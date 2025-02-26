Российские сериалы в онлайн-кинотеатрах стали чаще досматривать до конца

Около 25% зрителей все еще бросают просмотр, не дойдя до последней серии российского сериала, но в целом досматривать картины стали чаще. Благодаря активному маркетингу аналитики фиксируют и рост их узнаваемости

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Каждый четвертый пользователь российских онлайн-кинотеатров не досматривает российские сериалы производства самих платформ до конца. Такие данные содержатся в исследовании агентства TelecomDaily, которое имеется в распоряжении РБК.

Как считали В рамках исследования предпочтений зрителей онлайн-кинотеатров аналитики TelecomDaily провели опрос 3 тыс. пользователей стримингов старше 18 лет. Опрос проводился методом онлайн-анкетирования в период с 9 по 20 февраля 2025 года. В исследовании также использовались собственные данные онлайн-кинотеатров.

Так, самым «досмотренным» сериалом онлайн-кинотеатров в 2024 году стал «Трасса» (производство Okko), который полностью посмотрели 80,3% пользователей. На втором месте — третий сезон «Против всех» с показателем 77,4%. Замыкает тройку лидеров третий сезон «Триггера», который досмотрели до конца 76,8%. В десятку также вошли, например, «Лихие» (72%), «Последний богатырь. Наследие» (71,2%) и третий сезон «Жизни по вызову» (69,9%). Средний процент досматриваемости сериалов в десятке лидеров по этому показателю составляет 75%, подсчитал РБК: то есть, три из четырех пользователей.

По словам главы TelecomDaily Дениса Кускова, за год средний процент тех, кто досматривает российские сериалы на онлайн-платформах до конца, вырос на 10 процентных пунктов (п.п.). При этом в мировой практике норма для крупных проектов остается выше на аналогичные 10 п.п. — около 85 п.п. Параллельно с ростом досматриваемости увеличился и показатель узнаваемости российских сериалов, констатирует Кусков: по итогам 2024 года они опередили иностранные проекты благодаря возросшим инвестициям в маркетинг.

Глава Ассоциации «Интернет-видео» (объединяет несколько крупнейших российских онлайн-кинотеатров) Алексей Бырдин считает показатель досматриваемости сериалов на уровне 75% очень «высоким̆ показателем даже по мировым меркам». «Таких результатов достигают единицы наиболее успешных проектов, — комментирует Бырдин статистику TelecomDaily. — Для сравнения, хит HBO «Дом дракона» (приквел сериала «Игры престолов». — РБК) имел 80% досматриваемости, а в среднем по иностранным платформам этот показатель достигает 50–65%».

Самым узнаваемым российским сериалом в 2024 году стал второй сезон «Папиных дочек» онлайн-кинотеатра Start, о котором осведомлен каждый второй пользователь стримингов. Далее следуют «Последний богатырь. Наследие» (его узнают 49,3%) и «Универ. 13 лет спустя» (38,9%). Но на следующих позициях рейтинга показатель узнаваемости значительно снижается. Так, о занимающем 10-е место втором сезоне «Выживших» знают только 25,6%, а о расположившемся на 20-м месте «Морозко» — чуть больше 16%.

Общее количество проектов оригинального производства онлайн-кинотеатров по итогам 2024 года практически не изменилось и составило 158 против 156 в 2023-м. При этом количество полнометражных фильмов сократилось с 46 до 32, тогда как количество сериалов, наоборот, увеличилось со 110 до 126.