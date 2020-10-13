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Apple представила новые iPhone 12 с поддержкой 5G

Apple представила четыре новых модели iPhone, а также мини-версию домашней колонки HomePode. Последняя не будет продаваться в России, а две модели новых смартфонов поступят в продажу в конце октября и будут стоить от ₽79,99 тыс.
Apple AAPL $121,21 -2,99% Купить
Фото:apple.com
Фото: apple.com

Во вторник, 13 октября компания Apple в своей штаб-квартире в калифорнийском Купертино презентовала новые смартфоны iPhone. Трансляции мероприятия шла на официальном сайте компании.

В начале презентации главный исполнительный директор Apple Тим Кук представил HomePod Mini — мини-версию домашней колонки HomePod. Глава компании отметил, что при разработке продуктов для дома компания опирается на удобство использования, безопасность конфиденциальных данных и органичное взаимодействие объектов друг с другом. В рамках конференции представители Apple рассказали, что колонка получит глубокую интеграцию с iPhone — с ее помощью можно будет прочитать или отправить сообщение, просмотреть уведомления или найти сам смартфон. Однако в России устройство не будет продаваться, позже сообщила компания.

Затем Кук представил iPhone 12 с поддержкой сетей мобильной связи пятого поколения (5G). По слова представителя Apple, дисплей устройства будет размером 6,1 дюйма, но при этом само устройство будет меньше на 15% за счет уменьшения рамки дисплея. Его разрешение в два раза выше, чем у предыдущей модели. Дисплей имеет плоские углы, как у iPhone 4 и iPhone 5.При этом дисплей оснащен защитой стекла — Ceramic Shield, благодаря которой устройство в четыре раза лучше выдерживает падение.

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Фото:apple.com

iPhone 12 получил новый процессор A14 Bionic, который, как утверждает Apple, на 50% быстрее процессора в любом другом смартфоне. Новая модель получила две 12-мегапиксельные камеры, основную и широкоугольную.

Компания представила MagSafe — магниты для корпуса iPhone 12, благодаря им к устройству можно будет прикрепить различные аксессуары, в том числе беспроводную зарядку.

Также Apple анонсировала iPhone 12 Mini с дисплеем 5,4 дюйма, как у iPhone 8. Но устройство будет меньше его по размеру за счет уменьшения рамок дисплея. Еще две новых модели — iPhone 12 Pro и iPhone Pro Max оснащены тремя камерами. Первая имеет 6,1-дюймовым, вторая 6,7-дюймовый дисплей.

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В iPhone 12 Pro интегрирован LiDAR — сенсор, который определяет расстояние до объектов и строит объемную картинку помещения, в котором находится смартфон. По словам представителя Apple, это дает много возможностей для приложений виртуальной реальности. Также LiDAR способен «видеть» в темноте, благодаря чему будет улучшено качество фокусировки в темноте. Ранее подобный сенсор был встроен в планшет iPad Pro.

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Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

Дисплей iPhone Pro Max, как подчеркнул представитель Apple, — самый крупный дисплей смартфона в истории компании.

Стоимость iPhone 12 и iPhone 12 Mini в России составит от 79,99 тыс. и 69,99 тыс. руб., соответственно, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max — от 99,99 тыс. и 109,99 тыс. руб.

Приобрести iPhone 12 и iPhone 12 Pro в России можно будет с 23 октября, а iPhone 12 Mini и iPhone 12 Pro Max — с 13 ноября.

Многие сведения о новых моделях iPhone, включая дизайн и технические характеристики, были известны задолго до самого мероприятия. За несколько часов до официального анонса инсайдер Эван Бласс опубликовал в Twitter рендеры (графические модели) всех четырех моделей, указав размеры дисплея каждого смартфона. Также он опубликовал изображения «умной» колонки HomePod Mini.

Нынешняя презентация новинок Apple — уже вторая за осень 2020 года. Предыдущий анонс также проходил в сентябре в онлайн-формате. Компания представила новые модели «умных» часов Apple Watch 6 и планшетов iPad, единую подписку на сервисы Apple One и другие новинки. Хотя традиционно в сентябре Apple представляла новые iPhone, но еще весной The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщало, что компания планирует задержать на месяц выпуск новой линейки смартфонов из-за проблем на производствах, вызванных пандемией.

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Фото:Sean Gallup / Getty Images

На сентябрьской презентации инсайдеры ожидали, что Apple также покажет первые накладные наушники AirPods Studio, а также трекер потерянных вещей AirTag. Однако незадолго до нынешней презентации издание 9To5Mac написало, что производство трекеров перенесли на март 2021 года.

Как Apple продает iPhone

Apple традиционно представляла iPhone в преддверии четвертого квартала, который считается «высоким сезоном» для продажи смартфонов — они растут в преддверии новогодних праздников. В 2019 году выход новых моделей позволил Apple увеличить ее долю на глобальном рынке смартфонов с 10-12% в первом-третьем кварталах до 18% — в четвертом, следует из данных Counterpoint. В первом и втором кварталах 2020 года компания занимала 14% на глобальном рынке, что соответствовало четвертому месту после Samsung и Huawei.

В России за девять месяцев 2020 года, в денежном выражении смартфоны Apple занимали 33% рынка, по оценке «Связного». Доля Samsung составляла 27,8%, Honor (бренд Huawei) — 15,5%. В штучном выражении лидером рынка был Samsung (26,7%), вслед за ним шли Honor (23,3%) и Xiaomi (18%). Apple занимал четвертое место с долей 10%.

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Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

«Модель iPhone 11 (128 Гб) является лидером на рынке в деньгах и занимает шестое место в штучных продажах. В сегменте флагманских смартфонов дороже 50 тыс. устройства Apple занимают 7 позиций в топ-10 по итогам января-августа 2020 года», — рассказал представитель группы «М.Видео-Эльдорадо».

Согласно финансовой отчетности за третий квартал 2020 финансового года (у Apple завершился 27 июня) объем продаж компании составили $59,7 млрд, что превышает прошлогодние показатели на 11%. Основная часть выручки, $26,4 млрд, пришлась на продажи смартфонов, на втором месте были сервисы — $13,2 млрд. С продаж Mac-устройств Apple получила $7,1 млрд, iPad — $6,6 млрд, а носимых устройств и аксессуаров — $6,5 млрд.

Автор
Владислав Скобелев
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