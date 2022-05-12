В США начали новое расследование действий Маска с акциями Twitter
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует несвоевременное раскрытие Илоном Маском покупки доли в Twitter, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Согласно американскому законодательству, инвестор в течение десяти дней с момента приобретения свыше 5% акций компании должен уведомить о переходе этого порога SEC. Это является сигналом для заинтересованных сторон о том, что крупный инвестор может попытаться получить контроль над компанией, поясняет WSJ.
Однако Маск не уведомлял комиссию о переходе пятипроцентного порога. SEC сообщила о покупке бизнесменом доли в Twitter 4 апреля, тогда говорилось о приобретении им уже 9,2% акций. The Washington Post ранее писала, что доля Маска в Twitter достигла 5% еще 14 марта.
Из-за этого на Маска подали в суд. Иск в суд Манхэттена поступил от акционера Twitter Марка Бэйна Раселлы, представляющего группу инвесторов. Раселла утверждает, что отсрочка с предоставлением данных помогла бизнесмену купить больше акций по «искусственно заниженным» ценам у их владельцев (после сообщения о покупке Маском доли в соцсети акции компании выросли на 27%).
В сообщении SEC также указывалось, что после покупки акций Twitter бизнесмен войдет в ее совет директоров на два года, до годового собрания акционеров в 2024 году. Однако позднее гендиректор соцсети Параг Агравал говорил, что Маск решил не входить в совет директоров.
25 апреля Twitter сообщила, что Маск купил компанию за $44 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регулирующих органов. Источники CNBC сообщили, что Маск после закрытия сделки в течение нескольких месяцев будет ее гендиректором.