsplash Какие ошибки управленцев лишают сотрудников мотивации в сложных условиях
Инструкции
Pro
Фото: Christopher Furlong / Getty Images Богатый пенсионер: как скопить миллионы на низкооплачиваемой работе
Статьи
Pro
Фото: Chris McGrath / Getty Images Как в 2008-м: чем рост цен на недвижимость грозит экономике. Дайджест
Статьи
Pro
Можно ли ускорить метаболизм, чтобы похудеть
Статьи
Pro
С какими сложностями столкнулся российский финтех, импортозамещая ПО
Статьи
Pro
Фото: Владислав Шатило / РБК В зарубежных компаниях работали 8 млн сотрудников. Что с ними происходит
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock От этих акций избавились Саймонс, Маркс и другие миллиардеры: обзор
Статьи

Старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Антон Именнов напомнил, что введенные экспортными санкциями ограничения касаются товаров, технологий и программного обеспечения, если они происходят из США или в них есть 25% и более компонентов, происходящих из этой страны, либо если они произведены с использованием американских технологий или программного обеспечения.

«Если производимые на Тайване чипы Kneron попадают под это ограничение (что можно достоверно установить, только зная код категории товаров, к которой они относятся), представляется бесперспективным доказывать, что они будут использованы исключительно в мирных целях, так как запрет все равно будет действовать, — рассуждает Имменов. — Единственным разумным правовым вариантом является получение экспортной лицензии, позволяющей поставлять это оборудование в Россию». По словам эксперта, это непростая задача, но решаемая. «В этом случае доказательство использования в гражданских целях будет основным аргументом при получении лицензии», — указал Антон Именнов.

Авторы
Теги
Анна Балашова Анна Балашова
МТС санкции чипы искусственный интеллект
Материалы по теме
В АКИТ анонсировали годовую гарантию на электронику по серому импорту
Технологии и медиа
Рогозин предложил национализацию производства электроники для спутников
Экономика
Новая «дочка» «Ростеха» объединит активы в сфере электроники и «железа»
Технологии и медиа
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter