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Политика ,  
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Турецкий антимонопольный регулятор начал расследование против WhatsApp

Турецкий антимонопольный орган начал расследование в отношении мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook, сообщает Anadolu Agency.

Причиной расследования стала новая политика конфиденциальности мессенджера, согласно которой он сможет передавать данные пользователей Facebook. Регулятор приостановил действие новых правил до тех пор, пока не завершится расследование.

Кроме того, антимонопольный орган до окончания расследования прекратил возможность передавать данные пользователей WhatsApp, даже если они приняли правила конфиденциальности.

Помимо этого, регулятор обязал Facebook также добровольно приостановить обмен данными и объявить об этом всем пользователям.

WhatsApp сообщил о передаче личных данных пользователей в Facebook
Технологии и медиа
Фото:Dado Ruvic / Reuters

Ранее WhatsApp внес изменения в пользовательское соглашение. В частности, теперь персональные данные WhatsApp будут передаваться всем остальным программам корпорации Facebook. В компании утверждают, что такие меры помогут улучшить и предоставляемые услуги.

TRT сообщал, что турецкие пользователи WhatsApp начали отказываться от мессенджера. Отказалась от его использования и пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также сотрудники Министерства обороны страны.

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В январе пользователям WhatsApp начали поступать сообщения от мессенджера, писал Forbes. Клиентам сервиса предлагали либо согласиться на новые условия политики конфиденциальности, либо удалить учетную запись. Такие оповещения получили более 2 млрд человек.

При этом, возможность отказаться от передачи своих данных другим приложениям Facebook у пользователей была в 2016 году, и тех, кто это сделал, нововведения не затронут, сообщает PC Magazine со ссылкой на представителей компании.

WhatsApp антимонопольное расследование Турция IT-гиганты Facebook
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