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Выборы в Белоруссии ,  
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Бизнес оценил последствия блокировки интернета в Белоруссии

Некоторым компаниям пришлось перевезти сотрудников в другие страны. Предприниматели предупредили, что темпы роста ИТ-сектора в стране могут замедлиться, а инвестиции в отрасль — сократиться
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg
Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Блокировка интернета в Белоруссии на протяжении нескольких дней после президентских выборов негативно сказалась на бизнесе ИТ-компаний и репутации страны в целом. Об этом в интервью Forbes заявил сооснователь международного разработчика мобильных игр и развлекательных приложений Gismart Дмитрий Липницкий (один из офисов компании расположен в Белоруссии).

По словам Липницкого, в Минске работает значительная часть сотрудников компании, но еще до выборов руководство решило перевезти часть команды в Киев (офисы Gismart есть также в Лондоне и Пекине). «Это решение помогло избежать действительно серьезных финансовых потерь», — заявил предприниматель. При этом он указал, что у тех, кто остался в Минске, все равно были проблемы с доступом к интернету, несмотря на попытки обойти ограничения, и не исключил, что может переехать еще часть сотрудников.

Михаил Томшинский, сооснователь и гендиректор маркетплейса для пассажирских перевозок «Атлас», который работает в Белоруссии и России, оценил прямые потери индустрии перевозок в $100 тыс. в сутки. Перевозчики недополучают примерно 30% выручки ежедневно, заявил он Forbes.

В Белоруссии в день выборов президента возникли проблемы со связью
Политика
Фото: Сергей Гриц / AP

Томшинский отметил, что часть сервиса компании расположена в Белоруссии, поэтому перебои с интернетом затронули работу «Атласа» и в России. «Последние несколько дней мы были вынуждены заниматься инфраструктурными задачами и перевезти пострадавшие сервисы в новое облако, чтобы восстановить к ним доступ», — сообщил он и добавил, что основной проблемой остается стабильный доступ в интернет у клиентов.

SoftSwiss, которая делает программное обеспечение для азартных онлайн-игр и букмекерских сайтов, решила вывезти около 60 человек за границу в день выборов, сразу после того, как они проголосовали, заявил основатель группы компаний Иван Монтик. Всего в Белоруссии работает несколько сотен сотрудников. По словам Монтика, сейчас связь работает с перебоями. «Весь интернет, насколько я понимаю, не блокируется, а блокируются определенные каналы, режется трафик», — заявил он, отметив, что это сильно влияет на разработку.

Основатель SoftSwiss считает, что блокировка интернета в Белоруссии на фоне протестов может отбросить ИТ-отрасль страны на годы назад. «Если такое в стране будет и дальше происходить, когда никого не слышат и всех лупят, уверен, 80–90% ИТ-отрасли из страны уедет», — предполагает он.

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Эксперты назвали возможные причины проблем с интернетом в Белоруссии
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Фото: Миша Фридман / Getty Images

Негативные последствия ощутила и Qiwi, которая контролирует 51% белорусского оператора киосков по приему электронных платежей СООО «ОСМП БЕЛ». «Вся наша инфраструктура работает онлайн — в частности, прием платежей, терминалы. Поэтому под влиянием плохой пропускной способности каналов связи, которая некоторое время наблюдалась в стране, мы увидели снижение показателей», — заявил коммерческий директор Qiwi Александр Агаков. По его словам, как только ситуация с доступом к Сети нормализовалась, показатели вернулись к прежним.

У российской HeadHunter были проблемы с доступом к своему сайту в Белоруссии rabota.tut.by, сообщили Forbes в пресс-службе компании. Доступ к нему не был заблокирован, но у части клиентов не было возможности для подключения. Сейчас сайт работает в штатном режиме, заявили там.

Глава одной из ИТ-компаний с офисом в Белоруссии заявил Forbes на условиях анонимности, что руководству пришлось перевезти часть сотрудников в Турцию и Россию. «Пока нельзя прогнозировать дальнейшую ситуацию, и мы не знаем, какой будет результат. <…> Если останется [президент Белоруссии Александр] Лукашенко, люди в любом случае задумаются о переносе бизнеса или хотя бы его части, чтобы снизить риски», — считает он.

Проблемы с доступом в интернет возникли в Белоруссии 9 августа, в день выборов. Как передавал корреспондент РБК, через браузер не открывались поисковик Google, YouTube, некоторые местные сайты. Также наблюдались проблемы с загрузкой страниц Facebook и Twitter. В Telegram не загружались медиафайлы, не работали Instagram, банковские приложения. Затем перебои в отображении своих сайтов зафиксировал ряд российских СМИ.

В Белоруссии вновь заработал мобильный интернет
Общество
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

По словам технического директора специализирующейся на информационной безопасности компании Qrator Labs Артема Гавриченкова, среди причин сбоев могли быть в том числе физическое отключение или повреждение линий связи, либо принудительное ограничение полосы пропускания трафика. Доцент кафедры телекоммуникационных систем Национального исследовательского университета «Московский институт электронной техники» (НИУ МИЭТ) Александр Шарамок не исключил, что к сбоям могли привести действия властей Белоруссии или других государств.

Белорусский оператор «Белтелеком» объяснил проблемы с доступом к интернету кибератаками из-за рубежа. Об этом заявил и президент Александр Лукашенко: «Кому-то неймется, призывают выходить на улицы. Даже из-за границы отключают интернет, чтобы вызвать недовольство у населения». Утром 12 августа стало известно, что после трех дней перебоев у пользователей в Белоруссии вновь начали работать интернет-сервисы.

На этом фоне руководители ИТ-компаний решили обратиться в минский Парк высоких технологий (ПВТ, специальный налогово-правовой режим для развития ИТ-бизнеса в Белоруссии), в котором попросили «разъяснить возможные экономические последствия отсутствия интернета вышестоящим органам». В открытом письме они предупредили, что начнется отток специалистов за рубеж, темпы роста ИТ-сектора замедлятся, а инвестиции в белорусские ИТ-компании сократятся. «Есть риск за короткое время перечеркнуть все достижения в сфере высоких технологий», — отмечают авторы.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, интернет, ИТ-компании, предприниматели
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