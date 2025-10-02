 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Минтранс назвал сроки внесения проекта о беспилотном движении

Законопроект о беспилотном движении внесут в правительство до конца 2025 года
Пассажиры садятся в салон беспилотного автомобиля Sberautotech в Москве
Пассажиры садятся в салон беспилотного автомобиля Sberautotech в Москве (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Законопроект о регулировании беспилотных транспортных средств внесут в правительство до конца 2025 года, сообщил ТАСС министр транспорта Андрей Никитин на форуме «Цифровая транспортация 2025».

«Законопроект находится в стадии разработки. Мы разрабатываем его вместе с бизнесом, он поддержан отраслевым сообществом. До конца года внесем его в правительство», — передает агентство его слова.

Он добавил, что законопроект позволит запустить автомобили без водителя в кабине в 2027 году.

В Минтрансе назвали возможные сроки появления аэротакси в России
Технологии и медиа
Фото:Shutterstock

Появление беспилотных автомобилей на российских дорогах к 2027 году в Министерстве транспорта анонсировали в апреле. Тогда в ведомстве сообщили, что работают над «дорожной картой» по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года.

«План мероприятий позволит вывести беспилотные авто на дороги общего пользования к 2027 году. Тесты грузовиков без водителя за рулем прошли успешно, но еще нужно доработать технологии и согласовать правила», — отметили в Минтрансе.

9 апреля движение беспилотных грузовиков запустили на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) в Московской области — по трассе проехали два грузовика «КАМАЗ» и два компании Navio. С 2023 года на трассе М-11, соединяющей Москву и Санкт-Петербург, тестировали беспилотные фургоны.

«Яндекс» разрабатывает беспилотные легковые автомобили, машины проходят испытания на российских дорогах.

