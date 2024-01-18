Любимова предложила бороться с пиратами закрытием кинотеатров

Ольга Любимова: для борьбы с пиратством можно закрыть два — три кинотеатра

По мнению министра культуры, такая мера «очень отрезвляет отрасль». Для России нет недружественных режиссеров, но важно, чтобы их нравственные ценности совпадали с российскими, утверждает Любимова

Эффективном механизмом борьбы с пиратскими показами может стать закрытие «двух-трех кинотеатров», заявила «РИА Новости» министр культуры Ольга Любимова.

«Есть очень удобные механизмы борьбы с пиратскими показами: сначала один штраф — небольшой, потом второй — большой, а потом, я уверена, если эта практика будет продолжена, то в принципе закрытие двух-трех частных кинотеатров, да и не только частных, это могут быть и муниципальные, где по факту будет происходить подобное, очень отрезвляет всегда отрасль», — сказала Любимова.

Она добавила, что зарубежные продюсеры с фильмами, соответствующими российскому законодательству, получают прокатное удостоверение. Недружественных режиссеров нет, главное, чтобы духовно-нравственные ценности совпадали, отметила Любимова.

Глава объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула Кино» Алексей Васясин, комментируя РБК заявление министра культуры, отметил, что согласен с ним «на 100%», однако подчеркнул, что «дела не должны расходиться со словами».

РБК направил запросы в киносети «Синема Стар», «Каро», «Люксор» и «Киномакс».

В феврале Минкультуры заявило о планах разработать законопроект, запрещающий показ в кинотеатрах пиратских копий фильмов без прокатных удостоверений. В Фонде кино также заявляли, что не поддерживают легализацию показа иностранного кино без согласия правообладателя. Это может привести к распространению контента, не отвечающего российским ценностям.

После начала военной операции на Украине кинокомпании Walt Disney Pictures, Warner Bros., Sony Pictures и другие голливудские студии ушли с российского рынка. Работу в России приостановили стриминговые сервисы Netflix и Spotify. После этого в некоторых российских кинотеатрах начали показывать пиратские копии иностранных премьер — иногда в виде «предсеансового обслуживания»

В то же время Минцифры летом подтвердило планы отменить блокировку ряда пиратских кинотеатров. Ведомство изучает эту возможность при определенных условиях, в том числе если видеоконтент не будет содержать экстремистские материалы и пропаганду нетрадиционных отношений.