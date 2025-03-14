Российские сериалы заняли почти половину библиотек онлайн-кинотеатров

Рост производства российских сериалов в последние годы привел к тому, что в библиотеках онлайн-кинотеатров их стало уже почти столько же, сколько иностранных. Но эксперты говорят об удорожании и снижении числа новых проектов

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Доля российских сериалов на крупнейших российских стримингах достигла почти половины от их общего числа, подсчитали по запросу РБК в агентстве TelecomDaily. В подсчетах учитывались «Кинопоиск», «Иви», Wink, Okko и Kion, количество сериалов на которых варьируется от 800 до 2,2 тыс.

Как считали TelecomDaily проанализировал библиотеки пяти крупнейших онлайн-кинотеатров: «Кинопоиска» (принадлежит «Яндексу»), «Иви», Wink (совместное предприятие Национальной медиа группы и «Ростелекома»), Okko и Kion (МТС). По трем ключевым направлениям — сериалы, фильмы и программы — было изучено количество российских (сюда же относятся советские) и иностранных проектов. Применительно к сериалам за единицу учитывался так называемый тайтл — то есть наименование проекта, а не каждая отдельная серия. Данные представлены по состоянию на февраль 2025 года, их сбор проводился автоматически — в подсчетах возможна погрешность в пределах 5%.

Наибольшая доля российских сериалов — 48% от всех тайтлов (наименований сериалов) — у «Кинопоиска». По 46% — у «Иви» и Wink, 42% — у Okko. Чуть меньше среднего по рынку, по подсчетам TelecomDaily, доля российских сериалов у онлайн-кинотеатра Kion — 34%. Но и общая библиотека этой платформы тоже меньше, чем у других участников рынка, участвовавших в исследовании.

Но если говорить не о сериалах, а о полнометражных фильмах, то доля иностранного кино в библиотеках заметно превышает отечественное: на российские приходится не больше трети. Самая большая доля отечественного кино у Wink — 31% от порядка 6,5 тыс. наименований, следует из данных TelecomDaily. У «Кинопоиска» и Okko этот показатель составляет 29% от более чем 7 тыс. наименований у каждого.

В сегменте шоу и тематических передач, которые также в последние годы активно развиваются на российских стримингах, разброс между российским и иностранным контентом зависит от отдельно взятой платформы. Например, на «Кинопоиске» российских проектов 72 против 28% иностранных. На Okko доля российских шоу достигла 68% от 1,7 тыс., тогда как на «Иви» — лишь 32%, но от заметно более низкого абсолютного количества — около 700 наименований.

Аналогичные замеры TelecomDaily проводило в конце 2023 года. Тогда доля российских (включая советские) проектов в зависимости от конкретного онлайн-кинотеатра варьировалась от 25 до 30%.

Почему растет доля российских сериалов

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин объясняет рост доли российских сериалов несколькими факторами. Во-первых, непосредственно «ярких» сериалов сейчас снимается больше, чем фильмов. Во-вторых, цифровой релиз кино на онлайн-платформах происходит после проката на большом экране, а значит, к моменту появления фильма в Сети какая-то часть аудитории уже посмотрела его в кинотеатре. Кроме того, стриминги не только сами активно вкладываются во внешнее продвижение собственных эксклюзивных проектов, «подогревая интерес аудитории», но и отдают им «лучшие места в рамках внутрисервисного промо», констатирует Бырдин.

Тем не менее темпы производства сериалов замедляются. На съемки «серьезно повлияло удорожание производства и оптимизация количества проектов ради более высокого качества», считает эксперт.

О том, что сериалов сейчас производится количественно больше, чем фильмов, говорит и представитель «Кинопоиска». Также на этой платформе появилось заметно больше эфирных телесериалов, в том числе выходивших в предыдущие годы. «Телеканалы прежде не всегда готовы были отдавать права на свои проекты в интернет, но теперь практически все эфирные сериалы сразу появляются в онлайн-кинотеатрах, поскольку таким образом получают заметную дополнительную аудиторию», — объясняет представитель «Кинопоиска».

Эксперт в сфере культуры Евгений Сафронов, в свою очередь, считает, что российские онлайн-платформы по производству собственного оригинального контента сейчас «достигли потолка», и большого роста уже не ожидает. «Рынок достаточно насыщен, конкуренция за зрителя огромная», — констатирует Сафронов.

Как менялись библиотеки онлайн-кинотеатров К концу 2022 года большинство российских стримингов на фоне ухода голливудских киностудий впервые за все время своего существования показали отрицательную динамику по количеству доступных фильмов и сериалов. У некоторых участников рынка глубина падения доходила до 42%. Позже западный контент студий, решивших не продлевать контракты с российскими партнерами, был компенсирован закупкой корейского, турецкого и индийского контента и проектами собственного производства. В феврале 2025 года стало известно, что некоторые стриминги начали переговоры с ушедшими студиями о возобновлении сотрудничества.

Какие фильмы и сериалы предпочитают зрители

Говоря о библиотеке фильмов и сериалов иностранного производства, в «Кинопоиске» подчеркнули, что ключевым показателем выступает «не состав каталога по странам, а его фактическое смотрение». Так, среди зарубежного контента в феврале 2025 года на этой платформе больше всего смотрели фильмы и сериалы из США, Великобритании, Франции, Южной Кореи и Турции. «Доля подписчиков, смотревших российские тайтлы, в последние годы заметно выросла: с 63% в 2021 году до 87% в 2024-м, — констатируют в «Кинопоиске». — В то же время доля тех, кто посмотрел за год хотя бы один иностранный фильм или сериал, сократилась лишь немного и остается высокой: с 91% в 2021 году до 83% в 2024-м».

В производстве контента и пополнении библиотеки для онлайн-кинотеатра Kion ставка делается на разные аудитории, констатирует представитель этого онлайн-кинотеатра. По собственным данным платформы за февраль 2025 года, 89% пользователей смотрели на Kion контент российского производства, а 47% — фильмы и сериалы зарубежных стран, главным образом США, Франции, Великобритании, Турции и Китая. Тем не менее значительный ресурс Kion направляет на оригинальные проекты: в 2024 году платформа выпустила на треть больше собственных фильмов и сериалов, чем годом ранее.

Доля просмотров российских сериалов и кино на платформе Wink сейчас составляет почти 70%, за 2024 год она приросла более чем на 10%, утверждают в пресс-службе онлайн-кинотеатра. «За три последних года российский рынок изменился, прошел большой путь развития и доказал свою конкурентоспособность», — отметил представитель Wink.

В пресс-службах «Иви» и Okko от комментариев отказались.