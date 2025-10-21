«Яндекс» до конца года протестирует новый формат такси-беспилотников

«Яндекс Такси» внедрит роботакси с новой технологией и расширит его использование. В компании рассчитывают, что в следующем году на обычный заказ пользователям сервиса может прибыть автономное такси

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

До конца 2025 года в «Яндекс Такси» станут доступны автономные автомобили, работающие по новой технологии, сообщил в интервью РБК гендиректор компании Александр Аникин.

Речь идет о так называемой архитектуре трансформеров. Как пояснил Аникин, она позволяет предсказывать следующее слово в тексте, а в автономном транспорте — траекторию машины. «Все компании, которые в мире занимаются подобным транспортом, перешли на эту технологию. Произошел скачкообразный рост, в разных городах мира начали работать сервисы с автономным транспортом. Подразделение «Яндекса», которое занимается разработкой технологии автономного вождения, около полугода назад тоже завершило переход», — рассказал глава «Яндекс Такси».

Полный текст интервью с Александром Аникиным читайте на сайте РБК утром 21 октября.

На первом этапе заказ работающего на этой технологии автономного автомобиля будет доступен только для сотрудников «Яндекса». В 2026 году, если департамент транспорта Москвы одобрит проект, первые 100 машин начнут ездить по Москве с обычными пассажирами, сообщил Аникин. «Это будет ограниченный набор районов, но нам хочется, чтобы он был умеренно широким, то есть чтобы это было реальным решением транспортной задачи, а не демонстрационными поездками. Проект готовим совместно с городом, власти Москвы нам очень сильно помогают», — сказал он и отметил, что развитие технологий обеспечивает команда автономного транспорта «Яндекса».

Назначение автономного автомобиля в 2026 году будет случайным, уточнил гендиректор «Яндекс Такси». «Если кого-то почему-то это будет смущать, он сможет отказаться от поездки», — пояснил он. Внедрение автономного транспорта, по мнению Аникина, позволит решить проблему дефицита кадров и обеспечить «фундаментально другой уровень безопасности».

Стоимость поездки останется такой же, как на автомобиле с шофером. В долгосрочной перспективе, по оценке Аникина, если автономное такси станет массовым, темпы роста цен на услугу такси будут ниже, чем при сценарии, если такие автомобили использоваться не будут. «Пока технология автономного вождения — это довольно дорого на уровне первоначальных инвестиций, на оснащение автомобиля набором девайсов, чтобы он мог ездить сам. Но долгосрочно — это точно большой фактор стабилизации цены», — дополнил гендиректор сервиса.

«Яндекс» начал работать над технологией беспилотного управления автомобилем в конце 2016 года. В течение нескольких лет подобные машины ездили в тестовом режиме по улицам Иннополиса (Татарстан), в отдельных специальных зонах в Москве и других городах. В марте 2022-го был утвержден экспериментальный правовой режим (ЭПР) для беспилотного такси «Яндекса». В середине 2023 года пользователям стал доступен заказ роботакси в столичном районе Ясенево. Впоследствии оно появилось в Иннополисе и Сириусе (Краснодарский край). В марте 2025-го эксперимент с беспилотниками «Яндекса» продлили до 2028 года.

В автономном автомобиле во время поездки находится водитель-испытатель, который следит за безопасностью и может взять на себя управление в случае нештатной ситуации. Лишь в Иннополисе тестировались поездки автомобилей «Яндекса» второй категории автономности без человека в салоне (ВАТС-2, управляются оператором дистанционно).

До сих пор заказать автономное такси пользователи могли только через специальную кнопку, причем, например, в Ясенево было 40 точек посадки в машины. Теперь же предполагается, что заказ можно будет сделать в обычном приложении, просто на него случайно могут назначить автономное такси, рассказал Аникин. Он уточнил, что в таком автомобиле по-прежнему будет присутствовать водитель-испытатель за рулем.

Минтранс в апреле заявил, что беспилотные автомобили на российских дорогах появятся в 2027 году. В ведомстве сообщали, что работают над «дорожной картой» по развитию беспилотных автомобилей до 2028 года. До конца 2025-го планируется внести в правительство законопроект о регулировании беспилотных транспортных средств. При этом, по оценке консалтинговой компании «Яков и Партнеры», к 2042 году на дорогах России более 80% автомобилей будут автономными.