Советский буфет и «90-е»: как будут проводить новогодние корпоративы

Расценки на новогодние корпоративы выросли на 30% из-за дефицита специалистов и увеличения гонораров звезд. В числе главных запросов компаний — кавер-группы, атмосфера 1990-х и необычные помещения

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Стоимость новогодних корпоративов в 2024 году выросла в среднем на 30% год к году. Об этом РБК сообщили в ассоциации компаний по организации деловых и корпоративных мероприятий MICE Excellence (объединяет около 3 тыс. представителей ивент-индустрии) со ссылкой на внутренний опрос участников рынка. Минимальная стоимость начинается от 10 тыс. руб. на человека, а верхняя планка «не ограничена», добавил представитель ассоциации.

Накануне Нового года средняя стоимость корпоратива с активной программой и питанием составляет от 15 тыс. руб. на человека, приводит данные гендиректор Avantage Event Project (проводит мероприятия для Avito, VK, Альфа-банка) Лилия Федорова. Рост расценок она объясняет подорожавшими на 20% фуршетами и подорожавшим на 30% техническим обеспечением. Также сказались возросшие гонорары артистов и увеличившаяся стоимость обслуживания их райдеров.

Небольшой корпоратив в офисе на четыре часа сейчас обойдется компании в 3–4 млн руб., говорит основатель международного ивент-агентства «Мандариновая лиса» (проводило корпоративы для Sokolov, SkyEng) Екатерина Лисейчева. Стоимость события на арендованной площадке с программой, вовлечением сотрудников до события (фотоконкурсы или совместный просмотр и обсуждение рождественских фильмов) и постпродакшеном (например, фото и видео с мероприятия) будет начинаться от 15 млн руб. «Выросли цены на аренду площадок, на минимальный депозит по меню, на алкоголь, — перечисляет Лисейчева. — Стабильный рост гонораров артистов, стоимости ведущих, фотографов, видеооператоров, ивент-персонала в целом связан с тем, что большая часть индустрии уехала, а новое поколение еще не успело вырасти до этих требований».

Количество корпоративов, несмотря на подорожание, остается при этом на уровне прошлого года, отмечают в MICE Excellence. Внутренний опрос ивент-агентств показал, что 26% уже получили аналогичное прошлому году количество запросов и расчетов на корпоративы. Еще 26% заявили, что поток клиентов уменьшился на 10–20%, но сопоставимые 20% агентств зафиксировали приток тех же 10–20% запросов. Еще 16% ответили, что количество запросов на корпоративы у них выросло год к году на 20–30%.

Каких артистов ждут на корпоративах

Одним из трендов новогодних корпоративов в 2024 году стал запрос на «ностальгические концепции», рассказала Федорова из Avantage Event Project. Интерес к этому, по ее мнению, подпитывает киноиндустрия, в частности нашумевшие сериалы «Комбинация» (об одноименной советской группе), «Король и Шут» и «Игры» (посвящен Олимпиаде-80). «Есть бренды, которые возвращаются к советским концепциям, — отмечает Федорова. — Например, для одного из заказчиков мы реализуем концепцию музыкально-поэтического вечера, который был характерен для того времени, включая советский буфет».

О запросе на ностальгию и «вайб 1990-х» говорит и Лисейчева из «Мандариновой лисы». Звездных артистов, по ее словам, приглашают 15% клиентов от общего количества обращений. «В этом году больше ставка на создание программ с режиссером и командой клиента, больше работы с кавер-группами, с собранными оркестрами, — перечисляет она. — В 95% наших ивентов есть кавер-группы. Чаще просят больше разных форматов, а не направление всего бюджета программы на одного артиста».

Растущий спрос на развлечения пока не обеспечивается сопоставимым увеличением числа конкурентных предложений, комментирует тренд глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. В этих условиях у многих «традиционных артистов уже сформирован график новогодних неафишных выступлений». «Популярная культура строится на новых востребованных произведениях, но в последние десятилетия их создается в разы меньше, чем в 1970–1980-е годы, — рассуждает Сафронов. — Соответственно, на фоне слабого потенциала новых произведений поддерживается и даже растет общественный интерес к тем, что уже прошли проверку временем».

Популярность кавер-групп и прежде была высокой, считает Табриз Шахиди, директор ряда крупных российских исполнителей и глава компании «Империя музыки». «Как любой продукт с доступной стоимостью, такие исполнители будут востребованы — и когда клиент сильно ограничен в бюджете, и когда он может позволить себе две-три звезды плюс разножанрового артиста или группу», — полагает он.

Топ-5 артистов, которых хотят на праздник Пятерка самых востребованных артистов на новогодние корпоративы, по словам Табриза Шахиди, в этом году представлена Леонидом Агутиным, группой «Руки Вверх!», Анной Асти, Бастой и группой «Иванушки International». На декабрь, по его словам, они уже забронированы практически на все даты. Высоким спросом, как утверждает Шахиди, пользуются также Zivert, Shaman, Владимир Пресняков, Григорий Лепс, Сосо Павлиашвили и Полина Гагарина.

Как изменились запросы заказчиков

Все больше заказчиков при обращении в ивент-агентства просят не «вау-эффект», как 10–12 лет назад, а концепцию с «персонифицированным вовлечением всех гостей», рассуждает, в свою очередь, основатель и управляющий партнер EventPlatform (сотрудничает с L'Oreal, «Фаберлик» и т.д.) Олег Крючков. «Условно говоря, сотрудник корпорации на мероприятии должен быть не «винтиком» и не «снежинкой», а героем яркой истории со своим персональным вкладом в развитие сюжета», — объясняет Крючков.

Аналогичную позицию высказала и Федорова: «Уже не встречается запросов в формате «банкет, выступление гендиректора и приглашенного артиста». Гость мероприятия обязательно должен получить какой-то новый персональный опыт и эмоции, «будь то мастер-класс, спортивная активность или другая иммерсивная история».

Кроме того, по словам Федоровой, в этом году фиксируется высокий запрос на нестандартные площадки для проведения корпоратива. «Все лофты с ноября уже забронированы, — отмечает она. — Также набирают популярность площадки, которые позволяют сочетать разные форматы в одном событии. Одновременно планируются активности и внутри помещения, и на улице».