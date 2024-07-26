Песков рассказал, какие герои нужны России

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

России нужны разные герои, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на встрече с участниками Фестиваля новых медиа.

«Я не думаю, что разумно пытаться составить портрет героя, который нужен стране. Стране нужны герои в полном смысле этого слова», — сказал он.

Песков отметил, что героем может быть и участник военной операции на Украине, и «абсолютный очкарик, ботаник, который изобрел лекарство от рака», и «седовласый девяностолетний старик, который написал какой-то философский труд», и «безногий парень, который потерял ногу на войне и который, несмотря на это, продолжает помогать людям на протезе».

«Они все могут выглядеть и должны выглядеть по-разному. Просто должен быть дух геройства, а конкретного лица у геройства нет», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

После этого он указал в зал и заметил, что героем также является «любая многодетная мать», так как в России средний коэффициент рождаемости находится «на страшно низком уровне» и это «катастрофически для будущего нации». «Вам вот в пояс кланяюсь», — обратился он к женщине из зала.

По итогам 2023 года суммарный коэффициент рождаемости в России (среднее число детей на одну женщину) составил 1,41. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился, однако за 17 лет стал минимальным.