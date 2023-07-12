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«Чебурашка» и серый Голливуд вывели кинопрокат на допандемийный уровень

«Чебурашка» и серый Голливуд дали кинопрокату лучшую кассу за полгода после пандемии
Сборы в российском кинопрокате по итогам полугодия показали лучший результат с начала пандемии. Больше четверти кассы обеспечил «Чебурашка», а еще треть, как считают участники рынка, пришлась на теневой прокат Голливуда
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Сборы в российском кинопрокате за первые шесть месяцев 2023 года достигли 23,9 млрд руб., следует из статистики Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, с которой ознакомился РБК.

Этот показатель стал лучшим после 2019 года и на 64% превышает результаты первой половины 2022-го, когда на фоне отсутствия голливудских премьер касса составила всего 14,6 млрд руб. Больше четверти сборов, 28,5%, обеспечил фильм «Чебурашка», заработавший на большом экране 6,8 млрд руб. Географически почти четверть проката (24,7%) пришлась на Москву (3,8 млрд руб.) и Московскую область (2 млрд руб.).

«Чебурашка» и серый Голливуд вывели кинопрокат на допандемийный уровень

В допандемийном 2019-м российский прокат по итогам первых шести месяцев заработал 28,7 млрд руб. Для сравнения: по итогам января—июня 2020 года, когда началась пандемия и большая часть кинотеатров работали с ограничениями заполняемости залов либо вовсе были закрыты, кассовые сборы кино в России составили 15,8 млрд руб. В первом полугодии 2021 года российский кинопрокат заработал 21,8 млрд руб.

Впрочем, если считать не заработок, а количество посетителей, то показатели первых шести месяцев 2023 года уступают аналогичному периоду 2021-го: за последние полгода фильмы в российском кинопрокате посмотрели 75,8 млн человек против 80,4 млн два года назад. В допандемийном 2019-м число зрителей превышало 113 млн.

Что происходит с кинопрокатом

После начала специальной военной операции крупнейшие голливудские кинокомпании Disney, Warner Bros., Sony Pictures, Paramount и Universal заявили об отказе выпускать свои премьеры в России. Были отменены новый «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном (его мировые сборы достигли $771 млн), «Миньоны: Грювитация» ($939,6 млн), «Топ Ган 2: Мэверик» ($1,5 млрд), «Мир Юрского периода: Господство» ($1 млрд) и многие другие блокбастеры. Уже к июлю 2022 года российский кинопрокат рухнул до минимальных значений, исключая показатели локдауна 2020 года.

Посещаемость кинотеатров начала восстанавливаться только к октябрю: тогда число зрителей впервые с конца марта превысило 2 млн человек. Но на результаты года это почти не повлияло, а крупнейшие российские киносети понесли миллиардные убытки.

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Как на ситуацию повлиял Голливуд

В попытках преодолеть возникший кризис кинотеатры еще летом 2022 года начали применять практику так называемого предсеансного обслуживания: в паре с каким-либо российским фильмом, чаще всего короткометражным, они показывали кассовую голливудскую ленту. За полгода эта практика стала настолько массовой, что в январе 2023-го отраслевое издание «Бюллетень кинопрокатчика», специализирующееся на анализе рынка, даже выпустило официальное заявление, что будет суммировать сборы короткометражного кино и обозначать его кассу как сборы нового «Аватара». Позже по аналогичной схеме издание стало давать оценку и другим голливудским блокбастерам.

Этот теневой прокат обеспечил треть кассовых сборов российских кинотеатров в первом полугодии, констатирует глава объединенной киносети «Формула Кино» и «Синема Парк» Алексей Васясин. Достоверно подсчитать реальный заработок таких картин, как «Аватар: Путь воды», «Человек-паук: Паутина вселенных» или «Братья Супер Марио в кино», невозможно, поскольку карточек этих фильмов в ЕАИС нет. Однако фактически, по словам Васясина, сборы от продаж билетов на подобные сеансы в общей статистике учитываются. «Приобретая билет на фильм с так называемым предсеансным обслуживанием, зритель идет в том числе на просмотр той или иной короткометражки, которая демонстрируется легально, — объясняет систему глава объединенной киносети. — И данные о продажах билетов на такие короткометражки в Фонд кино передаются».

