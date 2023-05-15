Роскомнадзор купит способное определять места запуска дронов оборудование

Структура Роскомнадзора закупит оборудование для контроля за радиочастотами в Крыму и Ростове-на-Дону на 1,77 млрд. В Роскомнадзоре заявили, что закупки ведутся в рамках планов по модернизации оборудования

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ, подчиняется Роскомнадзору) планирует закупить оборудование для определения местоположения источников радиоизлучения и анализа спектра радиочастот на 1,77 млрд руб. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные портала госзакупок.

Тендеры на закупку оборудования для отделений ГРЧЦ в Крыму и в Ростове-на-Дону разместил на портале еще 28 апреля. Из документов следует, что ведомство планирует закупить оборудование для подвижных и стационарных комплексов радиоконтроля, для определения географических координат, комплексов антенн, а также для анализаторов радиостетей и частотного спектра. Издание отмечает, что, по сравнению с прежними закупками радиочастотного центра, сумма в 1,77 млрд руб. является значительной, так как в предыдущие четыре года ведомство заключало контракты на 3-3,36 млрд руб. в год.

Главный радиочастотный центр регулярно закупает оборудование в рамках модернизации согласно планам развития системы, сообщили Forbes в Роскомнадзоре и ГРЧЦ. Это позволяет организации «обеспечить эффективный контроль работы радиоэлектронных средств на территории России», заявили в ведомствах.

Оборудование, которое закупают в ведомстве, используется для определения местоположения излучающих радиоволны объектов, например базовых станций мобильных операторов, а также для контроля частотного спектра, пояснил Forbes генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Также, по его словам, закупаемое оборудование можно применять для радиоэлектронной борьбы. «Это оборудование двойного назначения, оно может использоваться, например, для выявления операторов дронов», — считает Кусков. Закупаемое оборудование действительно может использоваться для определения местоположения дронов, а также для определения места запуска беспилотников, соглашается источник Forbes, знакомый с ситуацией.

Источник Forbes в телекоммуникационной отрасли пояснил, что передвижной пеленгатор может обнаружить источники радиоизлучения в любом диапазоне, находить незаконно установленные базовые станции либо другие источники радиоизлучения, в том числе те, которые создают помехи в работе сетей сотовой связи. Также, по словам опрошенных изданием экспертов, закупаемое оборудование позволит контролировать соответствие заявленных операторами связи в документах и разрешениях значений излучения реальным показателями.

Услуги сотовой связи в Крыму оказывают преимущественно операторы «К-Телеком» (бренд Win Mobile) и оператор «КТК-Телеком» (бренд «Волна мобайл»). Рынок фактически поделен между этими двумя операторами: Win Mobile занимает около 75% рынка мобильной связи в Крыму, еще около 24% абонентской базы — у «Волны», приводит оценки TelecomDaily издание. Прочие мобильные операторы не развивали свои сети на полуострове из-за угрозы санкций.

После начала спецоперации России на Украине в российских регионах неоднократно засекали беспилотники, запущенные, по данным властей, с территории Украины. В частности, 3 мая пресс-служба президента России сообщила, что беспилотная атака была совершена на Кремль. Два дрона вывели из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Один из беспилотников взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России. Во время атаки никто не пострадал.

В Кремле заявили, что рассматривают произошедшее как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента» в преддверии мероприятий 9 Мая. В проведении атаки Кремль обвинил «киевский режим».

Киев свою причастность к инциденту отрицает: президент Украины Владимир Зеленский заявил, что стране не хватает ресурсов для защиты собственной территории и она не использует оружие «где-то еще».