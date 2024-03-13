Теневые показы вывели вторую «Дюну» в число лидеров кинопроката

Вторая часть «Дюны», которую отечественные кинотеатры показывают в формате предсеансного обслуживания, за неделю заработала в России более 100 млн руб., подсчитал РБК. Эксперты считают это самой массовой практикой теневого проката

Фото: Warner Bros

Кассовые сборы фильмов, перед которыми в рамках предсеансного обслуживания массово демонстрируется «Дюна: Часть вторая», по предварительным итогам прокатной недели, стартовавшей 7 марта и завершающейся 13 марта, превысили 110 млн руб. Это следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, которую проанализировал РБК.

Официально вторая часть «Дюны», мировая премьера которой состоялась 1 марта 2024 года, в российских кинотеатрах не представлена. Выпустившая картину американская кинокомпания Warner Bros. в 2022 году ушла из России, а у самого фильма нет прокатного удостоверения Минкультуры, необходимого для его легального показа на большом экране. Но ряд кинотеатров показывают вторую часть «Дюны» по схеме так называемого предсеансного обслуживания: билет продается на малопопулярный фильм, чаще всего короткометражку, имеющую необходимое прокатное удостоверение, а перед ней демонстрируется непосредственно голливудская лента.

В Москве и Московской области, к примеру, насчитывается сейчас около 60 кинотеатров, показывающих таким образом «Дюну», в Петербурге — около 20, следует из данных агрегатора «Яндекс Афиша». Карточка фильма есть и в самом агрегаторе, но купить билеты через сервис невозможно, убедился корреспондент РБК. В пресс-службе «Яндекс Афиши» комментировать это отказались. Но ранее на высокие сборы второй «Дюны» по итогам уик-энда обращал внимание сервис «Кинопоиск», принадлежащий «Яндексу».

Как оценивали сборы «Дюны» РБК изучил данные ЕАИС по кассовым сборам фильмов, вошедших в топ-20 самых популярных кинокартин за прокатную неделю с 7 по 13 марта 2024 года. В статистике учитывались недельные продажи билетов по состоянию на 12 марта 18:00 мск (статистика ЕАИС включает предпродажи). Из топ-20 были отобраны вышедшие несколько лет назад фильмы, которые массово демонстрируются в паре со второй частью «Дюны» (исходя из данных собственных афиш федеральных и региональных киносетей, а также билетного агрегатора «Яндекс Афиша»). Сборы таких картин суммировались — полученная сумма отражает собой оценку сборов непосредственно «Дюны». Фото: РБК

Итоги прокатной недели

Предварительный топ-3 фильмов по сборам с 7 по 13 марта составляют российские новинки:

стартовавший 7 марта «Онегин» (общие сборы по итогам первой прокатной недели — 378,4 млн руб.);

третья часть киносерии «Лед» (общие сборы — 1,7 млрд руб., сборы за прокатную неделю — 170,6 млн руб.);

«Мастер и Маргарита» (общие сборы — 2,2 млрд руб., за прокатную неделю — 100,1 млн руб.).

Однако на седьмом месте с предварительными недельными сборами 34,7 млн руб. идет короткометражка «Улыбка» 2021 года выпуска. Как обнаружил корреспондент РБК, с ним в формате предсеансного обслуживания показывают вторую часть «Дюны» в региональной сети «Синема 5». На девятой строчке — короткометражка 2019 года «Митинг ON/OFF» с недельными сборами 20 млн руб.

В топ-20 самых кассовых фильмов по предварительным итогам прокатной недели также вошли короткометражки 2018 года «Сколько весит облако» со сборами 15,6 млн руб. (с ним «в паре» вторая часть «Дюны» идет, например, в кинотеатрах в Петербурге, Омске и Набережных Челнах), «Три добрых дела» (этот фильм и прежде использовался для показа голливудского кино в рамках предсеансного обслуживания, сборы по предварительным итогам недели — 11,6 млн руб.), «Глубокие раны» 2021 года (11 млн руб.), «Ушла по-чеховски» 2019 года (9 млн руб.) и «День рождения» 2019 года (8 млн руб.).

Таким образом, семь из 20 самых кассовых фильмов завершающейся прокатной недели — в основном короткометражные фильмы прошлых лет, которые демонстрировались кинотеатрами в формате предсеансного обслуживания со второй частью «Дюны». РБК также обнаружил афиши, где голливудский фильм идет в паре с короткометражкой «Остановка» или с фильмом 1998 года «Практическая магия», однако эти случаи не носят массового характера.

На фоне выхода второй части «Дюны» в лидеры российского кинопроката вернулась и первая часть кинофраншизы, премьера которой состоялась в 2021 году. Первая «Дюна» по итогам кинопрокатной недели заняла 20-ю строчку рейтинга с недельной суммой сборов 7,3 млн руб. Общая касса фильма, по данным ЕАИС, превышает 1,5 млрд руб.

В пресс-службах киносетей «Синема 5», «Синема Стар», «Киномакс» и Минкультуры не ответили на запросы РБК.

Почему кинотеатры показывают «Дюну» неофициально

Формат предсеансного обслуживания (также встречается формулировка «предсеансовое обслуживание») российские кинотеатры стали практиковать летом 2022 года. Это было вызвано массовым оттоком зрителей после ухода с российского рынка пяти ведущих голливудских кинокомпаний — Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal. На фоне отсутствия голливудских премьер выручка крупнейших российских киносетей по итогам 2022 года просела почти в два раза, а убытки достигли нескольких миллиардов рублей. Для «Каро» и «Киномакса», например, финансовые результаты были сопоставимы с показателями пандемийного 2020 года, когда кинотеатры сначала несколько месяцев были закрыты, а потом работали с серьезными ограничениями по заполняемости залов. Стабилизироваться отрасль начала только в 2023 году, во многом благодаря рекордному росту цен на билеты.

