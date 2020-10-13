iPhone 12 и другие гаджеты: какие продукты представила Apple

iPhone 12 будет доступен в России с 23 октября по минимальной цене 79,99 тыс. руб., iPhone 12 mini — с 13 ноября по цене от 69,99 тыс. руб.

Продажи iPhone 12 Pro начнутся одновременно с iPhone 12, 23 октября. Его минимальная цена — 99,99 тыс. руб. iPhone 12 Pro Max появится 13 ноября по цене от 109,99 тыс. руб.