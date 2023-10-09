Холдинг Veon продал «Билайн» и завершил выход из России

Российский менеджмент «ВымпелКома» закрыл сделку по выкупу компании у нидерландской VEON. Смена владельца, как рассчитывает оператор, позволит создавать новые партнерства внутри страны

Фото: Владислав Шатило / РБК

О том, что группа российских топ-менеджеров «ВымпелКома» (бренд «Билайн») во главе с гендиректором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу компании у нидерландской VEON, говорится в поступившем в РБК сообщении компаний. В нем отмечается, что в рамках сделки «ВымпелКом» выкупил более 96% облигаций VEON в России, в том числе более 99,6% всех облигаций группы, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД). Выкуп «на единых и экономически равных для каждого выпуска облигаций условиях». Дополнительное внешнее финансирование для сделки не привлекалось, сообщил источник РБК, близкий к компании.

В сообщении подчеркивается, что «условия сделки не предполагают возможности обратного выкупа и фиксируют окончательный выход компании из группы VEON». При этом в «ВымпелКома» отметили, что уровень долговой нагрузки по итогам сделки будет «комфортным»: по итогам третьего квартала соотношение чистого долга к EBITDA не превысит 2.9x, а на момент сделки — не более 2.6x.

VEON объявил о продаже российского бизнеса осенью 2022 года. Изначально предполагалось, что сделка будет закрыта не позднее 1 июня 2023 года, но сроки пришлось сдвинуть из-за требования российской правительственной комиссии по иностранным инвестициям выкупить облигации VEON не менее, чем у 90% российских держателей. Стоимость всего «ВымпелКома» была оценена в 370 млрд руб., но основную часть этой суммы должны были погасить в счет списания долга VEON на российскую компанию. Оставшиеся 130 млрд руб. «ВымпелКом» должен был потратить на выкуп бондов VEON у российских держателей, после чего VEON должен был стать формальным «должником» «ВымпелКома» и в обмен на долг простить сумму 130 млрд руб. по сделке. В середине сентября компании объявили, что планируют завершить все формальности по сделке до 13 октября.

Финансовым консультантом холдинга VEON по сделке выступил инвестиционный банк Aspring Capital, юридическими консультантами выступили: со стороны холдинга VEON — юридическая фирма АЛРУД, со стороны покупателей — юридическая фирма LEVEL Legal Services. Финансовым консультантом и брокером в процессе выкупа еврооблигаций VEON Holdings B.V. выступил «Алор брокер» (ООО «АЛОР +»).

На начало 2023 году у VEON находилось в обращении восемь выпусков еврооблигаций. В своих материалах компания сообщала, что во всех выпусках ее бондов со сроком погашения до 2027 года на долю российских держателей приходится 50%.

В феврале этого года «Алор брокер» предложил российским держателям одного из долларовых выпусков бондов VEON выкупить их по цене 92,82% номинала или обменять на биржевые облигации «ВымпелКома». Позже «Алор брокер» опубликовал новое предложение по выкупу или обмену бумаг держателям уже всех выпусков еврооблигаций, права на которые учитываются российскими депозитариями (условия предполагали дисконт 79,57–92,71% в зависимости от выпуска), а в августе повторил предложение. Два источника РБК, близких к процессу выкупа, сообщили, что подавляющее большинство держателей бондов согласились обменять их на облигации «ВымпелКома».

Как будет развиваться «ВымпелКом»

«Билайн» всегда был самостоятельной компанией, а не просто частью международной группы, но теперь все на 100% зависит только от нас», — приводятся в сообщении слова Александра Торбахова. — «Это, в первую очередь, открывает новые возможности для компании. Мы освободились от ограничений и теперь станем еще более мобильными и открытыми для партнерств внутри нашей страны». Представитель компании дополнил, что в выход из международного холдинга позволит «фокусироваться на потребностях российского рынка и внедрении инновационных решений в области предоставления услуг связи».

По итогам шести месяцев 2023 года выручка «ВымпелКома» составила 144,2 млрд руб., показатель EBITDA — 61,6 млрд руб. Компания получила прибыль в размере 9,6 млрд руб. вместо убытка в 33 млрд руб. год назад.

В отчете «ВымпелКома» отмечалось, что за январь—июнь компания выкупила еврооблигации VEON номинальной стоимостью $1,26 млрд и 25,2 млрд руб., а за июль и большую часть августа — еще на $88,2 млн и 3,5 млрд руб. При этом «ВымпелКом» разместил два выпуска облигаций общей номинальной стоимостью 120,6 млрд руб. со ставкой купона от 7,3% до 11,35% и сроком погашения в 2026-2030 годах в первом полугодии, а после этого — еще один на 12,2 млрд руб. со ставкой 7,3-9,85% годовых и сроком до 2027-2029 годов. Общий долг «ВымпелКома» на 30 июня составлял 333,24 млрд руб. На ту же дату компания обслуживала 44 млн абонентов мобильной связи в России.

Ранее аналитики говорили, что смена владельца «ВымпелКома» может положительно отразиться на работе компании с сектором b2g, так как из-за иностранного владения компания с 2023 года не могла претендовать на госконтракты и участвовать в тендерах, в которых есть госфинансирование.