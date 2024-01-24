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Онлайн-кинотеатры разочаровались в корейских и турецких сериалах

Онлайн-кинотеатры не увидели ажиотажного спроса на турецкие и корейские сериалы
Корейские и турецкие сериалы не смогли привлечь массовую аудиторию российских онлайн-кинотеатров. Зато «имитация ажиотажа» и их массовая закупка для компенсации ушедшего Голливуда привели к росту цен на них
Фото: Chris McGrath / Getty Images
Фото: Chris McGrath / Getty Images

Онлайн-кинотеатры так и не увидели ожидаемого спроса на турецкие и корейские сериалы, которые они начали массово закупать на фоне ухода из России крупнейших голливудских киностудий весной 2022 года. Об этом РБК сообщили представители крупнейших российских видеоплатформ.

По данным «Индекса Кинопоиск Pro», который измеряет популярность сериалов, выходящих в телевизионном эфире и на онлайн-платформах, в 2023 году доля интереса к турецкому контенту от общего проявленного интереса аудитории ко всем сериалам составляла около 8%, корейского — 3,2%: по сравнению с 2022 годом эти показатели не изменились.

Как измеряют популярность сериалов 

За проявление интереса в «Индексе Кинопоиск Pro» принимаются действия пользователей по поиску информации о сериалах, переходы и посещение интернет-страниц, связанных с сериалами, в том числе сайтов телеканалов, онлайн-кинотеатров и видеосервисов, включая YouTube, а также страниц энциклопедий и других тематических ресурсов. В месяц в рамках исследования учитываются около 250 млн таких действий, которые переводятся в так называемые баллы интереса. Индекс обновляется еженедельно. Методология «Кинопоиска» базируется на том, что подавляющее большинство людей, которые ищут информацию о том или ином сериале в интернете, либо уже его смотрят, либо собираются посмотреть.

Турецкие проекты в большинстве своем «работают» не так хорошо, как ожидалось, признает замгендиректора онлайн-кинотеатра Premier Макар Кожухов. «Мы считаем, что у турецкого контента все же есть потенциал, и он несомненно пользуется популярностью у отдельной категории зрителей, однако кроме «Постучись в мою дверь» пока ни одному турецкому проекту на Premier не удалось стать массовым», — утверждает он.

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Кадр из сериала &laquo;Лучше, чем люди&raquo;

Хуже турецкого работает корейский контент, продолжает Кожухов. Во многом, по его словам, это объясняется «огромной разницей культур», так как корейские сериалы «насыщены малоизвестными россиянам традициями и обычаями Азии». Единственный проект из Южной Кореи, который показал высокие просмотры на Premier, по словам Кожухова, — это анимация для детей «Larva».

Несмотря на то, что у корейского контента есть своя аудитория, расширять его присутствие в библиотеке Premier не планирует. Большинство — 97% зрителей платформы — в 2023 году интересовались отечественными фильмами и сериалами, тогда как зарубежный — в том числе азиатский — контент привлекал только 44%, резюмирует Кожухов.

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Всплеск интереса к корейскому и турецкому контенту произошел после начала массовых закупок таких сериалов и составил порядка 15%, напоминает глава агентства TelecomDaiy Денис Кусков. Связан он был с крупной рекламной и рекомендательной кампанией, а также трансляцией таких проектов в эфире ряда федеральных каналов. Однако спрос этот в итоге оказался краткосрочным и уже к концу 2022 года нивелировался. «Никакого дополнительного интереса к таким сериалам нет», — считает Кусков.

Количество кино и сериалов в онлайн-кинотеатрах показало рекордный рост
Технологии и медиа
Фото:Gorodenkoff / Shutterstock

Как возник ажиотаж на сериалы из Турции и Южной Кореи

Российские онлайн-кинотеатры резко увеличили закупки фильмов и сериалов южнокорейского и турецкого производства летом 2022 года. Так, количество наименований контента корейского производства на «Иви» и Okko выросло тогда в 1,4 раза год к году, на Wink — в 1,6 раза, на Premier — в 2,3 раза, на «Кинопоиске» — на четверть. У всех почти в два раза увеличилось и число турецких фильмов и сериалов.

