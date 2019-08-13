Эксперты заподозрили Трампа в незнании ядерного арсенала США

Президент не разбирается в ядерных вооружениях США, заявили американские специалисты. Поводом для язвительных комментариев в адрес главы государства послужил твит, в котором Трамп комментировал взрыв под Северодвинском

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Американские эксперты по ядерным вооружениям раскритиковали президента США Дональда Трампа за твит, в котором он заявил, что Вашингтон обладает технологией по производству крылатых ракет с ядерной установкой, аналогичной той, которая есть у России.

12 августа Трамп в своем Twitter прокомментировал взрыв на военном полигоне в Архангельской области, заявив, что в Вашингтоне «многое узнали» благодаря инциденту.

При этом он озвучил версию, согласно которой под Северодвинском испытывали крылатую ракету с ядерной установкой «Буревестник». О создании такой ракеты с неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета объявил в 2018 году президент России Владимир Путин. «У нас есть похожие, хотя и более продвинутые технологии», — написал Трамп.

Эта часть сообщения Трампа вызвала критику со стороны экспертов по ядерным вооружениям, которые работают в американских научно-исследовательских центрах.