Apple представила новые iPhone 12 с поддержкой 5G

Компания представила MagSafe — магниты для корпуса iPhone 12, благодаря им к устройству можно будет прикрепить различные аксессуары, в том числе беспроводную зарядку.
Также Apple анонсировала iPhone 12 Mini с дисплеем 5,4 дюйма, как у iPhone 8. Но устройство будет меньше его по размеру за счет уменьшения рамок дисплея. Еще две новых модели — iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max оснащены тремя камерами. Первая имеет 6,1-дюймовым, вторая 6,7-дюймовый дисплей.
В iPhone 12 Pro интегрирован LiDAR — сенсор, который определяет расстояние до объектов и строит объемную картинку помещения, в котором находится смартфон. По словам представителя Apple, это дает много возможностей для приложений виртуальной реальности. Также LiDAR способен «видеть» в темноте, благодаря чему будет улучшено качество фокусировки в темноте. Ранее подобный сенсор был встроен в планшет iPad Pro.
Дисплей iPhone Pro Max, как подчеркнул представитель Apple, — самый крупный дисплей смартфона в истории компании.
Стоимость iPhone 12 и iPhone 12 Mini в России составит от 79,99 тыс. и 69,99 тыс. руб., соответственно, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — от 99,99 тыс. и 109,99 тыс. руб.
Приобрести iPhone 12 и iPhone 12 Pro в России можно будет с 23 октября, а iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max — с 13 ноября.
Многие сведения о новых моделях iPhone, включая дизайн и технические характеристики, были известны задолго до самого мероприятия. За несколько часов до официального анонса инсайдер Эван Бласс опубликовал в Twitter рендеры (графические модели) всех четырех моделей, указав размеры дисплея каждого смартфона. Также он опубликовал изображения «умной» колонки HomePod Mini.
Нынешняя презентация новинок Apple — уже вторая за осень 2020 года. Предыдущий анонс также проходил в сентябре в онлайн-формате. Компания представила новые модели «умных» часов Apple Watch 6 и планшетов iPad, единую подписку на сервисы Apple One и другие новинки. Хотя традиционно в сентябре Apple представляла новые iPhone, но еще весной The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что компания планирует задержать на месяц выпуск новой линейки смартфонов из-за проблем на производствах, вызванных пандемией.
На сентябрьской презентации инсайдеры ожидали, что Apple также покажет первые накладные наушники AirPods Studio, а также трекер потерянных вещей AirTag. Однако незадолго до нынешней презентации издание 9To5Mac написало, что производство трекеров перенесли на март 2021 года.
Apple традиционно представляла iPhone в преддверии четвертого квартала, который считается «высоким сезоном» для продажи смартфонов — они растут в преддверии новогодних праздников. В 2019 году выход новых моделей позволил Apple увеличить ее долю на глобальном рынке смартфонов с 10-12% в первом-третьем кварталах до 18% — в четвертом, следует из данных Counterpoint. В первом и втором кварталах 2020 года компания занимала 14% на глобальном рынке, что соответствовало четвертому месту после Samsung и Huawei.
В России за девять месяцев 2020 года, в денежном выражении смартфоны Apple занимали 33% рынка, по оценке «Связного». Доля Samsung составляла 27,8%, Honor (бренд Huawei) — 15,5%. В штучном выражении лидером рынка был Samsung (26,7%), вслед за ним шли Honor (23,3%) и Xiaomi (18%). Apple занимал четвертое место с долей 10%.
«Модель iPhone 11 (128 Гб) является лидером на рынке в деньгах и занимает шестое место в штучных продажах. В сегменте флагманских смартфонов дороже 50 тыс. устройства Apple занимают 7 позиций в топ-10 по итогам января-августа 2020 года», — рассказал представитель группы «М.Видео-Эльдорадо».
Согласно финансовой отчетности за третий квартал 2020 финансового года (у Apple завершился 27 июня) объем продаж компании составили $59,7 млрд, что превышает прошлогодние показатели на 11%. Основная часть выручки, $26,4 млрд, пришлась на продажи смартфонов, на втором месте были сервисы — $13,2 млрд. С продаж Mac-устройств Apple получила $7,1 млрд, iPad — $6,6 млрд, а носимых устройств и аксессуаров — $6,5 млрд.