Отмена голливудских премьер и отзыв уже вышедших американских франшиз из библиотек российских онлайн-кинотеатров стали поводами для обсуждения так называемого принудительного лицензирования контента из недружественных стран. Впервые с законопроектом, который предполагал наделить суд полномочиями принимать решение о выдаче лицензии на контент без согласия правообладателя, в августе 2022 года выступил депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. Однако инициатива встретила негативный отклик большей части представителей отрасли и до чтений так и не дошла.

В январе 2023 года другой депутат, Антон Горелкин, заявил, что в Госдуме обсуждается законопроект, «который позволит кинотеатрам легально демонстрировать новинки зарубежного кино». Но предлагаемую норму раскритиковали Минкультуры и Минцифры. В частности, Минкультуры посчитало, что такая мера позволит кинотеатрам получать блокбастеры, содержание которых сомнительно «с идеологической точки зрения», а Минцифры увидело в механизме принудительного лицензирования риски «демотивации» инвесторов российского кино.

По закону прокат фильмов на большом экране возможен только при наличии так называемого прокатного удостоверения — официального разрешения Минкультуры на публичную демонстрацию контента. Для обхода этого механизма и было внедрено предсеансное обслуживание, когда формально билет продается на короткометражку, имеющую такое удостоверение, а перед ней демонстрируется голливудский фильм. Опрошенные РБК юристы в правовой оценке этой практики разошлись. Одни утверждали, что прокат любых фильмов без наличия прокатного удостоверения незаконен, но на практике применение мер ответственности затруднительно. Другие отмечали, что формально для предсеансного обслуживания прокатное удостоверение не требуется.

До 2024 года мер в отношении кинотеатров, практикующих предсеансное обслуживание, не было. Однако в январе министр культуры Ольга Любимова пригрозила им санкциями — вплоть до закрытия. А уже в феврале несколько региональных судов оштрафовали местные кинотеатры за показ «Оппенгеймера» без прокатного удостоверения.

Механизм предсеансного обслуживания стал настолько массовым, что по итогам первых девяти месяцев 2023 года фильм «Три добрых дела», в паре с которым шли, например, «Аватар: Путь воды», «Барби» и «Оппенгеймер», смог заработать беспрецедентные для короткого метра 990 млн руб. По состоянию на март 2024 года сборы этой картины — 1,2 млрд руб.

Сколько зарабатывает голливудское кино в теневом прокате Одним из самых массовых примеров теневого проката стал фильм «Аватар: Путь воды». Отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика» 12 января 2023 года даже выпустило заявление о том, что будет суммировать сборы короткометражных фильмов, выпущенных без участия прокатчиков и собирающих заметную кассу, и обозначать эту сумму как сборы «Аватара». По состоянию на 23 января издание оценивало кассу «Аватара» в России в 450 млн руб. А 8 февраля со ссылкой на экспертов заявило, что сборы фильма достигли 2,4 млрд руб. В первой декаде сентября 2023 года кинотеатры начали массово показывать фильмы «Барби» и «Оппенгеймер». 13 сентября «Бюллетень кинопрокатчика» сообщал, что эти фильмы совокупно с новой частью «Индианы Джонса» заработали в рамках предсеансного обслуживания 49,4 млн руб. за уик-энд. По состоянию на 18 сентября сборы отдельно взятой «Барби» оценивались уже в 120 млн руб. К 4 октября эта цифра выросла до 348 млн руб. Отдельные сборы «Оппенгеймера» не оценивались.

Почему «Дюна» возглавила теневой кинопрокат

Вторая часть «Дюны», снятая по мотивам одноименного романа Фрэнка Герберта, — самый массовый теневой прокат голливудского фильма с точки зрения участвующих в нем кинотеатров за время существования практики предсеансного обслуживания, считает глава агентства TelecomDaily Денис Кусков. Ажиотаж вокруг ленты, несмотря на отсутствие в России PR-кампании, обеспечили массовые публикации в зарубежной прессе, а также сарафанное радио. «Прогнозировать итоговые сборы по России сложно, но с учетом текущего расписания в кинотеатрах касса будет на 20% больше, чем у второй части «Аватара», «Барби» или «Оппенгеймера», — отмечает Кусков.

Глава агентства InterMedia Евгений Сафронов, в свою очередь, объясняет повышенный спрос российской аудитории на вторую часть «Дюны» «прививаемым со времен СССР культом науки и технологий и интересом к освоению космоса». «С этих времен зрелищная космическая фантастика традиционно пользуется повышенной популярностью: «Аэлита», «Туманность Андромеды», «Москва — Кассиопея», «Солярис» были настоящими блокбастерами, — напоминает Сафронов. — Прорыв культурных границ привел к грандиозному успеху в России «Звездных войн», а в последние годы аудитория банально изголодалась по высокобюджетной зрелищной космической фантастике».

Кроме того, на спрос влияет и участие «звезд первой величины» в главных ролях, продолжает глава InterMedia. Главные роли в нем исполнили номинированные на «Оскар» Тимоти Шаламе и Остин Батлер, известная по сериалу «Эйфория» Зендая, а также Аня Тейлор-Джой, Леа Сейду и Ребекка Фергюсон. «Уверен, что легальный прокат фильма принес бы многие миллиарды (сборов российским кинотеатрам. — РБК), но сейчас сумма определяется не рынком, а смелостью владельцев кинотеатров», — резюмирует Евгений Сафронов.