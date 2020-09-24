Apple попросила выделить ей в России частоты для тестов аналога Bluetooth
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ, отвечает за распределение этого ресурса в России) на ближайшем заседании может рассмотреть вопрос о выделении «Эппл Рус» — российской «дочке» американской Apple — полосы радиочастот 6240–8236,8 МГц «для проведения научных, исследовательских, опытных, экспериментальных и конструкторских работ по уточнению условий электромагнитной совместимости сверхширокополосных беспроводных устройств малого радиуса действия с радиоэлектронными средствами различного назначения». Это следует из проекта решения комиссии (копия есть у РБК, ее подлинность подтвердили два источника на телекоммуникационном рынке). Такие работы проводятся, чтобы определить, будут ли указанные устройства создавать помехи кому-либо.
В запрашиваемом диапазоне работает технология Ultra WideBand (UWB), которая реализована в iPhone 11, но не используется в России из-за ограничений, наложенных ГКРЧ. Как пояснил РБК один из источников, Apple рассматривает использование широкополосных сигналов в безлицензионном диапазоне для замены технологии Bluetooth в своих смартфонах и других устройствах на UWB. «Для смягчения ограничений [в России] необходимо проведение исследований и испытаний», — отметил собеседник.
Представитель Apple отказался от комментариев.
Что такое UWB
Технология UWB существует несколько десятилетий и изначально применялась в военной технике. В 2019 году Apple впервые внедрила в новую линейку iPhone 11 чип U1 с поддержкой UWB. Как и Bluetooth, технологию можно использовать для передачи данных, при этом дальность взаимодействия с другими устройствами и скорость обмена информацией будет в несколько раз выше. Она позволяет с высокой точностью определять местоположение устройств, которые также оснащены чипами с поддержкой UWB. Датчики будут установлены в анонсированных в сентябре 2020 года «умных» часах Apple Watches Series 6. Издание AppleInsider писало, что с помощью UWB будут работать и радиометки AirTag, которые позволят отслеживать местоположение вещей, на которые они будут установлены (ожидается, что Apple представит эти устройства в ближайшее время).
В августе этого года Samsung представила смартфон Galaxy Note 20 Ultra с поддержкой UWB. Однако функционал этой технологии в России также недоступен. По данным ZDnet, помимо России, UWB недоступна в Иране, Индонезии и Аргентине.