Минпромторг назвал ключевые проблемы в сфере микроэлектроники

Ключевыми проблемами отрасли сочли серьезное технологическое отставание, зависимость от зарубежных технологий и острый дефицит кадров. Участники рынка и эксперты сочли, что сейчас отрасли нужна экстренная помощь

Минпромторг подготовил обновленную концепцию развития российской микроэлектроники до 2030 года, назвав ключевые проблемы отрасли и пути их решения. О содержании проекта «Основы государственной политики России в области развития электронной промышленности на период до 2030 года и дальнейшую перспективу» пишет «Коммерсантъ».

Источник издания в правительстве уточнил, что это стратегический документ, на основе которого будет строиться дальнейшее развитие отрасли. Его разработку курировал замминистра Василий Шпак. Документ планируют представить в октябре на форуме «Микроэлектроника-2022».

Среди острых проблем российской микроэлектроники перечислены:

отставание технологий на 10–15 лет от мирового уровня;

трудности с освоением технологических процессов ниже 180 нм;

нехватка производственных мощностей;

критическая зависимость процессов проектирования и выпуска продукции от зарубежных технологий;

невозможность обеспечить рынок необходимой электроникой;

низкая инвестиционная привлекательность;

высокая стоимость производства компонентов в России;

острый кадровый дефицит;

недобросовестная конкуренция со стороны зарубежных поставщиков электроники.

Для решения этих проблем Минпромторг предложил участникам рынка координировать исследования в области передовых технологий, увеличить мощности, создать отрасль электронного машиностроения и отказаться от иностранных технологий при проектировании.

Власти готовы упростить производителям доступ к грантам, субсидиям и льготным кредитам. Как рассчитывает Минпромторг, после 2030 года российская микроэлектроника начнет «экспансию на международные рынки».

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Газета обращает внимание на то, что стратегия развития электронной промышленности до 2030 года была разработана еще в начале 2020 года, к работе над профильным нацпроектом правительство приступило в феврале этого года, а госполитику начали формировать только сейчас, когда условия радикально изменились.

Источник газеты в крупном производителе микроэлектроники сказал, что «ресурсное обеспечение госполитики неочевидно». По его словам, отрасль требует «не стратегических предсказаний, а экстренных мер: финансирования, помощи в расширении производств и крупных инвестиций в развитие локальной инфраструктуры».

После начала российской спецоперации на Украине западные страны начали вводить санкции против Москвы, коснувшиеся в том числе экспорта микроэлектроники и высокотехнологичной продукции. Такие ограничения ввели Великобритания и США.

Американский экспортный регулятор BIS начал отказывать экспортерам в выдаче лицензий на поставку в Россию «чувствительных» продуктов для оборонной, аэрокосмической и судостроительной отраслей. Ограничения на экспорт в Россию распространяются также на полупроводники, изготовленные в Азии с помощью американского оборудования.

В апреле ЕС также ввел эмбарго на поставки в Россию оборудования, которое может способствовать «совершенствованию военного и технологического потенциала» страны.

Президент России Владимир Путин в июне заявил, что ограничения, касающиеся микроэлектроники, — одна из самых сложных тем и одно из главных направлений удара по экономике. По его словам, правительство пыталось создать российскую микроэлектронную промышленность уже несколько лет.