Цукерберг заявил о модернизации Facebook со времен «вмешательства» России

Он признал неготовность соцсети бороться в 2016 году с вмешательством в выборы. Однако сейчас, как заверил Цукерберг, Facebook пользуется системами, способными отличать фейки от живого человека

Марк Цукерберг (Фото: Sven Hoppe / Global Look Press)

Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил, что за последние годы соцсеть сделала большие шаги в вопросе вмешательства в выборы со стороны хакеров из разных стран мира. Трансляция выступления руководителя компании велась на сайте форума.

По его словам, в 2016 году, когда проходил референдум по выходу Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) и произошло, как настаивают в Вашингтоне, вмешательство России в президентские выборы в США, Facebook не имела достаточных ресурсов и крайне медленно реагировала на появление фейковых аккаунтов и публикации ложной информации.

С тех пор, как отметил Цукерберг, прошло большое количество выборов. «Мы защищали их целостность и справедливость. И здесь мы не говорим о хакерах. Мы разрабатываем новые методы борьбы с этим [явлением]», — заявил он.

Под этим, как сообщил глава Facebook, имеются в виду системы борьбы на базе искусственного интеллекта, которые могут идентифицировать фейковые аккаунты, по своему поведению напоминающие действия реально существующего пользователя. «У нас есть сложные системы, которые выявляют это. Мы в первую очередь смотрим на то, сколько в среднем минут нужно человеку для того, чтобы зарегистрироваться в социальной сети. Мы пытаемся идентифицировать фейковые аккаунты на стадии регистрации, когда поведение не соответствует поведению человека», — рассказал Цукерберг.