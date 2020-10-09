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Протесты в Белоруссии ,  
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Дуров обвинил Apple в нежелании брать ответственность за свои правила

Заявление Apple о том, что она требовала удалять не три белорусских канала, а только посты с раскрытием информации, являются «хитрой формулировкой», поскольку эти каналы состоят из таких постов, заявил основатель Telegram
Apple AAPL $116,28 +1,03% Купить
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Основатель Telegram Павел Дуров обвинил Apple в попытке с помощью «хитрых формулировок» «избежать ответственности за соблюдение своих собственных правил». Об этом Дуров написал в своем Telegram-канале.

По словам Дурова, «хитрость» Apple заключается в утверждении компании, что она не требует отключения трех белорусских каналов, в которых раскрываются личные данные силовиков, участвующих в подавлении протестов. Apple требует не публиковать посты, раскрывающие личную информацию. Однако, замечает Дуров, при этом компания умалчивает, что эти каналы полностью состоят из подобных постов.

«Apple опубликовала заявление, в котором говорилось, что они не хотят, чтобы мы отключили 3 канала, запущенные белорусскими протестующими, но только конкретные посты «раскрывающие личную информацию». Эта хитрая формулировка игнорирует тот факт, что такие каналы <...> полностью состоят из личной информации их угнетателей и тех, кто помогал фальсифицировать выборы — потому что именно поэтому эти каналы существуют», — написал Дуров.

«Скрывая свои требования расплывчатыми словами, Apple пытается избежать ответственности за соблюдение своих собственных правил, утверждает основатель Telegram.

Дуров заявил о требовании Apple закрыть три белорусских канала в Telegram
Технологии и медиа
Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

«Пора Apple научиться брать на себя ответственность за свою политику, а не пытаться скрыть ее от пользователей», — добавил он.

Ранее Дуров заявил, что корпорация запросила блокировку трех каналов, посвященных Белоруссии. В них публиковались фотографии и личные данные силовиков и членов избиркомов, которые, по данным авторов, допустили нарушения на выборах. Общее число подписчиков составило около 100 тыс.

По словам Дурова, он предпочел бы сохранить эти каналы. Основатель Telegram предположил, что в итоге их заблокируют на устройствах, использующих операционную систему iOS, но каналы останутся доступными на других платформах.

В Apple заявили РБК, что не требовали от Telegram удалять какие-либо каналы. Как утверждают в Apple, компания получила жалобы от пользователей о том, что через каналы, о которых идет речь, передавались их личные данные, в том числе имена и номера телефонов. Эти жалобы передали команде мессенджера, попросив удалить информацию, которая раскрывает чьи-либо личные данные в интернете без их согласия, а также контент, нацеленный против конкретных людей.

Telegram не выдвинул возражений, пообещал проверить эту информацию и сообщить Apple о результатах проверки, добавили в компании.

Личные данные белорусских силовиков также публиковал оппозиционный Telegram-канал Nexta, который освещает протесты в республике. Создатель канала Степан Путило отмечал, что это делается не для травли, а для понимания, что «ничего не остается безнаказанным». Как сообщали авторы публикаций, упомянутые там люди имеют отношение к задержанию протестующих на акциях и гибели одного из них, Александра Тарайковского. В МВД Белоруссии после этого сообщили, что информация, которая появилась в интернете, устарела и не содержит конфиденциальных данных о сотрудниках ведомства.

Авторы
Владислав Скобелев, Наталия Анисимова
Павел Дуров Apple Telegram
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