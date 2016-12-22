В работе социальной сети Facebook произошел сбой

Пользователи сообщают о сбое работы социальной сети Facebook. По данным сервиса Downdetector, в основном проблемы затронули европейские страны.

Около 17:00 число обращений составило 526. Больше всего жалоб поступило из Великобритании и Нидерландов. Также проблемы затронули Австрию, Италию, Испанию, США, Канаду, Мексику, Чили, Аргентину и некоторые другие страны. Небольшое количество жалоб на сбой поступило и из Москвы.

При этом 44% проблем связаны с невозможностью открыть Facebook, 32% пользователей столкнулись со сложностями при попытке авторизоваться, а еще 23% — с проблемами с приложением.

В мае пользователи Facebook уже сталкивались с похожими проблемами. Тогда они затронули жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Финляндии, Латвии, Дании, Норвегии, Эстонии и Швеции. В это же время пользователи сообщали о проблемах с Messenger и Instagram, принадлежащими Facebook.

В июне компания Facebook открыла личные записи 14 млн пользователей из-за ошибки при тестировании, а в июле случайно разблокировала 800 тыс. аккаунтов, попавших в черный список других пользователей.