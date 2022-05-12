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В США начали новое расследование действий Маска с акциями Twitter

WSJ: комиссия по ценным бумагам и биржам США расследует раскрытие Маском покупки Twitter
Причиной стала задержка раскрытия Маском своей доли в Twitter. Инвесторы должны уведомлять SEC о приобретении 5% акций в течение 10 дней, однако бизнесмен раскрыл долю в Twitter позднее, и тогда она уже превышала 9%
Twitter TWTR $45,61 -3,12% Купить
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Илон Маск
Илон Маск (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследует несвоевременное раскрытие Илоном Маском покупки доли в Twitter, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Согласно американскому законодательству, инвестор в течение десяти дней с момента приобретения свыше 5% акций компании должен уведомить о переходе этого порога SEC. Это является сигналом для заинтересованных сторон о том, что крупный инвестор может попытаться получить контроль над компанией, поясняет WSJ.

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Бизнес
Илон Маск

Однако Маск не уведомлял комиссию о переходе пятипроцентного порога. SEC сообщила о покупке бизнесменом доли в Twitter 4 апреля, тогда говорилось о приобретении им уже 9,2% акций. The Washington Post ранее писала, что доля Маска в Twitter достигла 5% еще 14 марта.

Из-за этого на Маска подали в суд. Иск в суд Манхэттена поступил от акционера Twitter Марка Бэйна Раселлы, представляющего группу инвесторов. Раселла утверждает, что отсрочка с предоставлением данных помогла бизнесмену купить больше акций по «искусственно заниженным» ценам у их владельцев (после сообщения о покупке Маском доли в соцсети акции компании выросли на 27%).

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Илон Маск

В сообщении SEC также указывалось, что после покупки акций Twitter бизнесмен войдет в ее совет директоров на два года, до годового собрания акционеров в 2024 году. Однако позднее гендиректор соцсети Параг Агравал говорил, что Маск решил не входить в совет директоров.

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25 апреля Twitter сообщила, что Маск купил компанию за $44 млрд. Ожидается, что сделка будет закрыта в 2022 году после одобрения акционерами и получения разрешений от регулирующих органов. Источники CNBC сообщили, что Маск после закрытия сделки в течение нескольких месяцев будет ее гендиректором.

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Юлия Выродова Юлия Выродова
Илон Маск Twitter Акции Комиссия по ценным бумагам и биржам США
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