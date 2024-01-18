Veon оценила потери после кибератаки на «Киевстар» почти в $100 млн

Кибератака на «Киевстар» обойдется Veon почти в $100 млн

Фото: Алина Смутко / File Photo / Reuters

Убыток от хакерской атаки на крупнейшего на Украине оператора мобильной связи «Киевстар» составит примерно $95 млн, следует из пресс-релиза материнской компании Veon.

Потери, которые оценили в 3,6 млрд грвн ($95 млн), предварительные. Они связаны с тем, что «Киевстар» предоставил клиентам месяц бесплатного обслуживания в качестве компенсации неудобств, вызванных перебоями.

Сбой в работе «Киевстар» произошел утром 12 декабря 2023 года. Абоненты пожаловались на отсутствие связи и интернета, с неполадками столкнулись также клиенты двух крупнейших банков страны — Приватбанка и Ощадбанка.

В некоторых регионах перестала работать система оповещения о воздушной тревоге. Перебои объяснили кибератакой.

Глава департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины (СБУ) Илья Витюк заявил, что атака привела к «катастрофическим» разрушениям. По его словам, атака стала, возможно, первым примером полного разрушения ядра телекоммуникационной системы.

В СБУ сообщили, что, по одной из версий, за хакерской атакой могут стоять российские спецслужбы.

Российские власти причастность к кибератакам неоднократно отрицали.