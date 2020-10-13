Apple представила новые iPhone 12 с поддержкой 5G

Apple представила четыре новых модели iPhone, а также мини-версию домашней колонки HomePode. Последняя не будет продаваться в России, а две модели новых смартфонов поступят в продажу в конце октября и будут стоить от ₽79,99 тыс.

Фото: apple.com

Во вторник, 13 октября компания Apple в своей штаб-квартире в калифорнийском Купертино презентовала новые смартфоны iPhone. Трансляции мероприятия шла на официальном сайте компании.

В начале презентации главный исполнительный директор Apple Тим Кук представил HomePod Mini — мини-версию домашней колонки HomePod. Глава компании отметил, что при разработке продуктов для дома компания опирается на удобство использования, безопасность конфиденциальных данных и органичное взаимодействие объектов друг с другом. В рамках конференции представители Apple рассказали, что колонка получит глубокую интеграцию с iPhone — с ее помощью можно будет прочитать или отправить сообщение, просмотреть уведомления или найти сам смартфон. Однако в России устройство не будет продаваться, позже сообщила компания.

Затем Кук представил iPhone 12 с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения (5G). По слова представителя Apple, дисплей устройства будет размером 6,1 дюйма, но при этом само устройство будет меньше на 15% за счет уменьшения рамки дисплея. Его разрешение в два раза выше, чем у предыдущей модели. Дисплей имеет плоские углы, как у iPhone 4 и iPhone 5.При этом дисплей оснащен защитой стекла — Ceramic Shield, благодаря которой устройство в четыре раза лучше выдерживает падение.

iPhone 12 получил новый процессор A14 Bionic, который, как утверждает Apple, на 50% быстрее процессора в любом другом смартфоне. Новая модель получила две 12-мегапиксельные камеры, основную и широкоугольную.