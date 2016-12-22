Facebook записала 65 тыс. россиян в интересующихся госизменой

Администрация соцсети пояснила, что такая категория интересов была заведена как историческая. Но после внимания со стороны СМИ в Facebook такую категорию удалили

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Алгоритмы социальной сети Facebook для таргетирования рекламы отметили 65 тыс. россиян как заинтересованных в измене родине, пишет The Guardian.

Хотя соцсеть напрямую не передает информацию об интересах конкретных пользователей третьим лицам, они могут ее получить, говорится в статье. «К примеру, они могут разместить рекламу, направленную на тех, кто живет в России и кто отмечен как заинтересованный в госизмене, а потом записать IP-адреса пользователей, которые кликнули на эту рекламу», — уточняется в статье.

После того как на ситуацию обратили внимание журналисты и направили запрос в компанию, компания удалила категорию «заинтересован в госизмене», пишет британская газета.

В соцсети пояснили изданию, что действительно добавили в список возможных интересов «государственную измену», но имели в виду заинтересованность в таких событиях как в исторических событиях. «Была добавлена категория «госизмена», исходя из ее исторической значимости. Но мы убрали такую категорию, учитывая то, что это является незаконным деянием», — заявили газете в социальной сети.

«Наша цель состоит в том, чтобы люди видели рекламу, которая касается их и которая может им быть полезна», — добавили в Facebook.

В среду, 11 июля, телеканал CNN сообщил о том, что доступ к данным пользователей социальной сети имела компания Mail.Ru Group. В сообщении телеканала она называлась «связанной с Кремлем». Вице-президент соцсети Име Арчибонг заявил, что претензий к Mail.Ru Group у Facebook нет. В российской компании также указали на это. В Mail.Ru Group добавили, что компания готова пройти технический аудит.