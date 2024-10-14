Бывший владелец «Билайна» решил переехать из Амстердама в Дубай

Дубай (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Международный телекоммуникационный холдинг VEON, владевший в России компанией «ВымпелКом» (бренд «Билайн»), перенесет штаб-квартиру из Амстердама в Дубай. Об этом сообщила пресс-служба компании.

В ОАЭ с 2022 года располагается операционный центр холдинга, отметили в VEON.

«Решение перенести штаб-квартиру <...> отражает стратегическую переориентацию нашего внимания на более близкие к нашим ключевым рынкам. Этот шаг позволяет нам извлечь выгоду из огромных возможностей, которые предлагает Дубай», — заявил генеральный директор группы VEON Каан Терзиоглу.

После переезда в ОАЭ холдинг станет крупнейшей компанией со штаб-квартирой в Дубае, чьи акции котируются на бирже NASDAQ, добавили в пресс-службе VEON.

Ранее Терзиоглу в интервью Bloomberg заявил, что деятельность компании в Нидерландах тормозят действующие в стране визовые ограничения. По словам главы холдинга, согласно действующим правилам, у него почти нет возможности вызывать на встречи сотрудников из Пакистана и Бангладеш, не имеющих паспортов ЕС. Чтобы записаться на прием для получения визы, необходимо ждать шесть месяцев, отметил он.

Крупнейшим акционером VEON является инвестхолдинг LetterOne с долей 47,9%. Его учредители — основатели «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев. Холдинг владеет активами в Пакистане, Украине, Казахстане, Бангладеш, Узбекистане, Киргизии. В частности, на Украине VEON владеет телекоммуникационной компанией «Киевстар».

В России VEON владела компанией «ВымпелКом» (оказывает услуги под брендом «Билайн»), однако осенью 2022 года холдинг объявил о продаже российской части бизнеса.

В октябре 2023 года группа российских топ-менеджеров «ВымпелКома» во главе с гендиректором Александром Торбаховым закрыла сделку по выкупу этой компании у VEON.

«ВымпелКом» выкупил более 96% облигаций холдинга в России. Условия сделки зафиксировали окончательный выход компании из группы VEON, обратный выкуп «ВымпелКома» не предполагался. Стоимость компании оценили в 370 млрд руб., но основную часть этой суммы должны были погасить в счет списания долга VEON на российскую компанию.