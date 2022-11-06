Nikkei узнала о плане Японии вложить $5,5 млрд в производство чипов с США

Массовое производство планируют начать во второй половине текущего десятилетия. США и Япония договорились сотрудничать в этой сфере в июле

Фото: Annabelle Chih / Getty Images

Япония и США к концу года создадут совместный исследовательский центр по разработке передовых 2-нанометровых полупроводников с возможностью массового производства ко второй половине десятилетия. Об этом пишет Nikkei.

Эти траты включены в бюджетный законопроект на текущий финансовый год, он подразумевает выделение 450 млрд иен ($3 млрд) на создание центров производства передовых чипов в Японии и 370 млрд иен ($2,5 млрд) на обеспечение производства необходимыми ресурсами, в частности — кремниевыми пластинами и карбидом кремния.

Токио утвердил субсидии компаниям Taiwan Semiconductor Manufacturing, Kioxia и Micron Technology на строительство в Японии заводов по производству полупроводников. Издание отмечает, власти поддерживают производство микрочипов в Японии не только из-за значимости полупроводников для экономической безопасности, но и на фоне значительного снижения курса иены, что делает инвестиции более привлекательными.

США и Япония договорились создать исследовательский центр в конце июля, на встрече госсекретаря Энтони Блинкена и министра иностранных дел Японии Есимаса Хаяси. «Как первая и третья по величине экономики мира, крайне важно, чтобы мы работали вместе, чтобы защитить основанный на правилах экономический порядок», — указал Блинкен. Присутствовавшая на встрече министр торговли США Джина Раймондо подчеркнула, что полупроводники являются для Вашингтона «основой нашей экономической и национальной безопасности».

Токио и Вашингтон в совместном заявлении договорились сотрудничать «для повышения устойчивости цепочки поставок в стратегических секторах, включая, в частности, полупроводники, батареи и важнейшие полезные ископаемые».

Власти США считают расширение производства полупроводников вопросом национальной безопасности в частности из-за их необходимости для производства вооружения. В начале октября администрация президента Джо Байдена ввела ограничения на поставки полупроводников и оборудования для производства микросхем в Китай. Экспорт продукции, изготовленной с использованием американских технологий, для производства вычислений с использованием искусственного интеллекта возможен только по специальной лицензии, выданной в Вашингтоне. Опрошенные Financial Times эксперты сочли, что ограничения отбросят китайские компании «в каменный век».