Наращивая количество доступных в библиотеке сериалов из этих стран, платформы планировали компенсировать отсутствие премьер голливудских и европейских студий. Кроме того, у стримингов истекали и контракты по ранее приобретенным проектам: уже к марту 2023 года количество фильмов и сериалов так называемых компаний-мейджоров сократилось год к году в 1,5–2 раза. В частности, онлайн-кинотеатры потеряли право показывать сериал «Друзья», фильмы «1+1», «Интерстеллар», «Властелин колец» и «Маска», а также кинофраншизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари». После 28 февраля платформы лишились всех проектов Disney и ее дочерних студий, в числе которых «Пираты Карибского моря», «Звездные войны», кинокомиксы Marvel и мультфильмы Pixar.

Как интерес к сериалам отразился на ценах

В ответ на возросший спрос со стороны российских платформ корейские и турецкие производители повысили стоимость, рассказали в «Кинопоиске», однако конкретные цифры не приводят. Два собеседника РБК на медиарынке утверждают, что к началу 2024 года цены на турецкие сериалы выросли относительно первой половины 2022-ого в среднем в 2-2,5 раза в зависимости от проекта и условий эксклюзивности, на корейские — в 1,3-1,5 раза.

В пресс-службе видеосервиса Wink подтверждают, что из-за того, что в 2024 году некоторые российские платформы вышли напрямую на турецкие и корейские медиахолдинги с планами по покупке эксклюзивного контента, произошла «имитация ажиотажного спроса», что спровоцировало рост цен. О росте цен на турецкий контент, не называя точных цифр, говорит и директор по контенту и дистрибуции Kion Мария Смирнова: по ее словам, это связано как с большим спросом, так и с конкурентной борьбой за тот или иной проект. «Мы всегда аккуратно подходили к выбору турецкого контента и не участвовали в гонке цен, когда правообладатели проводили фактически аукционы по продаже прав — кто больше заплатит, — утверждает представитель Wink. — Перед закупкой любого контента у нас проводится оценка его окупаемости».

Впрочем, онлайн-кинотеатр Start видит экономическую выгоду в закупке турецких и корейских сериалов. «Конечно, на волне популярности контент из этих стран растет в цене, — говорит PR-директор группы компаний Start Виктория Денисова. — Но зрительский спрос тоже масштабируется, поэтому экономика складывается. На данный момент мы планируем и дальше закупать дизи (жанр турецких многосерийных мелодрам. — РБК) и дорамы, однако будем более избирательны и будем отдавать предпочтение безусловным хитам с высокими рейтингами».

Какие перспективы видят онлайн-кинотеатры

Турецкие сериалы и дорамы были и остаются нишевым продуктом, исторически интересующим только определенную аудиторию, говорит замгендиректора по контенту онлайн-кинотеатра «Иви» Иван Гринин. «Основной наш фокус приходится сегодня на проекты российского производства, так как они являются основными в смотрении аудитории», — утверждает он.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Корейский и турецкий контент остается ориентированным на определенный сегмент аудитории, в то время как российский показывает стремительный рост, согласны в «Кинопоиске». «В 2023 году смотрение российских проектов на нашей платформе охватывает 81% аудитории», — заявляют в этом онлайн-кинотеатре.

Start, в свою очередь, говорит о большом потенциале у российских зрителей проектов из Мексики, Бразилии и Аргентины.

Кто еще интересуется корейскими и турецкими сериалами

В 2023 году интерес к корейским сериалам начали проявлять глобальные видеоплатформы. Внимание к этому рынку во многом было связано с успехом проекта «Игра в кальмара» на Netflix. В результате уже январе 2023 года платформа на треть — до 34 тайтлов — расширила свою коллекцию корейского контента, а также обязалась инвестировать $2,5 млрд в производство южнокорейских фильмов и шоу в течение следующих четырех лет. Линейку дорам также расширяют онлайн-кинотеатры Hulu, Disney+ и Apple TV, однако общее число тайтлов корейского производства на этих сервисах все еще исчисляется единицами.

Заинтересованность в турецком контенте Netflix проявил еще раньше: первый совместный с этой страной проект «Защитник» стриминг выпустил в 2018 году. По состоянию на 2021 год количество оригинальных проектов Netflix турецкого производства достигло десятка (более свежей статистики нет). Впрочем, в общей базе сервиса, которая насчитывает больше 18 тыс. фильмов и сериалов (каждый сезон одного и того же проекта в методологии Netflix учитывается как отдельная единица), эта доля все же незначительна.

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