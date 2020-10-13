iPhone 12 и другие гаджеты: какие продукты представила Apple
Apple провела презентацию новых устройств и представила новый iPhone 12 и другие устройства. Мероприятие прошло в штаб-квартире компании в Купертино (Калифорния) 13 октября — примерно на месяц позже, чем обычно. Какие устройства показала Apple — в фотогалерее РБК
Презентация прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Новые устройства представил глава Apple Тим Кук
iPhone 12 в Apple назвали новой эрой для смартфонов. Устройство будет поддерживать стандарт связи 5G
Новая беспроводная зарядка позволит одновременно заряжать смартфон и «умные» часы
Также Apple показала iPhone 12 mini, его диагональ 5,4 дюйма. Технические возможности у него те же, что у основной модели. iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в вариантах с объемом памяти 64, 128 и 256 ГБ
Еще две версии флагмана — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, цветовая линейка меньше, чем у основной модели, дисплей диагональю 6,1 и 6,7 дюйма соответственно (12 Pro Max — самый большой iPhone в истории)
iPhone 12 будет доступен в России с 23 октября по минимальной цене 79,99 тыс. руб., iPhone 12 mini — с 13 ноября по цене от 69,99 тыс. руб.
Продажи iPhone 12 Pro начнутся одновременно с iPhone 12, 23 октября. Его минимальная цена — 99,99 тыс. руб. iPhone 12 Pro Max появится 13 ноября по цене от 109,99 тыс. руб.