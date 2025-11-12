Мишустин анонсировал запуск беспилотных такси в Москве

В Москве в 2026 году могут появиться беспилотные такси, но в салоне все равно будет водитель, сообщил Мишустин. Технология должна доказать свою безопасность, пояснил он. В столице уже тестируют беспилотные трамвай и поезд метро

Михаил Мишустин (Фото: Евгений Мессман / ТАСС)

В столице в следующем году могут запустить беспилотные такси, но в салоне все равно будет находиться водитель, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на IT-форуме «Цифровые решения» в национальном центре «Россия». Трансляция его выступления велась на сайте мероприятия.

«Коммерческие компании работают над тем, чтобы уже в следующем году в столице запустить первые беспилотные такси с водителем-испытателем в салоне», — пояснил глава правительства.

Мишустин подчеркнул, что подобные технологии должны внедряться только после всех необходимых испытаний: нужно доказать, что эти инновации безопасны и удобны для граждан.

Ранее гендиректор «Яндекс Такси» Александр Аникин сообщил РБК, что до конца 2025 года в компании станут доступны автономные автомобили, работающие по новой технологии. Речь идет о так называемой архитектуре трансформеров. Как пояснил Аникин, она позволяет предсказывать следующее слово в тексте, а для автономного транспорта — траекторию машины. Стоимость поездки останется такой же, как на автомобиле с шофером.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что рано или поздно весь общественный транспорт станет беспилотным, но для этого могут потребоваться десятилетия. Он уточнил, что в первую очередь власти намерены развивать беспилотный рельсовый транспорт.

В сентябре на северо-западе Москвы начались регулярные рейсы с пассажирами первого в России беспилотного трамвая. Он курсирует по маршруту № 10 — «Метро «Щукинская» — Улица Кулакова». В столице в ближайшем будущем в метро появятся беспилотные поезда, их тестовые пробеги начнутся в этом году.

Минтранс в апреле отметил, что беспилотные автомобили на российских дорогах появятся в 2027 году. По оценке консалтинговой компании «Яков и Партнеры», к 2042 году на дорогах страны более 80% автомобилей будут автономными.