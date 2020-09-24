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Apple попросила выделить ей в России частоты для тестов аналога Bluetooth

Apple подала заявку на частоты для тестирования UWB — улучшенного аналога Bluetooth, который работает во многих странах. До сих пор власти в России считали, что технология помешает другим системам, тесты должны доказать обратное
Apple AAPL $106,72 +0,49% Купить
Фото:Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выделении «Эппл Рус» — российской «дочке» американской Apple — полосы радиочастот 6240–8236,8 МГц «для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ по уточнению условий электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с радиоэлектронными средствами различного назначения». Это следует из проекта решения комиссии (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке). Такие работы проводятся, чтобы определить, будут ли указанные устройства создавать помехи кому-либо.

В запрашиваемом диапазоне работает технология Ultra WideBand (UWB), которая реализована в iPhone 11, но не используется в России из-за ограничений, наложенных ГКРЧ. Как пояснил РБК один из источников, Apple рассматривает использование широкополосных сигналов в безлицензионном диапазоне для замены технологии Bluetooth в своих смартфонах и других устройствах на UWB. «Для смягчения ограничений [в России] необходимо проведение исследований и испытаний», — отметил собеседник.

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Фото:apple.com

Представитель Apple отказался от комментариев.

Что такое UWB

Технология UWB существует несколько десятилетий и изначально применялась в военной технике. В 2019 году Apple впервые внедрила в новую линейку iPhone 11 чип U1 с поддержкой UWB. Как и Bluetooth, технологию можно использовать для передачи данных, при этом дальность взаимодействия с другими устройствами и скорость обмена информацией будет в несколько раз выше. Она позволяет с высокой точностью определять местоположение устройств, которые также оснащены чипами с поддержкой UWB. Датчики будут установлены в анонсированных в сентябре 2020 года «умных» часах Apple Watches Series 6. Издание AppleInsider писало, что с помощью UWB будут работать и радиометки AirTag, которые позволят отслеживать местоположение вещей, на которые они будут установлены (ожидается, что Apple представит эти устройства в ближайшее время).

В августе этого года Samsung представила смартфон Galaxy Note 20 Ultra с поддержкой UWB. Однако функционал этой технологии в России также недоступен. По данным ZDnet, помимо России, UWB недоступна в Иране, Индонезии и Аргентине.

Каковы шансы, что Apple получит частоты

В конце прошлого года «Известия» писали, что Apple подала в ГКРЧ заявку на использование частот в диапазоне 6 ГГц, однако вопрос не включили в повестку заседания, которое проходило в конце декабря. Использование UWB в предложенном компанией формате, по информации издания, вызвало возражения со стороны Роскомнадзора, и он дал отрицательное заключение на заявку. Представитель Минкомсвязи тогда заявил, что чип U1, который используется в последних моделях iPhone, несовместим с действующими средствами связи, и для внедрения технологии требуются дополнительные исследования.

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Сейчас Apple запросила частоты не для коммерческого использования, а для тестирования. Из материалов ГКРЧ следует, что положительные решения по заявке «Эппл Рус» дали Роскомнадзор и Федеральная служба охраны (ФСО). По регламенту ГКРЧ, помимо этих двух ведомств свое заключение по вопросам о выделении частот должно дать также Минобороны. Если все три ведомства дают положительные заключения по заявке, вопрос выносится на голосование членов ГКРЧ, а если какое-то из трех ведомств не поддерживает вопрос, то он снимается с рассмотрения.

РБК направил запросы в Минобороны, ФСО и Роскомнадзор. Источник РБК, близкий к членам ГКРЧ, пояснил, что Минобороны должно высказать свою позицию по заявке «Эппл Рус» на согласительном совещании, которое пройдет перед заседанием.

Представитель Минцифры лишь сообщил, что сейчас идет подготовка очередного заседания ГКРЧ. Детали этого процесса он отказался комментировать.

По словам одного из собеседников РБК, заявка на подобные исследования — это стандартный шаг, чтобы «открыть» полосу частот для устройств малого радиуса действия, которые на данный момент не используются для оказания услуг в коммерческих сетях. Он напомнил, что основным пользователем частот в России являются силовые ведомства, без разрешения которых невозможно получить ресурс. Кроме того, в соседней полосе частот с той, которую запрашивает Apple, сейчас есть планы по развитию шлемов виртуальной реальности, что также может повлиять на решение по заявке компании.

Какие перспективы у технологии

Западные аналитики уверены, что в будущем Apple сможет использовать технологию для денежных переводов или оплаты между устройствами, писало Patentlyapple.com. Также с помощью UWB можно упростить навигацию в торговых центрах и на вокзалах. Благодаря датчикам смартфон сможет заменить ключи от машины и дома.

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Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

Летом 2019 года несколько компаний, включая Samsung Electronics и Bosch, учредили консорциум Fine Ranging (FiRa), цель которого — расширение способов применения UWB, создание и продвижение экосистемы для этой технологии. По оценке консорциума, UWB можно будет применять:

  • в играх с элементами дополненной или виртуальной реальности;
  • в сервисах аренды автомобиля или велосипеда для поиска ближайшего транспортного средства;
  • для аналитики потребительского поведения;
  • для доставки, осуществляемой дронами;
  • для проверки билетов в общественном транспорте;
  • для контроля социального дистанцирования и др.

По оценке исследовательской компании MarketsandMarkets, объем рынка UWB в мире вырастет с $1,1 млрд в 2020 году до $2,7 млрд к 2025 году.

Авторы
Владислав Скобелев, Анна Балашова
При участии
Екатерина Костина
Apple ФСО Роскомнадзор Минобороны
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