Facebook извинился за удаление цитат Декларации независимости за расизм

Facebook извинился за удаленный как разжигающий ненависть пост с цитатами из Декларации независимости США на странице техасской газеты Liberty County Vindicator. Об этом сообщает газета USA Today.

Дело касается ежегодной традиции издания публиковать выдержки из Декларации независимости в канун и в сам День независимости. В этот раз были выложены фрагменты документа 1776 года, где упоминались «индейские дикари». В результате администрация Facebook, а точнее робот соцсети, руководствуясь заданными алгоритмами, удалил пост за разжигание расовой ненависти и пометил его как «разжигающий ненависть».

Сам пост, опубликованный 2 июля, в канун Дня независимости США (4 июля), в итоге был восстановлен. В Facebook назвали произошедшее «ошибкой»

В то же время само издание недоумевает из-за той реакции, которую демонстрируют СМИ за рубежом по поводу данного инцидента. В частности, история распространилась сначала через британские Би-би-си, а затем, уже в разгар истории, она появилась в американских The Hill, Newsweek, Reason, The Washington Times. Затем ее подхватили англоязычные азиатские и другие ресурсы. Сама же газета Liberty County Vindicator. поблагодарила команду соцсети за восстановление поста, заметив, что когда скандал с удалением поста только начинался, иностранные газеты проявили к нему более внимание, чем американские.