В Белоруссии начались проблемы с доступом к российским СМИ

Российские СМИ обнаружили проблемы с доступом к своим ресурсам на территории Белоруссии. Эксперты подчеркнули, что они могут быть вызваны как трудностями с общим доступом в интернет, так и блокировкой отдельных ресурсов

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В Белоруссии зафиксировали проблемы с доступом к сайтам российских СМИ. Об этом РБК рассказали представители нескольких СМИ, а также подтвердил источник в медиаиндустрии Белоруссии. По его словам, трудности могли возникнуть как из-за общего ограничения работоспособности интернета, так и из-за блокировки конкретных российских СМИ.

Представитель Rambler Group (в него входят СМИ «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша» и другие) заявил РБК, что 11 августа все медиаактивы холдинга наблюдают значительное падение трафика из Белоруссии по сравнению с обычными средними показателями. По его словам, коллеги из других СМИ сообщили им об аналогичных проблемах. «В ближайшее время мы направим запрос оператору «Белтелеком» с просьбой дать пояснение о возможных причинах такого падения», — отметил он. РБК направил запрос в «Белтелеком».

В свою очередь, представитель «Яндекса» рассказал, что компания наблюдает перебои работы интернета в стране и это сказывается на доступности любых онлайн-ресурсов. При этом он подчеркнул, что деятельность их компании не блокируется в Белоруссии.

Представитель «Известий» отказался от комментариев. Главный редактор «Московского Комсомольца» отметил, что в день выборов трафик из Белоруссии вырос в три раза, а сейчас он вдвое выше обычного. Однако главный редактор «Медузы» Иван Колпаков заявил, что издание зафиксировало падение трафика из Белоруссии в десятки раз. «Связываем с блокировками интернета, которые осуществляют власти», — объяснил он.