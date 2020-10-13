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Технологии и медиа ,  
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«Пятница» и СТС получили новые дотации из бюджета за переход на цифру

Власти продолжают компенсировать развлекательным каналам переход на цифровой формат вещания. Восемь коммерческих вещателей второй раз за год получили господдержку на распространение своего сигнала в небольших городах
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) увеличило размер субсидий из федерального бюджета восьми каналам так называемого второго цифрового мультиплекса: СТС, «Домашнему», РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятнице», «Муз-ТВ» и «Звезде». Об этом свидетельствуют дополнительные соглашения с Роспечатью, которые каналы заключили в августе—сентябре этого года и которые в октябре были опубликованы на едином портале бюджетной системы РФ.

В начале года Роспечать уже выделила этим восьми вещателям по 250 млн руб. каждому, чтобы компенсировать их расходы на распространение сигнала в населенных пунктах, где проживают менее 100 тыс. человек. Теперь на эти же цели выделены еще свыше 3,7 млрд руб. Но на этот раз размер дотаций для каждого вещателя индивидуален. Меньше всех — 147 млн руб. — получит канал «Пятница», в итоге общая в 2020 году субсидия ему составит 397 млн руб. Максимальная господдержка — 566 млн руб. — предусмотрена ТНТ, за счет чего размер годовой субсидии вырастает до 816 млн руб.

Что такое цифровые мультиплексы

В рамках перехода с аналогового на цифровой формат вещания в России были созданы два цифровых мультиплекса — пакета каналов, вещающих на одной частоте (по десять каналов в каждом) и доступных практически всему населению страны.

В первый мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Матч ТВ», «Пятый канал», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России.

Второй мультиплекс объединил СТС, «Домашний», РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятницу», «Муз-ТВ», «Звезду», «Мир» и «Спас».

Пресс-служба Роспечати не ответила на запрос РБК. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин переадресовал вопросы вещателям.

В пресс-службе «Газпром-Медиа», управляющего, в частности, ТНТ, ТВ3 и «Пятницей», подтвердили факт заключения дополнительных соглашений с Роспечатью и корректность приведенных сумм. Размер господдержки по каждому каналу отличается, поскольку вещатели ранее сделали разные авансовые платежи за распространение сигнала, следует из разъяснений представителя холдинга.

Дополнительные соглашения с Роспечатью подписаны, подтвердил представитель Национальной медиа группы (управляет, в частности, СТС, «Домашним» и РЕН ТВ). Другие вещатели не ответили на запросы либо отказались от комментариев.

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Зачем коммерческим каналам субсидии

Исторически государство субсидировало распространение сигнала в небольших городах и селах только десяти вещателям, которые указом президента наделены статусом общедоступных обязательных. Они же образуют и первый цифровой мультиплекс. В 2020 году шесть из этих десяти вещателей получили из бюджета на распространение своего сигнала почти 7,2 млрд руб. дотаций в среднем по 1,2 млрд руб. на канал (у четырех оставшихся вещателей эти субсидии объединены с господдержкой на создание и закупку контента).

Изначально предполагалось, что второй мультиплекс будет коммерческим: входящие в него каналы сами профинансируют строительство инфраструктуры и затем будут полностью оплачивать распространение сигнала в новом для себя формате. В действительности уже в 2019 году, когда отключался аналог, стало очевидно, что эти затраты непосильны для вещателей. В самом Минцифры приводили такой пример: в год десять каналов второго мультиплекса должны платить за вещание в цифре вместе около 13 млрд руб. (или 1,3 млрд руб. каждый), тогда как аналогичные общие затраты на аналог не превышали 500 млн руб.

Поэтому уже в 2019 году из федерального бюджета девяти каналам второго мультиплекса разово были выделены почти 7,3 млрд руб., или в среднем 806 млн руб. каждому (десятый вещатель — межгосударственный «Мир» — получает субсидии из единого бюджета СНГ).

Православный телеканал «Спас» и «Пятница» получат из бюджета по ₽1,1 млрд
Технологии и медиа
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В 2020 году сначала нашлись средства только для восьми вещателей. Зато уже в августе православному каналу «Спас» сразу были выделены 1,1 млрд руб. В «Газпром-Медиа» тогда отмечали, что вещателям необходим равный размер компенсаций.

Размер выделяемой господдержки каналам «Газпром-Медиа» на вещание в небольших городах на данный момент покрывает от 50 до 80% соответствующих затрат холдинга, констатирует сейчас представитель «Газпром-Медиа». Он подтверждает, что потребность в субсидиях у всех каналов второго мультиплекса примерно одинакова и составляет в год чуть более 1,1 млрд руб. В небольших городах и селах все каналы, по сути, выполняют социальную функцию, поскольку вещание в этих городах коммерчески не окупается, объясняет представитель «Газпром-Медиа».

В поступившем в Госдуму проекте бюджета на 2021 год общая субсидия девяти каналам второго мультиплекса превышает 8,2 млрд руб., или в среднем около 915 млн руб. на вещателя.

Авторы
Сергей Соболев, Елизавета Ефимович
мультиплекс СТС ТНТ Муз ТВ «Пятница» РЕН ТВ Роспечать бюджет
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