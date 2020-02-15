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Цукерберг заявил о модернизации Facebook со времен «вмешательства» России

Он признал неготовность соцсети бороться в 2016 году с вмешательством в выборы. Однако сейчас, как заверил Цукерберг, Facebook пользуется системами, способными отличать фейки от живого человека
Марк Цукерберг   (Фото: Sven Hoppe / Global Look Press)

Глава Facebook Марк Цукерберг, выступая на конференции по безопасности в Мюнхене, заявил, что за последние годы соцсеть сделала большие шаги в вопросе вмешательства в выборы со стороны хакеров из разных стран мира. Трансляция выступления руководителя компании велась на сайте форума.

По его словам, в 2016 году, когда проходил референдум по выходу Великобритании из состава Европейского союза (Brexit) и произошло, как настаивают в Вашингтоне, вмешательство России в президентские выборы в США, Facebook не имела достаточных ресурсов и крайне медленно реагировала на появление фейковых аккаунтов и публикации ложной информации.

С тех пор, как отметил Цукерберг, прошло большое количество выборов. «Мы защищали их целостность и справедливость. И здесь мы не говорим о хакерах. Мы разрабатываем новые методы борьбы с этим [явлением]», — заявил он.

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Под этим, как сообщил глава Facebook, имеются в виду системы борьбы на базе искусственного интеллекта, которые могут идентифицировать фейковые аккаунты, по своему поведению напоминающие действия реально существующего пользователя. «У нас есть сложные системы, которые выявляют это. Мы в первую очередь смотрим на то, сколько в среднем минут нужно человеку для того, чтобы зарегистрироваться в социальной сети. Мы пытаемся идентифицировать фейковые аккаунты на стадии регистрации, когда поведение не соответствует поведению человека», — рассказал Цукерберг.

Он добавил, что в 2016 году Facebook удалось наладить сотрудничество со спецслужбами по борьбе с вмешательством в выборы. По его данным, сейчас Facebook в сутки удаляет около 1 млн фейковых аккаунтов (пытающихся влиять на выборы и распространять спам), используя новые системы на базе искусственного интеллекта.

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Глава Facebook также рассказал, что за последние годы все чаще попытки вмешательств через соцсети проводятся не из-за рубежа, а изнутри страны, в которой пройдут выборы.

Расследование возможного вмешательства России в американские президентские выборы велось в США на протяжении трех лет. В апреле прошлого года Минюст США опубликовал итоговый доклад специального прокурора Роберта Мюллера, в котором говорилось, что предвыборный штаб главы государства Дональда Трампа не находился в сговоре с Москвой, однако Россия все же пыталась вмешаться в выборы. Российские власти неоднократно отрицали и то и другое.

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В сентябре 2017 года Facebook сообщил, что связанные с Россией аккаунты два года, в том числе в год выборов американского президента, закупали в социальной сети рекламу, которая носила политический характер. На эти цели связанные с Россией аккаунты потратили как минимум $100 тыс. Позднее соцсеть выявляла десятки других подозрительных аккаунтов, деятельность которых связывала, в том числе, и с Москвой.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Марк Цукерберг, Facebook, вмешательство в выборы
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