В Facebook Messenger произошел сбой

Пользователи не могли войти в систему, отправить или получить сообщения. Проблемы возникли после обновления приложения на Android, замечает The Independent

Фото: Michael Short / Bloomberg

Пользователи Facebook Messenger во многих странах столкнулись с проблемами при получении и отправке сообщений. Об этом сообщает издание The Independent. Перебои в работе приложения зафиксировал и портал Downdetector.

Как замечает газета, сбой произошел спустя сутки после обновления приложения на Android. У некоторых пользователей приложение совсем не запускается, у других загружается, но без истории переписки.

Согласно данным Downdetector, пик проблем пришелся на позднее утро. Чаще всего пользователи не могли авторизоваться в системе. Вторая частая проблема — получение сообщений. В основном перебои фиксировали пользователи Соединенных Штатов, европейских стран и Центральной Америки. В России особых жалоб на работу Facebook Messenger не наблюдалось.

По данным на 15:30, жалобы на сбой в приложении, согласно данным Downdetector, перестали поступать.

В четверг, 12 июля, пользователи сообщили о сбое в работе самой соцсети Facebook. В основном проблемы затронули пользователей из европейских стран, несколько жалоб поступило из Москвы. Чаще всего пользователи жаловались на невозможность запустить Facebook, а также на невозможность авторизоваться.

