В России упал спрос на звезд и комиков для новогодних корпоративов

Спрос на развлекательную программу на новогодних корпоративах в этом году упал, сообщили в Ассоциации организаторов мероприятий. Большинство клиентов урезали бюджеты на 20% и запланировали офисные вечера в формате «итогов года»

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Компании сократили бюджеты на организацию новогодних корпоративов в конце 2022 года в среднем на 20% к прошлогодним уровням. Такую статистику по итогам опроса участников рынка привели РБК в Национальной ассоциации организаторов мероприятий (НАОМ). Ассоциация объединяет более 90 агентств и компаний, специализирующихся на проведении общественных, городских и корпоративных событий.

Какими будут новогодние корпоративы

Востребованность развлекательного формата мероприятий в этом году снизилась, отмечают в НАОМ. У клиентов в основном запрос на деловой характер новогодних мероприятий: подведение итогов года, съезд региональных представителей и так далее.

В первую неделю после начала частичной мобилизации половина event-агентств — членов ассоциации столкнулись со значительным количеством отмен мероприятий — 20% и более, рассказывают в НАОМ. В ассоциации предполагают, что конечный процент будет еще выше и половина агентств, специализирующихся именно на развлекательных форматах, зафиксируют падение объемов мероприятий минимум на треть.

Сейчас запросов на крупные развлекательные новогодние корпоративы на рынке почти нет, утверждают в НАОМ. По этой причине, в частности, почти в два раза год к году сократились гонорары стендап-артистов и комиков за участие в таких корпоративах: сейчас они составляют от 600 тыс. до 1 млн руб. за мероприятие. Многие заказчики, по данным ассоциации, «взяли паузу» и отложили принятие конечного решения о самом факте проведения корпоратива на ноябрь.

Характер корпоративов в этом году также становится более локальным, отмечают в НАОМ. Большая часть клиентов отказываются от так называемых корпоративов-«тысячников», гостями которых становится весь штат, и предпочитают празднования внутри отдела в самом офисе. По отдельным клиентам остается запрос на выездные мероприятия «небольшим VIP-составом», например в Дагестан, Казань и ближнее зарубежье.

Сколько берут артисты за новогодние корпоративы Профессиональные артисты без высокой медийной известности (например, участники шоу «Голос», не дошедшие до финала), по данным НАОМ, в этом году берут за корпоратив от 100 тыс. до 300 тыс. руб. Исполнители «среднего уровня известности», узнаваемые «за пределами узкой аудитории своих жанров», претендуют на гонорар от 500 тыс. до 3 млн руб. Звезды федеральной известности уровня Полины Гагариной, Григория Лепса или группы «Чайф» — от 5 млн руб. и выше. По данным event-агентства ProStars, гонорары большей части артистов остались практически без изменений по сравнению с прошлым годом и стандартно скорректировались на среднюю величину годовой инфляции — 12–15%. Однако «заметный прирост» в размере гонораров показали наиболее узнаваемые исполнители 2022 года: Jony (+20% — c 4,5 млн до 5,5 млн руб.) и Shaman (+420% — с 1,35 млн до 7 млн руб.). Директор ряда крупных российских исполнителей Табриз Шахиди ранее в телеграм-канале писал, что спада по запросам и предброням на топ-артистов российской сцены нет. В список самых востребованных исполнителей на декабрь 2022 года он включил Леонида Агутина, группу «Руки Вверх!» и певицу Zivert.

Что говорят представители event-агентств

Тренд на снижение востребованности и бюджетов новогодних корпоративов подтверждают представители концертных агентств. Так, по словам директора event-агентства ProStars Михаила Саполовича, спрос на организацию выступлений звездных артистов по сравнению с концом 2021 года сократился на 25–30%. Чаще всего клиенты, по его словам, ограничиваются выступлениями кавер-групп и «расширенной шоу-программой». Бюджеты заказчиков корпоративов снизились на 15–20% по сравнению с прошлым годом, согласен Саполович: итоговый чек зависит от сферы деятельности клиента и экономических показателей бизнеса в 2022 году.

Генеральный директор компании Avantage Event Project Лилия Федорова охарактеризовала спрос на артистов на даты после 16 декабря как «средний», уточнив, что по сравнению с прошлым годом число клиентов, заказывающих «хэдлайнеров», сократилось. При этом расценки звезд на корпоративах по сравнению с прошлым годом практически не изменились.

Генеральный продюсер event-холдинга «Князевъ» Сергей Князев возражает: многие артисты, по его словам, гонорары снизили, чтобы «получить хоть какое-то количество заказов». Заказчиками корпоративов в этом году, по наблюдениям Князева, выступают в основном государственные предприятия, коммерческих же организаций «подавляющее меньшинство». По его оценке, бюджеты на новогодние мероприятия сократились на 30–40% по сравнению с допандемийными 2018–2019 годами. Причем все более популярным становится комбинированный характер этих бюджетов, когда руководство компании предлагает сотрудникам взять часть расходов на корпоратив на себя.

Помимо бюджета, технического оснащения и локаций организаторам корпоративов в этом году приходится учитывать и другие специфичные факторы, признает Федорова: «Условно, если это корпоратив в Москве, то пригласить артиста, признанного иностранным агентом, будет проблематично». Сказывается и геополитическая обстановка: бизнесы претерпевают релокации, мобилизация так или иначе коснулась части граждан и сотрудников, и тратить деньги на пышное празднование стало необоснованным, добавляет Федорова.

Корпоративов в привычном понимании развлечения сейчас все меньше, согласен руководитель событийного агентства Private Case Павел Воронцов. На этом фоне появляется все больше партнерских мероприятий или других форматов. Некоторые клиенты от корпоративов решили отказаться вовсе, добавляет собеседник РБК.