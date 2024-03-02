Фильм «Мастер и Маргарита» собрал в прокате более 2 млрд руб.

Премьера экранизации романа Булгакова состоялась 25 января. Самым кассовым фильмом остается «Чебурашка»

Фото: Алексей Белкин / Business Online / Global Look Press

Фильм «Мастер и Маргарита», при бюджете в 1,2 млрд руб, собрал в прокате уже более 2 млрд руб., следует из данных ЕАИС государственного Фонда кино.

Картина вышла на большие экраны 25 января 2024 года и за свой первый уик-энд заработала 415 млн руб., заняв первое место в рейтинге по сборам. Отметку в 1 млрд руб. ее касса превысила 6 февраля.

Самыми кассовыми фильмами в истории российского проката остаются «Чебурашка» (3,528 млрд руб.), «Аватар» (3,517 млрд руб.)

и «Холоп» (3,074 млрд руб.).

«Мастер и Маргарита» получил возрастной рейтинг «18+». Ранее из картин со «взрослым» рейтингом ближе всего к рубежу в 2 млрд руб. смог приблизиться голливудский «Джокер». В 2019 году картина заработала 1,89 млрд руб. «Джокер» при этом остается лидером по посещаемости среди фильмов «18+» — его посмотрели 6,8 млн зрителей, что на 30% больше аудитории фильма «Мастер и Маргарита» (4,8 млн).

Сюжет «Мастера и Маргариты» режиссуры Михаила Локшина разворачивается в «альтернативной» Москве 30-х годов. В театр на репетицию спектакля спешит известный писатель (Евгений Цыганов). На входе его встречает Гелла (Полина Ауг) — молодая актриса, приехавшая из провинции. После мимолетного знакомства в жизни литератора начинается серия трагических происшествий.