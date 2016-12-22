Цукерберг заявил о неспособности Facebook заметить вмешательство России

Марк Цукерберг направил в палату представителей конгресса США свои показания. В них он приносит извинения за неспособность заметить предполагаемое вмешательство России в выборы и за утечку данных пользователей

Марк Цукерберг (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Основатель Facebook Марк Цукерберг предоставил комитету палаты представителей США по энергетике и торговле свои показания по вопросу использования информации пользователей. 11 апреля Цукерберг предстанет перед комитетом лично.

«Мы сделали недостаточного для того, чтобы предотвратить использование функционала соцсети во вред, — говорится в показаниях Цукерберга, опубликованных на сайте комитета. — Речь идет о фейковых новостях, иностранном вмешательстве в выборы, разжигании ненависти и защите информации». Он отметил, что это была его ошибка, за которую он приносит извинения.

«Мы были слишком медлительны для того, чтобы заметить российское вмешательство и ответить на него. Мы усердно работаем, чтобы стать лучше», — написал основатель Facebook. По его словам, соцсесть продолжает работать с правительством США, для того чтобы в полной мере понять степень российского вмешательства. «Мы постараемся сделать зависимое от нас не только для сохранения целостности выборов по всему миру, но и для того, чтобы дать людям возможность высказываться и быть силой для демократии по всему миру», — заключил Цукерберг.

Он также подробно описал оба скандала, связанных с Facebook, — утечку данных пользователей, которой воспользовалась Cambridge Analytica, и предполагаемое российское вмешательство. В 2013 году исследователь Александр Коган создал приложение, которое предлагало пользователям Facebook пройти опрос. Его установили около 300 тыс. пользователей, которые дали согласие на использование их персональных данных. На тот момент Facebook работала так, что Коган получил еще и данные 10 млн их друзей. В 2014 году Facebook ограничил доступ приложений к данным о друзьях пользователей. Уже после этого Коган поделился полученными им данными с Cambridge Analytica, которая, как писала The New York Times, использовала их в политических технологиях. Cambridge Analytica, предположительно, сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Теперь Facebook разрешит приложениям получать доступ только к имени, фотографии пользователя и его электронной почте, а также обяжет компании подписывать контракты с соцсетью для того, чтобы собирать такие данные. Кроме того, Facebook проведет проверку всех приложений, которые получали доступ к данным пользователей до 2014 года.

Говоря о российском вмешательстве, Цукерберг предоставил уже известную информацию. По данным Facebook, российское Агентство интернет-исследований вело дезинформационную кампанию с использованием фейковых аккаунтов. Всего с 2016 года ими было сгенерировало около 80 тыс. постов, их могли увидеть около 126 млн пользователей. В течение того же периода АИИ покупало политическую рекламу в Facebook и Instagam, которую могли увидеть около 11 млн американцев. Причем на рекламу агентство потратило всего $100 тыс. Теперь Facebook разрабатывает новые программы, которые будут автоматически удалять фейковые аккаунты. Цукерберг привел статистику: во время выборов во Франции соцсеть удалила около 30 тыс. таких аккаунтов.

Размещение любой политической рекламы в соцести теперь потребует авторизации его заказчика — подтверждения личности и местонахождения. Кроме того, на рекламных постах необходимо будет указывать, кто их заказал.

Кроме того, к концу года Facebook увеличит штат сотрудников, занимающихся безопасностью, до 20 тыс. человек.