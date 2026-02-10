Техноблогер Wylsacom увидел шанс для Telegram в «российских корнях»

Роскомнадзор сегодня заявил о продолжении «последовательных ограничений» Telegram из-за нарушения законодательства. Wylsacom считает, что помочь в восстановлении работы мессенджера могут «русские корни» его основателя Дурова

Фото: Андрей Любимов / РБК

Замедление мессенджера Telegram сильно скажется на рабочих процессах многих компаний, но у создателя платформы Павла Дурова есть шанс договориться с Роскомнадзором, заявил в эфире Радио РБК техноблогер Валентин Петухов (Wylsacom).

«Мы все, наверное, наблюдаем вот это постепенное замедление Telegram уже какое-то время. Сначала отключились звонки, потом под вопросом оказалась загрузка медиафайлов <...> Я думаю, что из тех платформ, которые были заблокированы в последнее время, у Telegram наилучшие шансы пойти навстречу или как-то договориться в силу того, что у него российские корни и, может, Павел Дуров здесь пойдет на сближение», — пояснил он.

Павел Дуров основал Telegram в 2013 году. Изначально штаб-квартира компании находилась в Берлине, затем переехала в Дубай. Весной 2018 года Telegram был заблокирован в России по решению суда. ФСБ тогда потребовала от платформы ключи шифрования для доступа к перепискам, но руководство мессенджера отказалась их предоставить. Власти решили разблокировать Telegram летом 2020 года. Согласно данным Mediascope за декабрь 2025 года, Telegram занимает вторую строчку в рейтинге популярных мессенджеров в России. Его ежемесячная аудитория — 93,6 млн человек.

По мнению Wylsacom, если замедление Telegram в итоге приведет к полной блокировке мессенджера, как это было с WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена территории России), часть аудитории со временем уйдет на другие платформы. «Мы для себя выбрали такую практику уже какое-то время назад, после того как начались блокировки отдельных соцсетей и платформ — интегрировать контент на российские аналоги, чтобы аудитория, которая хочет без проблем получать доступ, чтобы она его получала», — рассказал он.

Говоря о собственном опыте, блогер отметил, что его команда уже некоторое время ведет канал в мессенджере Max, но охваты там гораздо меньше. «Конечно он [Max] будет развиваться, но прямо сейчас, с точки зрения бизнеса, это достаточно большие риски. Многие не очень понимают, как дальше двигаться, потому что непонятно, как долго блокировка продлится», — добавил он.

Кроме того, продолжил Wylsacom, у российского мессенджера отсутствуют удобные инструменты для блогов, в то время как Telegram «лучше подготовлен к ведению каналов». «В Max пока все, скажем так, на стартовом уровне, он относительно похож на то, что мы подразумеваем под мессенджером, там можно переписываться и созваниваться. Но для ведения каналов инструментов там пока нет», — объяснил он.

Проблемы со звонками в Telegram начались в декабре 2025 года. Сегодня российские пользователи снова пожаловались на сбои в работе мессенджера. Источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах сообщили РБК, что власти приступили к его замедлению. Роскомнадзор заявил, что Telegram, как и раньше, не исполняет российское законодательство и не принимает мер по обеспечению безопасности данных граждан.