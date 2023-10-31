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Shaman, Тимати и тарологи вошли в топ-запросов на новогодние корпоративы

Event-агентства подняли расценки на новогодние корпоративы в среднем на 20%
Организация новогодних корпоративов подорожала на 20%. В топе запросов у event-агентств — выступления Shaman и Арбениной, а также гадания и тарологи. Спрос на праздники восстанавливается, но клиенты продолжают экономить
Фото: Яков Князев / ТАСС
Фото: Яков Князев / ТАСС

Стоимость организации новогодних корпоративов в 2023 году выросла в среднем на 20%. Такую статистику по итогам опроса участников рынка по запросу РБК представили в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ; насчитывает больше 60 членов event-индустрии).

Почти половина входящих в ассоциацию участников рынка (46%) заявили, что стоимость корпоратива на предстоящий Новый год в расчете на одного человека увеличилась на 10–20% по сравнению с прошлым годом. Еще у 23% членов НАОМ зафиксировали рост выше 20%. Остальные сообщили, что ценовая политика сохранилась либо на уровне 2022 года, либо соответствует инфляции. При этом снижения стоимости не фиксирует никто из участников ассоциации.

Текущая стоимость корпоратива составляет в среднем 40–50 тыс. руб. из расчета на человека, рассказывает руководитель креативного агентства iMARUSSIA! Group Антон Савелюк (компания является членом НАОМ, сотрудничала в том числе с «Азбукой вкуса», «Пятерочкой» и Simple Group). Событие на 200 человек обходится около 7–8 млн руб. «Понятно, что есть запросы и на более бюджетные варианты, и на более высокие [по стоимости], — уточняет Савелюк. — Нижний порог на этот год у нас — это 3,5 млн на 200 человек».

Генпродюсер event-холдинга «Князевъ» Сергей Князев приводит расценки на порядок ниже: сейчас, по его словам, компании готовы тратить от 3 тыс. до 7 тыс. руб. из расчета на человека. «Год назад те немногие компании, которые провели в декабре новогодние корпоративы, тратили на сотрудника 3–5 тыс. руб., — вспоминает Князев. — Увы, этим бюджетам еще очень далеко до 2018 и 2019 годов, когда многие корпорации тратили на сотрудника 10–20 тыс. руб.».

Ключевым фактором, повлиявшим на рост стоимости корпоративов, в НАОМ называют повышение цен на техническое оборудование. Применительно к крупным мероприятиям от 500 человек значимым ценообразующим фактором стала аренда помещений. Крупных площадок не так много, особенно за пределами Москвы и Петербурга, а спрос на них перед новогодними праздниками растет, констатируют в ассоциации.

Каких артистов приглашают на корпоративы

Топ-5 наиболее востребованных артистов для участия в новогодних корпоративах составляют Леонид Агутин, Полина Гагарина, Ёлка, Тимати и Shaman, утверждает представитель агентства Avantage Event Project Лилия Федорова (данные по бронированиям и расценкам она не приводит). Среди востребованных в этом году на праздники исполнителей также Диана Арбенина. Представитель Shaman отказался от комментариев по вопросам о гонорарах и графике по корпоративам. Представители остальных артистов на момент публикации материала не ответили на запрос РБК.

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«Одно время была гипотеза, что будут охотнее заказывать новых звезд, победителей и финалистов различных ТВ-шоу и конкурсов, — рассуждает Федорова. — Однако это не стало массовым трендом. Иногда происходит «совмещение», когда одновременно заказывают медийного артиста из 1990-х и 2000-х, а дополнением к нему — кого-то из новых звезд».

Стоимость гонораров приглашенных на корпоративы артистов в этом году имеет разнонаправленную тенденцию, продолжают в НАОМ. «У некоторых есть рост, но большинство остается примерно на том же уровне или повышает на уровень инфляции, — отмечает представитель ассоциации. — У многих больших артистов цены не растут по той причине, что они уже являются высокими или поднимались в прошлом году».

В целом же стоимость организации выступления артистов «выросла на уровень больше, чем инфляция», признают в НАОМ. В первую очередь это связано с повышением стоимости технического оборудования, а именно света и звука, — из-за разницы курса валют.

Доля компаний, желающих в этом году увидеть на новогоднем корпоративе артиста, составляет 40%, отмечает Антон Савелюк. В прошлом году процент был «значительно меньше». «Весь декабрь в Москве по локациям уже продан, топовая дата — 22 декабря», — уточняет глава iMARUSSIA! Group.

Спрос на артистов несколько активизировался в этом году, согласен Сергей Князев. Впрочем, по его оценке, приглашать звезд пока планируют только 10–15% корпораций. В прошлом году запросов на знаменитостей было значительно меньше, а реально оплаченных выступлений, по оценке Князева, вовсе не более 5%.

Среди необычных трендов, присущих запланированным на грядущий Новый год корпоративам, глава агентства InterMedia Евгений Сафронов выделяет высокую популярность гаданий, а также приглашение тарологов и нумерологов.

Как экономят на корпоративах в этом году

Тренды на организацию корпоративов в этом году схожи с 2022 годом, считает Антон Савелюк: «Экономия средств там, где возможно, выбор площадок, у которых оборудование включено в стоимость. По контент-части есть запрос на современные технологии, например интеграция в программу каких-либо «фишек», разработанных нейросетями, видеоконтент, кастомизация мерча и так далее».

Одним из самых востребованных сценариев новогодних корпоративов в этом году Сергей Князев называет «минуту славы» — проведение своеобразных кастингов среди сотрудников на выявление тех или иных талантов и подготовка к их последующему выступлению на сцене корпоратива. «Увы, данный тренд свидетельствует о желании корпоративных заказчиков минимизировать затраты», — резюмирует Князев.

Готовы ли компании проводить корпоративы

По данным опроса сервиса по поиску работы Superjob, в следующем году 39% компаний планируют проводить корпоративные мероприятия по случаю различных праздничных дат (сюда входят не только Новый год, но и, например, 23 февраля и/или 8 Марта, профессиональные праздники, день рождения компании и тимбилдинги). Порядка 32% предприятий уже заложили на это бюджет. Еще 22% опрошенных не будут организовывать подобные праздники для сотрудников, еще 39% пока не определились с ответом.

Пик активности компаний по организации корпоративных мероприятий, как подчеркивают в Superjob, зафиксирован в 2019 году. Тогда различные даты вместе с сотрудниками отмечали 36% предприятий. В 2020 и 2021 годах этот показатель был заметно ниже, в том числе из-за пандемии и сопутствовавших ограничений: бюджет на корпоративы предусмотрели 28% предприятий.

Среди главных факторов, влияющих на желание компаний проводить корпоративы, Евгений Сафронов называет общее снижение тревожности в обществе. «Очевидно, в 2023 году отрасль зрелищных исполнительских мероприятий восстановится до уровня 2019 года, который, в свою очередь, был немного ниже самого успешного года — 2013-го, — считает Сафронов. — А 2024-й имеет все шансы его превзойти, даже несмотря на отсутствие зарубежных артистов, которые в свое время составляли значимую долю рынка».

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Евгения Стогова Евгения Стогова
новогодние корпоративы концерты праздничные мероприятия Новый год
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