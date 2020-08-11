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В Белоруссии начались проблемы с доступом к российским СМИ

Российские СМИ обнаружили проблемы с доступом к своим ресурсам на территории Белоруссии. Эксперты подчеркнули, что они могут быть вызваны как трудностями с общим доступом в интернет, так и блокировкой отдельных ресурсов
Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

В Белоруссии зафиксировали проблемы с доступом к сайтам российских СМИ. Об этом РБК рассказали представители нескольких СМИ, а также подтвердил источник в медиаиндустрии Белоруссии. По его словам, трудности могли возникнуть как из-за общего ограничения работоспособности интернета, так и из-за блокировки конкретных российских СМИ.

Представитель Rambler Group (в него входят СМИ «Лента.ру», «Газета.ру», «Афиша» и другие) заявил РБК, что 11 августа все медиаактивы холдинга наблюдают значительное падение трафика из Белоруссии по сравнению с обычными средними показателями. По его словам, коллеги из других СМИ сообщили им об аналогичных проблемах. «В ближайшее время мы направим запрос оператору «Белтелеком» с просьбой дать пояснение о возможных причинах такого падения», — отметил он. РБК направил запрос в «Белтелеком».

В свою очередь, представитель «Яндекса» рассказал, что компания наблюдает перебои работы интернета в стране и это сказывается на доступности любых онлайн-ресурсов. При этом он подчеркнул, что деятельность их компании не блокируется в Белоруссии.

Представитель «Известий» отказался от комментариев. Главный редактор «Московского Комсомольца» отметил, что в день выборов трафик из Белоруссии вырос в три раза, а сейчас он вдвое выше обычного. Однако главный редактор «Медузы» Иван Колпаков заявил, что издание зафиксировало падение трафика из Белоруссии в десятки раз. «Связываем с блокировками интернета, которые осуществляют власти», — объяснил он.

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Фото: Миша Фридман / Getty Images

По данным измерителя трафика Liveinternet, число посетителей сайта «Лента.ру» в Белоруссии 9 августа 2020 года достигло 466,8 тыс. человек, 10 августа — 212,4 тыс. человек, 11 августа на 15:40 по московскому времени — на сайт заходили 49,3 тыс. человек. У «Московского Комсомольца» суточный трафик за три дня составил 398 тыс., 324,6 тыс. и 59,9 тыс. соответственно, у РБК — 88,8 тыс., 86,6 тыс. и 20,2 тыс. соответственно.

Технический директор специализирующейся на информационной безопасности компании Qrator Labs Артем Гавриченков подтвердил, что сбои доступа к российским СМИ в Белоруссии действительно есть. По его словам, среди причин сбоев может быть перегрузка каналов связи по различным причинам, в том числе физическое отключение или повреждение линий связи, принудительное ограничение полосы пропускания трафика, установка и использование средств анализа трафика. Также сбои могут быть вызваны DDoS-атаками и повышенной нагрузкой от пользователей, добавил он, отметив, что не может подтвердить или опровергнуть, действительно ли причиной сбоев стала DDoS-атака.

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Ранее 10 августа белорусский оператор «Белтелеком» заявил, что проблемы с доступом к интернету возникли в связи с многочисленными кибератаками из-за рубежа. В сообщении компании указано, что с 8 августа они начали фиксировать рост трафика, поступающего с внешних IP-сетей из-за границы, а в день выборов президента Белоруссии начались кибератаки на правительственные сайты и ресурсы «Белтелекома», что привело «к значительной перегрузке каналов, сбою и выходу из строя телекоммуникационного оборудования и, как следствие, затруднениям с доступом для абонентов к отдельным ресурсам и сервисам сети интернет». Президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что интернет в стране отключается из-за рубежа, и помехи с доступом к Сети не являются инициативой белорусских властей.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Проблемы с доступом в интернет во многих городах Белоруссии продолжаются уже три дня. В ночь на 10 августа в Минске и других городах Белоруссии прошли многочисленные акции протеста. При этом еще 9 августа, в день выборов президента, корреспондент РБК сообщил, что при запуске через браузер не работали поисковик Google, YouTube, некоторые местные сайты, а также наблюдались проблемы с загрузкой страниц Facebook и Twitter. В Telegram не загружались медиафайлы, не работали Instagram, банковские приложения. На следующий день он рассказал, что в Белоруссии заработали мессенджеры, включая Telegram, но «в целом трудности сохраняются».

Авторы: Владислав Скобелев, Анастасия Скрынникова, Елизавета Ефимович, Ирина Парфентьева
Теги: Белоруссия, интернет, Rambler Group, Яндекс
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