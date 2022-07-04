Рогозин показал эскиз новой российской орбитальной станции
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в Telegram-канале показал, как будет выглядеть Российская орбитальная служебная станция (РОСС), которая предположительно должна прийти на смену Международной космической станции (МКС).
Как пояснил Рогозин, на изображениях показана РОСС с «припаркованными» к ней новыми пилотируемыми кораблями. Станция будет состоять из научно-энергетического, целевого и производственного модулей, а также платформы обслуживания космических аппаратов.
«Для перемещения РОСС или ее отдельных модулей на другие высокие орбиты, в том числе, как вариант, лунную, будет использоваться межпланетный ядерный буксир «Зевс», работа над которыми идет на наших предприятиях (КБ «Арсенал», Санкт-Петербург; Центр Келдыша, Москва), а также на предприятиях госкорпорации «Росатом», — написал глава «Роскосмоса».
РОСС — планируемая российская орбитальная станция. Она не будет постоянно обитаемой, в год к ней будут запускать до двух пилотируемых кораблей.
В основу РОСС ляжет модуль НЭМ-1, который РКК «Энергия» почти десять лет строила для МКС. Его запуск запланирован в период с 2025–2026 годов до 2030-го. Запуск остальных модулей, которые еще не созданы, — с 2030 по 2035 год.
На фоне санкций, которые западные страны начали ужесточать против России с конца февраля, Рогозин допустил, что Российская орбитальная служебная станция может стать военно-прикладной, если к моменту ее развертывания мир останется таким же «враждебным».