По информации «Бюллетеня кинопрокатчика», неофициально демонстрировавшийся в кинотеатрах «Аватар: Путь воды» мог принести российскому прокату не менее 2,4 млрд руб. Третья часть кинокомикса «Стражи Галактики» могла собрать еще 59,3 млн руб., а десятый «Форсаж» — 87 млн руб. Однако официально верифицировать эти данные невозможно, а в большинстве киносетей отрицают, что практикуют «предсеансное обслуживание».

Несмотря на отказ Голливуда выпускать свои премьеры в России, независимые иностранные студии продолжили здесь свою деятельность. Даже при отсутствии массовой рекламы некоторым подобным картинам удалось собрать многомиллионную кассу. Например, «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи, релиз которой состоялся в январе 2023 года, заработала в России, по данным ЕАИС, 684,9 млн руб. Вышедшая в марте четвертая часть «Джона Уика» собрала 873,7 млн руб.

Что говорят участники рынка и аналитики

Несмотря на рост кассовых сборов по итогам полугодия, кинопрокат в целом все еще нестабилен, отмечает Васясин. Особые опасения у киносетей вызывает летний период. «Россия — страна блокбастеров, а на ближайшие месяцы в сетке релизов нет ни одного проекта, эстимейт (то есть ожидаемые сборы. — РБК) которого превышает хотя бы 500 млн руб.», — заявил он, отказавшись от более долгосрочных прогнозов. Разговоры о легализации проката ушедших киностудий без их разрешения глава объединенной киносети также считает «популизмом отдельных чиновников». «Пока эти слова не имеют законодательной силы, никакого влияния на отрасль они не оказывают», — убежден Васясин.

С тем, что говорить о восстановлении отрасли еще рано, согласны и в сети «Люксор». «Основная часть наших сборов в первом полугодии пришлась на январь—февраль, — отмечает представитель сети Анна Татаренок. — Если смотреть динамику относительно 2022 года, посещаемость выросла в два раза, но по сравнению даже с 2021 годом текущие показатели отстают в полтора-два раза. Причем падение связано с отсутствием не только иностранного контента, но и широких рекламных кампаний».

Президент сети «Каро» Ольга Зинякова также считает, что рынок еще не успел полноценно адаптироваться к изменениям ни с точки зрения маркетинга, ни с точки зрения кинопроизводства. «Наша сеть всего на 30% по посещаемости и выручке опережает аналогичный период кризисного 2022 года с самыми низкими показателями за всю историю, — утверждает Зинякова. — Прокат сейчас не носит системного характера, а лето по контенту слабое, и кроме «Кентавра» мы пока не видим крупных лент».

Для стабильного формирования сборов недостаточно «нескольких ярких прорывов», считает глава агентства InterMedia Евгений Сафронов. «Делать выводы о восстановлении отрасли рано, нужно регулярное заполнение кинопроката сильными, привлекательными для аудитории релизами, чего пока не наблюдается», — добавляет эксперт. Несмотря на то что во втором полугодии ожидается еще больше российских новинок, «вряд ли хоть одна из них повторит успех «Чебурашки», утверждает он. А имеющиеся в прокате зарубежные фильмы в текущих условиях «не могут быть драйвером кинопроката», резюмирует глава InterMedia.

По итогам года объем кассовых сборов может достигнуть 40 млрд руб., считают в Минкультуры. «С учетом увеличенного объема государственной поддержки в 2022 году и с учетом производственного цикла фильмов, с 2024 года объем кассовых сборов будет демонстрировать устойчивый рост, — отмечают в министерстве. — Кроме того, была обеспечена приоритизация поддержки проектов, запланированных к выходу в прокат в период контентного дефицита 2022-2024 годов, увеличена частота проведения процедур отбора проектов национальных фильмов, претендующих на получение средств государственной поддержки».

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