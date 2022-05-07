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NYT узнала о плане Маска увеличить доход Twitter в пять раз

NYT: Илон Маск хочет увеличить годовой доход Twitter до $26 млрд к 2028 году
Маск намерен увеличить число пользователей Twitter в четыре раза за шесть лет, к 2028 их должно быть 931 млн, говорится в презентации бизнесмена для инвесторов, пишет NYT. При этом в пять раз вырастет доход Twitter — до $26,4 млрд
Twitter TWTR $49,71 -1,86% Купить
Илон Маск
Илон Маск (Фото: Andrew Kelly / Reuters)

Twitter за шесть лет к 2028 году нарастит свой годовой доход до $26,4 млрд, тогда как в прошлом году социальная сеть заработала $5 млрд, говорится в презентации бизнесмена Илона Маска для инвесторов, сообщила The New York Times.

Кроме того, предприниматель намерен сократить зависимость Twitter от рекламы, этот показатель по его плану не должен быть выше 45% от всего дохода платформы. В 2020 году прибыль от рекламы составила 90% всей выручки социальной сети. Маск уверен, что к 2028 году реклама будет приносить Twitter $12 млрд дохода, а подписки — почти $10 млрд. Еще один источник прибыли он видит в лицензировании данных.

В конце прошлого года Twitter пользовались 217 млн человек, этот показатель к 2025 году вырастет до почти 600 млн, а к 2028 году количество пользователей социальной сети должно достичь 931 млн, говорится в презентации.

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Фото:Justin Sullivan / Getty Images

Материал дополняется.

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