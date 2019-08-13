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General Motors $68 (+74,4%) прогноз Citigroup к 17.07.20
Мосэнерго ₽2 (-11,11%) прогноз КИТ Финанс к 13.05.20
Netflix $440 (+41,95%) прогноз BMO Capital Markets к 17.07.20
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Эксперты заподозрили Трампа в незнании ядерного арсенала США
Президент не разбирается в ядерных вооружениях США, заявили американские специалисты. Поводом для язвительных комментариев в адрес главы государства послужил твит, в котором Трамп комментировал взрыв под Северодвинском
Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Американские эксперты по ядерным вооружениям раскритиковали президента США Дональда Трампа за твит, в котором он заявил, что Вашингтон обладает технологией по производству крылатых ракет с ядерной установкой, аналогичной той, которая есть у России.

12 августа Трамп в своем Twitter прокомментировал взрыв на военном полигоне в Архангельской области, заявив, что в Вашингтоне «многое узнали» благодаря инциденту.

При этом он озвучил версию, согласно которой под Северодвинском испытывали крылатую ракету с ядерной установкой «Буревестник». О создании такой ракеты с неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета объявил в 2018 году президент России Владимир Путин. «У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии», — написал Трамп.

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Эта часть сообщения Трампа вызвала критику со стороны экспертов по ядерным вооружениям, которые работают в американских научно-исследовательских центрах.

«Президент, похоже, очень мало знает об арсенале США. У нас нет крылатой ракеты с ядерной установкой. Мы думали о создании такого оружия в 1950-х и решили, что это безумие, потому что это безумно», — написала в Twitter Александра Белл, директор по политическим вопросам в аналитическом Центре по контролю над вооружениями и нераспространению ядерного оружия (Center for Arms Control and Non-Proliferation).

«Кто-нибудь скажет ему (Трампу. — РБК), что у нас нет и мы не разрабатываем крылатые ракеты с ядерным двигателем?» — написал в Twitter Кингстон Рейф, директор по политике в Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association).

Твит Трампа назвал странным и Джозеф Чиринчионе, глава Ploughshares Fund. Эта некоммерческая организация финансово поддерживает инициативы, которые препятствуют распространению ядерного оружия. «Это странно. У нас нет программы крылатых ракет с ядерной установкой», — прокомментировал сообщение президента США Чиринчионе, в прошлом занимавший пост директора по вопросам нераспространения в Фонде Карнеги.

Данные о взрыве в Архангельской области появились днем 8 августа. Позднее российское Минобороны пояснило, что взрыв под Архангельском произошел во время испытаний жидкостного реактивного двигателя. В ведомстве не уточняли, где именно произошел взрыв, однако информагентства со ссылкой на источники сообщали, что речь шла о полигоне рядом с поселком Нёнокса в 40 км от Северодвинска. Пять человек погибли, все они были сотрудниками «Росатома».

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После взрыва администрация Северодвинска сообщила о краткосрочном повышении радиационного фона в городе. Позже эту информацию удалили с городского портала, поскольку ситуация находится в компетенции Минобороны.

Издание The New York Times со ссылкой на данные разведки США сообщило, что Вашингтон считает взрыв следствием неудачных испытаний ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник» (кодовое название, принятое НАТО, — SSC-X-9 Skyfall). О том, что авария могла быть связана с испытаниями частей или технологий для запуска ракеты «Буревестник», сообщали также опрошенные Reuters эксперты.

Автор: Наталья Демченко
Теги: ядерное оружие, крылатая ракета, Дональд Трамп
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