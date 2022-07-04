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Рогозин показал эскиз новой российской орбитальной станции

Для перемещения Российской орбитальной служебной станции или ее модулей на другие высокие орбиты будет использоваться межпланетный ядерный буксир «Зевс», над ним работают предприятия «Роскосмоса» и «Росатома», сообщил Рогозин

Фото:rogozin_do / Telegram Фото:rogozin_do / Telegram Фото:rogozin_do / Telegram Фото:rogozin_do / Telegram

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram-канале показал, как будет выглядеть Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которая предположительно должна прийти на смену Международной космической станции (МКС).

Как пояснил Рогозин, на изображениях показана РОСС с «припаркованными» к ней новыми пилотируемыми кораблями. Станция будет состоять из научно-энергетического, целевого и производственного модулей, а также платформы обслуживания космических аппаратов.

«Для перемещения РОСС или ее отдельных модулей на другие высокие орбиты, в том числе, как вариант, лунную, будет использоваться межпланетный ядерный буксир «Зевс», работа над которыми идет на наших предприятиях (КБ «Арсенал», Санкт-Петербург; Центр Келдыша, Москва), а также на предприятиях госкорпорации «Росатом», — написал глава «Роскосмоса».

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РОСС — планируемая российская орбитальная станция. Она не будет постоянно обитаемой, в год к ней будут запускать до двух пилотируемых кораблей.

В основу РОСС ляжет модуль НЭМ-1, который РКК «Энергия» почти десять лет строила для МКС. Его запуск запланирован в период с 2025–2026 годов до 2030-го. Запуск остальных модулей, которые еще не созданы, — с 2030 по 2035 год.

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На фоне санкций, которые западные страны начали ужесточать против России с конца февраля, Рогозин допустил, что Российская орбитальная служебная станция может стать военно-прикладной, если к моменту ее развертывания мир останется таким же «враждебным».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Роскосмос Дмитрий Рогозин орбитальная станция
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