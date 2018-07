Facebook оштрафовали в Великобритании за скандал с Cambridge Analytica

В британском Управлении комиссара по информации заявили, что социальной сети Facebook будет выписан штраф в £500 тыс. за скандал с Cambridge Analytica — консалтинговой компании, которая незаконно собирала личные данные пользователей соцсети, пишет Financial Times.

Управление обвинило соцсеть в том, что она не защищает данные пользователей и недостаточно прозрачно рассказывала о том, какой информацией она делится с третьими лицами.

£500 тыс. — максимально возможный размер штрафа в соответствии с британским законом о защите данных от 1998 года. Европейский регламент по защите данных (GDPR), который предусматривает штрафы вплоть до €20 млн, или до 4% от глобальной выручки, вступил в силу уже после того, как произошла утечка пользовательских данных, поэтому социальную сеть оштрафовали по старому закону, объясняет The Guardian.

В марте 2018 года The New York Times и The Observer сообщили, что Cambridge Analytica собрала персональные данные пользователей Facebook для составления политических портретов избирателей. Эта компания сотрудничала с предвыборным штабом Дональда Трампа, а также организаторами кампании за выход Великобритании из ЕС.

Спустя два месяца, в начале мая, компания решила прекратить свою деятельность. В Cambridge Analytica заявили, что из-за скандала, а также из-за поданных к ней судебных исков потеряли клиентов.

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил , что его собственные данные также оказались в распоряжении консалтинговой компании. Соцсеть после скандала ограничила доступ приложений к пользовательским данным.