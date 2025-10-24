Москва расширила испытания беспилотных трамваев на новые маршруты

Фото: пресс-служба Московского метрополитена

В столице создают новые высокоточные карты для запуска беспилотных трамваев. Сейчас на пяти маршрутах Москвы работают два таких испытательных вагона-лаборатории, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

С начала испытаний беспилотные трамваи-лаборатории прошли уже свыше 500 км и собрали около 2 Тб данных и зафиксировали свыше тысячи объектов на высокоточной карте, в числе которых светофоры, пешеходные переходы и трамвайные остановки. Пассажиров лабораторные составы не перевозят: во время тестов трамваями управляют водители, уточнил Ликсутов.

По его словам, безопасность остается главным приоритетом при внедрении беспилотных технологий, что требует тщательных испытаний. Первый в России полностью автоматический трамвай уже курсирует с пассажирами в районе Строгино, запуск состоялся в начале сентября. «По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы планируем до 2030 года оснастить беспилотными технологиями порядка 2/3 столичного парка трамваев», — добавил Ликсутов.

Директор Центра исследований умного города ФГРР НИУ ВШЭ Константин Трофименко отметил, что реализовать подобный проект в России сейчас способна только столица. Он уточнил, что на схожем проекте в Санкт-Петербурге применяются только системы помощи водителю, которые требуют участия человека в управлении. «В Москве же полностью беспилотный трамвай самостоятельно управляет движением, взаимодействует со светофорами, контролирует открытие и закрытие дверей, — продолжил Трофименко. — А это ключевые элементы для курсирования по маршруту с пассажирами».