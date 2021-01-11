Турецкий антимонопольный регулятор начал расследование против WhatsApp

Турецкий антимонопольный орган начал расследование в отношении мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook, сообщает Anadolu Agency.

Причиной расследования стала новая политика конфиденциальности мессенджера, согласно которой он сможет передавать данные пользователей Facebook. Регулятор приостановил действие новых правил до тех пор, пока не завершится расследование.

Кроме того, антимонопольный орган до окончания расследования прекратил возможность передавать данные пользователей WhatsApp, даже если они приняли правила конфиденциальности.

Помимо этого, регулятор обязал Facebook также добровольно приостановить обмен данными и объявить об этом всем пользователям.