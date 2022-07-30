Илон Маск подал встречный иск к Twitter из-за сорвавшейся сделки по покупке социальной сети. При этом миллиардер попросил суд сохранить в тайне подробности встречного иска

Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск подал встречный иск к компании Twitter, руководство которой ранее подало в суд на миллиардера, чтобы добиться завершения сделки на $44 млрд по покупке социальной сети. Об этом сообщают The Guardian и CNBC.

По данным газеты, иск был подан 29 июля, через несколько часов после того, как председатель канцлерского суда штата Делавэр Кэтлин Маккормик назначила пятидневный судебный процесс, начинающийся 17 октября, чтобы определить, может ли Маск отказаться от сделки.

Как сообщает CNB, бизнесмен попросил суд сохранить в тайне подробности встречного иска. Однако по правилам суда отредактированная версия все же может быть вскоре опубликована.

25 апреля Маск и Twitter заключили соглашение о покупке компании за $44 млрд. Бизнесмен заявлял, что хочет сделать алгоритмы Twitter открытыми, победить спам-ботов и ввести процедуру подтверждения всех аккаунтов. Стороны должны были закрыть сделку до конца 2022 года. Однако 9 июля Маск отказался от сделки.

В ответ владельцы Twitter потребовали от бизнесмена завершить сделку по приобретению соцсети, обвинив его в отказе выполнять обязательства перед платформой и ее акционерами. В компании посчитали, что предприниматель отказывается выполнять свои обязательства из-за того, что сделка перестала отвечать его личным интересам.