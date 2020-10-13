«Пятница» и СТС получили новые дотации из бюджета за переход на цифру

Власти продолжают компенсировать развлекательным каналам переход на цифровой формат вещания. Восемь коммерческих вещателей второй раз за год получили господдержку на распространение своего сигнала в небольших городах

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) увеличило размер субсидий из федерального бюджета восьми каналам так называемого второго цифрового мультиплекса: СТС, «Домашнему», РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятнице», «Муз-ТВ» и «Звезде». Об этом свидетельствуют дополнительные соглашения с Роспечатью, которые каналы заключили в августе—сентябре этого года и которые в октябре были опубликованы на едином портале бюджетной системы РФ.

В начале года Роспечать уже выделила этим восьми вещателям по 250 млн руб. каждому, чтобы компенсировать их расходы на распространение сигнала в населенных пунктах, где проживают менее 100 тыс. человек. Теперь на эти же цели выделены еще свыше 3,7 млрд руб. Но на этот раз размер дотаций для каждого вещателя индивидуален. Меньше всех — 147 млн руб. — получит канал «Пятница», в итоге общая в 2020 году субсидия ему составит 397 млн руб. Максимальная господдержка — 566 млн руб. — предусмотрена ТНТ, за счет чего размер годовой субсидии вырастает до 816 млн руб.

Что такое цифровые мультиплексы В рамках перехода с аналогового на цифровой формат вещания в России были созданы два цифровых мультиплекса — пакета каналов, вещающих на одной частоте (по десять каналов в каждом) и доступных практически всему населению страны. В первый мультиплекс входят «Первый канал», «Россия 1», «Россия К», «Россия 24», НТВ, «Матч ТВ», «Пятый канал», «ТВ Центр», «Карусель» и Общественное телевидение России. Второй мультиплекс объединил СТС, «Домашний», РЕН ТВ, ТНТ, ТВ3, «Пятницу», «Муз-ТВ», «Звезду», «Мир» и «Спас».

Пресс-служба Роспечати не ответила на запрос РБК. Замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин переадресовал вопросы вещателям.