ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,80 61,58 EUR Нал. 73,36 71,98 USD Бирж. 62,16 -0,20 EUR Бирж. 72,60 -0,23 USD ЦБ. 62,21 +0,11 EUR ЦБ. 72,68 -0,17 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6192,10 -155,23 IMOEX 2322,06 -0,60% RTSI 1177,59 -0,74% Brent 73,55 -3,69% DJIA 24916,50 +0,87% Nasdaq 7802,58 +1,11%
В работе социальной сети Facebook произошел сбой
Лента новостей
Трамп заявил о недовольстве ситуацией с Крымом 19:31, Политика Вокалист Duran Duran опроверг обвинения в сексуальных домогательствах 19:30, Общество Серена Уильямс в десятый раз вышла в финал Уимблдона 19:16, Спорт Цифровая революция в России: нейросети, дроны и искусственный интеллект 19:13, Партнерский материал Сбербанк подал заявку на регистрацию товарного знака для детей SberKids 19:10, Технологии и медиа Путинский лимузин «Кортеж» доставили в Хельсинки 19:03, Политика ФИФА не зафиксировала использования допинга на ЧМ-2018 19:01, Общество «Лондон русский. Бизнес»: где живут самые состоятельные россияне 19:00, Бизнес  Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Сергей Яковлев покинет свой пост 18:55, Технологии и медиа РФПИ нашел новых инвесторов для четвертого участка ЦКАД 18:42, Бизнес Рука Бога, лучшая сборная СССР и осьминог: курьезы ЧМ по футболу 18:41, Спецпроект РБК Спорт Синоптики пообещали «духоту, как в духовке» в Москве во время финала ЧМ 18:34, Общество От бывшего тренера Медведевой ушла третья фигуристка за два месяца 18:29, Спорт Сенаторы раскритиковали Росмолодежь за «непатриотичное» слово «квест» 18:28, Общество Sukhoi SuperJet приземлился в Подмосковье с невышедшей стойкой шасси 18:25, Общество Суд отправил в психбольницу устроившего резню в пермской школе подростка 18:23, Общество Как бизнесу сократить транспортные расходы на 25% 18:19, РБК и «Шелл» Замглавы «ВЭБ Капитала» предложили пост куратора закупок Минобороны 18:15, Общество Эксперты рассказали о росте цен на строительные материалы 18:14, Строительство США будет бороться с криптовалютным мошенничеством: биткоин уже подешевел 18:14, Крипто Минпросвещения переедет из здания на Тверской 18:03, Общество В работе социальной сети Facebook произошел сбой 17:59, Технологии и медиа Полиция нашла потерявшегося в России британского болельщика 17:58, Общество Насколько Россия готова к промышленным инновациям 17:50, РБК и Schneider Electric Минобороны рассказало о стелс-технологиях нового бомбардировщика 17:48, Технологии и медиа В Сочи фура вылетела на железную дорогу и остановила движение 10 поездов 17:47, Общество Балакину отказали в регистрации на выборы мэра Москвы 17:46, Политика «Лужники» после чемпионата мира отдадут сборной России по футболу 17:44, Спорт
В работе социальной сети Facebook произошел сбой
Технологии и медиа, 17:59
0
В работе социальной сети Facebook произошел сбой

Пользователи сообщают о сбое работы социальной сети Facebook. По данным сервиса Downdetector, в основном проблемы затронули европейские страны.

Около 17:00 число обращений составило 526. Больше всего жалоб поступило из Великобритании и Нидерландов. Также проблемы затронули Австрию, Италию, Испанию, США, Канаду, Мексику, Чили, Аргентину и некоторые другие страны. Небольшое количество жалоб на сбой поступило и из Москвы.

При этом 44% проблем связаны с невозможностью открыть Facebook, 32% пользователей столкнулись со сложностями при попытке авторизоваться, а еще 23% — с проблемами с приложением.

В мае пользователи Facebook уже сталкивались с похожими проблемами. Тогда они затронули жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Финляндии, Латвии, Дании, Норвегии, Эстонии и Швеции. В это же время пользователи сообщали о проблемах с Messenger и Instagram, принадлежащими Facebook.

В июне компания Facebook открыла личные записи 14 млн пользователей из-за ошибки при тестировании, а в июле случайно разблокировала 800 тыс. аккаунтов, попавших в черный список других пользователей.

Теги: Facebook , проблемы
Главное
Главный редактор газеты «Коммерсантъ» Сергей Яковлев покинет свой пост Технологии и медиа
Материалы по теме
Пользователи сообщили о сбое в работе Facebook Технологии и медиа
Facebook случайно разблокировала людей из черного списка пользователей Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter