 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Технологии и медиа⁠,
0

Мишустин анонсировал запуск беспилотных такси в Москве

Мишустин: в Москве в 2026-м появятся беспилотные такси с водителем-испытателем
В Москве в 2026 году могут появиться беспилотные такси, но в салоне все равно будет водитель, сообщил Мишустин. Технология должна доказать свою безопасность, пояснил он. В столице уже тестируют беспилотные трамвай и поезд метро
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Евгений Мессман / ТАСС)

В столице в следующем году могут запустить беспилотные такси, но в салоне все равно будет находиться водитель, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на IT-форуме «Цифровые решения» в национальном центре «Россия». Трансляция его выступления велась на сайте мероприятия. 

«Коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне», — пояснил глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что подобные технологии должны внедряться только после всех необходимых испытаний: нужно доказать, что эти инновации безопасны и удобны для граждан.

Ранее гендиректор «Яндекс Такси» Александр Аникин сообщил РБК, что до конца 2025 года в компании станут доступны автономные автомобили, работающие по новой технологии. Речь идет о так называемой архитектуре трансформеров. Как пояснил Аникин, она позволяет предсказывать следующее слово в тексте, а для автономного транспорта — траекторию машины. Стоимость поездки останется такой же, как на автомобиле с шофером.

Москва расширила испытания беспилотных трамваев на новые маршруты
Технологии и медиа
Фото:пресс-служба Московского метрополитена

В августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рано или поздно весь общественный транспорт станет беспилотным, но для этого могут потребоваться десятилетия. Он уточнил, что в первую очередь власти намерены развивать беспилотный рельсовый транспорт.

В сентябре на северо-западе Москвы начались регулярные рейсы с пассажирами первого в России беспилотного трамвая. Он курсирует по маршруту № 10 — «Метро «Щукинская» — Улица Кулакова». В столице в ближайшем будущем в метро появятся беспилотные поезда, их тестовые пробеги начнутся в этом году.

Минтранс в апреле отметил, что беспилотные автомобили на российских дорогах появятся в 2027 году. По оценке консалтинговой компании «Яков и Партнеры», к 2042 году на дорогах страны более 80% автомобилей будут автономными.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Вучич: Европа готовится к возможной войне с Россией

В Бразилии активисты ворвались на климатический саммит ООН. Видео

Колумбия приостановит обмен разведданными с США из-за ситуации в Карибском море

Россия проиграла судебный процесс из-за здания посольства в Австралии

В России создали войска беспилотных систем

Крупные переводы себе по СБП включат в признаки мошеннических операций
Авторы
Теги
Персоны
Валерия Доброва
центр «Россия» Михаил Мишустин беспилотные такси Москва
Михаил Мишустин фото
Михаил Мишустин
политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Москва расширила испытания беспилотных трамваев на новые маршруты
Технологии и медиа
Собянин заявил, что весь общественный транспорт станет беспилотным
Технологии и медиа
Минтранс анонсировал появление на дорогах беспилотных авто к 2027 году
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 94,2 (+0,27) Инвестиции, 02:16 Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 81,36 (+0,34) Инвестиции, 02:16
Врачи рассказали о пальцах и кисти подобравшего мину мальчика Общество, 16:10
Что такое экстремистские материалы: реестр, ответственность за поиск База знаний, 16:06
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
Почему Баффет ушел, не купив биткоин. Как его холдинг видит криптовалюту Крипто, 15:59
ЦБ объяснил сообщение о проверках крупных переводов себе по СБП Финансы, 15:58
Путин разрешил «Ренессанс Капиталу» купить российский Ситибанк Финансы, 15:55
Минобороны опубликовало цитату после данных о наступлении в тумане Политика, 15:54
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
В РСТ оценили выгоды от выхода AirAsia на рынок авиаперевозок в России
РАДИО
 Общество, 15:50
В Турции ограничили снятие наличных ночью из-за мошенников Финансы, 15:47
Москвичей предупредили о похолодании и выпадении снега на выходных Общество, 15:46
Как меняются дата-центры и их формат Отрасли, 15:45
Украинская федерация исключила чемпионку в беге за выступление в России Спорт, 15:44
ВСУ сообщили об отступлении из Ровнополья «на более выгодные рубежи» Политика, 15:41
Мишустин анонсировал запуск беспилотных такси в Москве Технологии и медиа, 15:41