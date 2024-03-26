VEON объявил о продаже доли в «Beeline Кыргызстан»
Телекоммуникационный холдинг VEON договорился о продаже своей косвенной доли 50,1% в «Beeline Кыргызстан», ее купит CG Cell Technologies (принадлежит CG Corp Global), следует из пресс-релиза VEON.
В группе пояснили, что продажа является частью стратегии VEON по упрощению структуры и связана с акцентом на более крупных рынках, где она присутствует.
Сделка должна быть одобрена местными регуляторами. Ориентировочные сроки ее закрытия в сообщении не указаны. Сумма сделки также не раскрыта.
CG Corp Global — это непальский холдинг, объединяющий более 200 компаний и 260 брендов по всему миру. Численность сотрудников превышает 20 тыс. человек.
VEON указывает, что весь бизнес оценивается в сумму, превышающую EBITDA (прибыль компании до вычета процентов, налогов, износа и амортизации) за 2023 год в 3,4 раза. Тогда EBITDA «Beeline Кыргызстан» выросла на 15%, до $22 млн.
Штаб-квартира VEON расположена в Амстердаме, корпорация владела 100% «ВымпелКома», управляющего брендом «Билайн». Холдинг торгуется на NASDAQ и Euronext.
Крупнейшим акционером VEON является инвестхолдинг LetterOne с долей 47,9%. Его учредители — основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Они вышли из совета директоров (вместе с Андреем Косоговым) LetterOne в 2022 году, попав под западные санкции. После их ухода контролировать холдинг стал лорд Мервин Дэвис.
Доля акций VEON в свободном обращении (free float) составляет 43,8%, и еще 8,3% группы находится под управлением нидерландского траста — штихтинга (у него нет владельцев и он не может быть создан с целью получения прибыли).
Рыночная капитализация холдинга на 26 марта составила $1,75 млрд, за последний год она выросла на 33,39%.
В октябре стало известно, что группа российских топ-менеджеров «ВымпелКома» (бренд «Билайн») во главе с гендиректором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу компании у VEON. В рамках сделки «ВымпелКом» выкупил более 96% облигаций холдинга в России, в том числе более 99,6% всех бумаг группы, учитываемых в Национальном расчетном депозитарии (НРД).
На фоне выхода из нидерландской компании в третьем квартале 2023 года выручка российского «ВымпелКома» выросла на 9,6% к аналогичному периоду 2022 года, до 77,5 млрд руб. В первом квартале показатель снизился на 2,6%, а во втором — вырос на 6,9%.
VEON объявил о продаже российского бизнеса осенью 2022 года.
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