«Сбер» предупредил о предлагающих помочь с покупкой в IKEA мошенниках

Фото: Сергей Ермохин / ТАСС

Мошенники начали использовать новую схему обмана граждан и предлагать им оформить заказ на прощальной распродаже мебельного магазина IKEA с целью хищения средств с банковской карты, рассказал журналистам зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов, передает ТАСС.

«После того, как магазин товаров для дома IKEA объявил о распродаже перед закрытием, в сети активизировались мошенники. В соцсетях и мессенджерах злоумышленники под видом сотрудников магазина предлагают помощь в быстром и выгодном оформлении заказа», — пояснил он.

Затем принявшего предложение человека пытаются обмануть следующим образом: у него просят ссылку на тот товар, который он хочет купить. Покупатель присылает мошеннику адрес страницы реального сайта IKEA. После этого злоумышленник якобы применяет к заказу «скидку от работника» и отправляет жертве поддельную ссылку на корзину магазина.

Жертва, открывшая эту страницу, видит перед собой копию страницы с корзиной, дизайн которой скопирован с оригинала. Так как сайт является фишинговым, покупатель, вводя реквизиты карты и пришедший по СМС код, отправляет деньги на карту мошенника, а не оплачивает заказ. В результате жертва не получает товар и остается без денег.

IKEA объявила о прекращении работы в России 15 июня. Сотрудников компании решили сократить, а заводы по производству мебели продать. Позднее компания объявила, что хочет продать оставшиеся на складах товары, и запустила для этого онлайн-распродажу. Она должна была стартовать 5 июля, но сайт компании перестал работать. В IKEA объяснили, что сбой произошел по техническим причинам.

На следующий день компания предложила покупателям оставлять заявки для заказа на сайте, и ограничила объем покупки. Один человек мог купить не боле 70 единиц одного товара. Общий вес заказа не должен был превышать 1 т, а его стоимость — 1 млн руб. К 12 июля IKEA вернула обычный способ заказа товаров через корзину, установив на сайте автоматическую очередь. Однако, уже 14 июля компания перестала оформлять заказы в Москве и Петербурге, так как пользователи заняли все интервалы доставки.