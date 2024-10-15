Почему экс-владелец «Билайна» перенесет штаб-квартиру из Амстердама

Холдинг VEON, до прошлого года владевший российским «ВымпелКомом», перенесет штаб-квартиру в Дубай. Это упростит поездки для сотрудников «дочек» компании. Кроме того, в ОАЭ выгоднее платить налоги

Фото: VEON / Linkedin

О планах перенести штаб-квартиру из Амстердама в Дубай, международный телекоммуникационный холдинг VEON объявил в понедельник, 14 октября. Решение объяснялось «вниманием к ключевым рынкам» и «огромными возможностями, которые предлагает Дубай».

VEON был создан на базе российского «ВымпелКома» (оказывает услуги под брендом «Билайн»). Но осенью 2023 года холдинг продал бизнес местному менеджменту во главе с Александром Торбаховым. Основным акционером VEON является люксембургская Letterone Investment Holdings S.A., созданная владельцами «Альфа групп». На данный момент у холдинга остаются «дочки» в Пакистане, Казахстане, Бангладеш, Узбекистане и на Украине. В ОАЭ у VEON с 2022 года располагается операционный центр.

Как пояснила РБК базирующаяся в Дубае юрист Дарья Невская, в ОАЭ корпоративный налог составляет в общем случае 9%, а для малых компаний с прибылью до 375 тыс. дирхам (около $100 тыс.) — 0%. «При выполнении ряда условий компания не уплачивает корпоративный налог в отношении дивидендов, полученных от иностранных «дочек», — продолжает Невская. — Если компания выплачивает дивиденды из ОАЭ, то они не облагаются налогом. У ОАЭ есть налоговое соглашение с Киргизией, ставки налога для дивидендов по налоговым соглашениям между ОАЭ и странами, где работают «дочки» VEON, более выгодны, чем по аналогичным соглашениям между Нидерландами и этими странами». Кроме того, по ее словам, в ОАЭ не взимается налог на доходы физлиц в отношении заработной платы или иных выплат, связанных с трудоустройством. «В Нидерландах довольно высокая ставка корпоративного налога — 25,8% (на прибыль свыше 200 тыс. евро в год, до этого предела применяется ставка 19%), налог на доходы физлиц достигает 49,5%, работодатели платят значительные страховые взносы в отношении своих работников», — указала Дарья Невская.

Помимо этого, для трудоустройства иностранного гражданина в Голландии работодатель должен доказать, что он не может найти на данную позицию местного сотрудника, сотрудники дочерних компаний, у которых нет паспорта или внж ЕС, для визита в штаб-квартиру должны получать шенгенскую визу, отметила она. «В ОАЭ нет ограничений на приём иностранных работников в компанию. Компании лишь должны соблюдать правила об эмиратизации — компании с 50 и больше сотрудниками обязаны иметь не менее 2% сотрудников — граждан ОАЭ, с повышением данной доли до 10% к 2026 году», — подытожила Невская. Ранее глава VEON Каан Терзиоглу в интервью Bloomberg говорил, что они испытывают сложности из-за действующих в Нидерландах визовых ограничений: у компании почти нет возможности вызывать на встречи сотрудников из Пакистана и Бангладеш, не имеющих паспортов ЕС.

Советник Pen & Paper Роман Кузьмин считает, что основными преимуществами переезда будут облегченная процедура онбординга сотрудников и близость к основным рынкам осуществления деятельности. По его словам, с точки зрения санкционной регуляторной нагрузки, у решения есть как преимущества, так и недостатки. «К недостаткам можно отнести тот факт, что ОАЭ часто рассматриваются как юрисдикция, через которую возможен обход санкций в отношении России, что в сочетании с исторической связью VEON с российским рынком, может вызвать подозрения в том, что компания пытается дистанцироваться от европейской регуляторной среды, — рассказал Кузьмин. — С другой стороны, переезд из Амстердама в Дубай приведет к снижению регуляторной нагрузки по соблюдению санкций ЕС — при условии формального и фактического переноса деятельности в Дубай компания больше не будет обязана выполнять требования европейского законодательства». Но те акционеры и члены управляющих органов, которые являются гражданами ЕС, будут обязаны соблюдать требования санкций ЕС и после переезда, оговорился он.

Как VEON развивается без «ВымпелКома»

Среди причин продажи российского бизнеса VEON указывал в том числе:

проблемы, связанные с наличием в портфеле активов в России и на Украине после начала специальной военной операции, а также санкций в отношении основателей LetterOne Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева;

трудности с привлечением заемных средств и отзыв присвоенных VEON кредитных рейтингов мировыми рейтинговыми агентствами S&P Global Ratings и Fitch Ratings;

проблемы при работе с некоторыми поставщиками услуг из-за приказа американского Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC), запрещающего гражданам США прямо или косвенно оказывать бухгалтерские, трастовые и корпоративные, а также консультационные услуги по вопросам управления любому лицу, находящемуся в России.

Из-за последнего холдинг перестал работать со своим аудитором PricewaterhouseCoopers (PwC). Сотрудничество возобновилось в марте 2024-го.

После продажи российского бизнеса у VEON было еще несколько крупных сделок. В январе 2024-го холдинг объявил о продаже башенной инфраструктуры в Бангладеш примерно за 11 млрд бангладешских так (около $100 млн). В марте этого года VEON договорился о продаже 50,1% в «Beeline Кыргызстан». В конце сентября было объявлено о продаже 49% в казахстанской «дочке» холдинга — компании TNS Plus за $137,5 млн.

В августе Veon объявил о делистинге своих акций с амстердамской фондовой биржи Euronext и запуске обратного выкупа бумаги на сумму до $100 млн.

При этом на Украине у VEON возникли проблемы. Осенью прошлого года Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в отношении совладельца Letterone Михаила Фридмана по подозрению в подрыве территориальной целостности страны и инициировала арест акций местной «дочки» холдинга «Киевстара», что создало предпосылки для ее национализации. VEON в ответ обещал большие инвестиции в инфраструктуру (до $1 млрд в 2023-2027 годах) и усилил GR-деятельность: в совет директоров «Киевстара», а впоследствии и наблюдательный совет самого холдинга вошел бывший госсекретарь США Майкл Помпео. В сентябре он участвовал в дискуссии «Роль Украины в создании безопасного мира» на ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Также в дискуссии участвовали глава офиса президента Украины Андрей Ермак, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и бывший министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, модератором выступал экс-президент Польши Александр Квасьневский.

С 2024 года выручка VEON в долларах показывает рост вместо снижения в 2022-2023 годах. По итогам первого полугодия показатель увеличился на 9%, до $1,969 млрд. Более половины выручки принесли «дочки» в Пакистане и Казахстане, еще $439 млн — «Киевстар». Котировки VEON на американской бирже NASDAQ за последний год выросли в 2 раза, почти до $30 за депозитарную акцию.