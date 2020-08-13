Бизнес оценил последствия блокировки интернета в Белоруссии

Некоторым компаниям пришлось перевезти сотрудников в другие страны. Предприниматели предупредили, что темпы роста ИТ-сектора в стране могут замедлиться, а инвестиции в отрасль — сократиться

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Блокировка интернета в Белоруссии на протяжении нескольких дней после президентских выборов негативно сказалась на бизнесе ИТ-компаний и репутации страны в целом. Об этом в интервью Forbes заявил сооснователь международного разработчика мобильных игр и развлекательных приложений Gismart Дмитрий Липницкий (один из офисов компании расположен в Белоруссии).

По словам Липницкого, в Минске работает значительная часть сотрудников компании, но еще до выборов руководство решило перевезти часть команды в Киев (офисы Gismart есть также в Лондоне и Пекине). «Это решение помогло избежать действительно серьезных финансовых потерь», — заявил предприниматель. При этом он указал, что у тех, кто остался в Минске, все равно были проблемы с доступом к интернету, несмотря на попытки обойти ограничения, и не исключил, что может переехать еще часть сотрудников.

Михаил Томшинский, сооснователь и гендиректор маркетплейса для пассажирских перевозок «Атлас», который работает в Белоруссии и России, оценил прямые потери индустрии перевозок в $100 тыс. в сутки. Перевозчики недополучают примерно 30% выручки ежедневно, заявил он Forbes.

Томшинский отметил, что часть сервиса компании расположена в Белоруссии, поэтому перебои с интернетом затронули работу «Атласа» и в России. «Последние несколько дней мы были вынуждены заниматься инфраструктурными задачами и перевезти пострадавшие сервисы в новое облако, чтобы восстановить к ним доступ», — сообщил он и добавил, что основной проблемой остается стабильный доступ в интернет у клиентов.