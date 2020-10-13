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Технологии и медиа ,  
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iPhone 12 и другие гаджеты: какие продукты представила Apple

Apple провела презентацию новых устройств и представила новый iPhone 12 и другие устройства. Мероприятие прошло в штаб-квартире компании в Купертино (Калифорния) 13 октября — примерно на месяц позже, чем обычно. Какие устройства показала Apple — в фотогалерее РБК

Презентация прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса. Новые устройства представил глава Apple Тим Кук

Фото:apple.com
Фото: apple.com
Презентация началась с показа «умной» колонки HomePod Mini, она имеет возможность глубокой интеграции со смартфоном, обладает всеми стандартными функциями и позволяет управлять системами «умного» дома. Колонка запоминает голоса и привычки каждого члена семьи. При этом в компании обещают надежную защиту данных и конфиденциальность. В России эта колонка для покупки и предзаказа недоступна
Фото:apple.com
Фото: apple.com

iPhone 12 в Apple назвали новой эрой для смартфонов. Устройство будет поддерживать стандарт связи 5G

Фото:apple.com
Фото: apple.com
Новый iPhone оснащен процессором А14 Bionic, он на 40% быстрее своего предшественника А13. Диагональ нового iPhone — 6,1 дюйма, у него уменьшена рамка, за счет чего телефон стал меньше. Также он немного тоньше и легче предыдущих моделей
Фото:apple.com
Фото: apple.com
Дисплей оснащен защитой стекла Ceramic Shield и лучше выдерживает падение
Фото:apple.com
Фото: apple.com
iPhone 12 получил улучшенную двойную камеру с новой функцией HDR 3: она позволит снимать против источника света
Фото:apple.com
Фото: apple.com
Компания представила технологию магнитную MagSafe для беспроводной зарядки и силиконовых и кожаных чехлов. Благодаря ей аксессуары примагничиваются к задней поверхности смартфона

Новая беспроводная зарядка позволит одновременно заряжать смартфон и «умные» часы

Фото:apple.com
Фото: apple.com

Также Apple показала iPhone 12 mini, его диагональ 5,4 дюйма. Технические возможности у него те же, что у основной модели. iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в вариантах с объемом памяти 64, 128 и 256 ГБ

Фото:apple.com
Фото: apple.com

Еще две версии флагмана — iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max, цветовая линейка меньше, чем у основной модели, дисплей диагональю 6,1 и 6,7 дюйма соответственно (12 Pro Max — самый большой iPhone в истории)

Фото:apple.com
Фото: apple.com
Эти модели будут доступны в вариантах 128, 256 и 512 ГБ
Фото:apple.com
Фото: apple.com
Смартфоны оснащены тремя камерами: широкоугольной с семилинзовым объективом, сверхширокоугольной с углом обзора 120 градусов и телефотокамерой с четырехкратным оптическим зумом
Фото:apple.com
Фото: apple.com

iPhone 12 будет доступен в России с 23 октября по минимальной цене 79,99 тыс. руб., iPhone 12 mini — с 13 ноября по цене от 69,99 тыс. руб.

Продажи iPhone 12 Pro начнутся одновременно с iPhone 12, 23 октября. Его минимальная цена — 99,99 тыс. руб. iPhone 12 Pro Max появится 13 ноября по цене от 109,99 тыс. руб.

Автор
Анастасия Антипова
мультимедиа iPhone Apple Тим Кук
Материалы по теме
Apple представила новые iPhone 12 с поддержкой 5G
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