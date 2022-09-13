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Технологии и медиа ,  

Акционеры Twitter одобрили продажу компании Илону Маску

Сделку одобрили на фоне судебного спора, который идет между соцсетью и предпринимателем. Маск уже купил Twitter, но решил расторгнуть сделку, соцсеть добивается ее заключения в судебном порядке. Слушания начнутся 17 октября
Twitter TWTR $41,76 +0,43% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Britta Pedersen / Getty Images)

Акционеры Twitter на специальном собрании одобрили сделку по продаже соцсети американскому бизнесмену, основателю корпорации Tesla Илону Маску за $44 млрд, передает CNBC со ссылкой на трансляцию голосования.

Сделку одобрили на фоне процесса, который идет между Маском и представителями сети. Twitter подал в суд на предпринимателя первым из-за желания бизнесмена отказаться от сделки. Соцсеть хочет добиться ее закрытия в судебном порядке. Маск, в свою очередь, направил встречные требования. По данным телеканала, он просил не раскрывать подробностей иска.

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Фото:Richard Drew / AP

Судебный процесс между предпринимателем и руководством соцсети должен начаться 17 октября, слушания продлятся пять дней. В его рамках суд должен выяснить, может ли Маск расторгнуть соглашение о покупке.

Маск уже заключил соглашение о приобретении Twitter. Это произошло 25 апреля. Бизнесмен говорил, что стремится сделать алгоритмы соцсети открытыми, победить спам-ботов и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов. Ожидалось, что сделку закроют до конца 2022 года. Однако 9 июля адвокаты предпринимателя заявили, что Маск хочет ее расторгнуть.

Поводом для расторжения сделки, по словам адвокатов, стал отказ социальной сети предоставить достоверную информацию о поддельных аккаунтах и спам-ботах. Ранее миллиардер приостанавливал сделку до подтверждения данных, что доля поддельных и спам-аккаунтов не превышает 5% от общего числа пользователей Twitter.

В отчете Twitter от 2 мая говорилось, что доля поддельных аккаунтов и спам-ботов составляет менее 5% от общего числа ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей», писал Reuters.

Маск решил удостовериться в этом самостоятельно: он выбрал 100 случайных профилей и пришел к выводу, что как минимум 20% из них являются фейковыми.

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По условиям соглашения, акционеры должны получить по $54,20 за каждую обыкновенную акцию. В случае если сделка не состоится, Маск, согласно ее условиям, должен выплатить неустойку в размере $1 млрд.

Twitter после отказа Маска от покупки соцсети обвинила его в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами. В компании посчитали, что предприниматель отказывается выполнять свои обязательства, так как сделка перестала отвечать его личным интересам.

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Татьяна Зыкина
Илон Маск продажа акций Twitter
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