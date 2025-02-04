Аналитики спрогнозировали долю беспилотных авто в России в 80% к 2042-му

К 2042 году более 80% автомобилей на дорогах России будут беспилотными, спрогнозировали аналитики «Яков и Партнёры». Часть экспертов считают оценку слишком оптимистичной, но технологически достижимой

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К 2035 году более 25% автомобилей на российских дорогах будут беспилотными, а к 2042 году показатель превысит 80%, говорится в исследовании консалтинговой компании «Яков и Партнеры» (есть у РБК). Его авторы ожидают, что переход к беспилотным технологиям будет происходить поэтапно — в первую очередь они будут внедрены в «предсказуемых и изолированных средах», таких как склады и логистические центры, затем — распространятся на магистральную логистику, а после — на городской транспорт и массовые перевозки.

Для проведения анализа аналитики «Яков и Партнеры» брали за основу концепцию Х-образного перехода, которая описывает процесс внедрения новых технологий и используется для прогнозирования скорости адаптации технологий в разных сегментах. Кроме того, учитывались текущая скорость развития беспилотных авто и прогресс по развитию уровней их автономности.

Сейчас выделяют пять уровней автономности транспорта — от нуля до пяти, где пять — полностью автоматическое управление без участия водителя. Партнер компании «Яков и Партнеры», руководитель практики развития искусственного интеллекта Максим Болотских пояснил РБК, что в 2025 году на дорогах России в основном можно ожидать транспортные средства с третьим уровнем автономности, за исключением некоторых трасс, где проводятся испытания грузового транспорта с четвертым уровнем автономности. При третьем уровне водитель обязан постоянно следить за процессом управления беспилотным авто, при четвертом — он не должен контролировать машину все время, а лишь в некоторых случаях. К 2040–2042 годам компания прогнозирует распространение автомобилей с четвертым и пятым уровнями автономности, отметил Болотских.

В исследовании «Яков и Партнеры» приводится прогноз компании McKinsey, согласно которому к 2035 году мировой рынок автономных автомобилей достигнет $400 млрд. Доля автономного транспорта к этому времени достигнет 18–20%, если его широкое внедрение начнется в 2029 году. Объем аналогичного рынка в России, по оценкам «Яков и Партнеры», к 2035 году может составить от $25 млрд до $32 млрд ежегодно. Вместе с тем, аналитики отмечают, что массовый запуск роботакси четвертого и пятого уровней автономности потребует более $5 млрд инвестиций на формирование доверенного набора технологий.

Возможен ли подобный рост

По данным аналитического агентства «Автостат», в России по состоянию на июль 2024 года насчитывалось 55 млн легковых автомобилей, 4,22 млн легких коммерческих автомобилей (LCV, предназначен для перевозки грузов массой до 3,5 тонн) и 3,66 млн грузовиков.

Глава Минтранса Роман Старовойт в ноябре 2024-го заявлял, что Россия входит в пятерку лидеров по развитию беспилотного транспорта. По оценке министерства от 2021 года (более поздних открытых данных нет), доля беспилотных грузовых и пассажирских городских перевозок к концу 2035 года может достичь 30%. В части междугородних перевозок по ключевым магистралям Минтранс прогнозировал, что доля грузовых перевозок на высокоавтоматизированном и беспилотном транспорте к 2035 году составит 50%, а пассажирских — 30%.

Реализация прогноза «Яков и Партнеры» о достижении 80% беспилотных автомобилей к 2042 году будет зависеть от госполитики, считает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, технологически это достижимо, но преобразование автомобилей с двигателем внутреннего сгорания в электромобили представляет собой «гораздо более сложную задачу». Он пояснил, что внедрение оборудования для создания высокоавтоматизированных транспортных средств возможно и на основе существующего автомобильного парка — современные автомобили могут стать базой для таких технологий. Он считает, что для успешного перехода нужны программы стимулирования, которые подтолкнут граждан к покупке такого авто.

Другие эксперты менее оптимистичны. Эксперт рынка Национальной технологической инициативы «Автонет» Игорь Мишин считает оценку аналитиков «Яков и Партнеры» «очень оптимистичной фантазией». «Доказанной экономической эффективности беспилотных автомобилей все еще нет. Многие проекты, как например, беспилотные автомобили Waymo в США, не смогли доказать свою полезность даже на закрытых территориях в качестве такси. Сегодня беспилотные автомобили могут быть интересны в качестве грузоперевозок, но это не более 3-5% от общей массы», — объяснил эксперт. «Завышенной и преждевременной» оценку аналитиков назвал и директор по развитию бизнеса производителя зарядных станций для электротранспорта «Яблочков» Даниил Сиволожский. По его словам, процесс перехода на беспилотный транспорт будет зависеть от множества факторов, включая внешнеполитическую обстановку и инвестиционный климат в стране.

Как ускорить внедрение беспилотников

Эксперты «Яков и Партнеры» в исследовании отмечают, что в отрасли беспилотных авто более 50% стоимости приходится на программное обеспечение, алгоритмы и системы защиты, а 30% — на чипы, связь, навигацию и прочую электронику. «В этих условиях для развития отечественной индустрии важно обеспечить конфиденциальность информации, а это возможно, только если все системы будут выпускаться в России», — указали аналитики. По их оценке, на локализацию производства технологий для беспилотных авто потребуется 250-390 млрд руб.

Новые трассы уже позволяют использовать высокоавтоматизированные транспортные средства, но переход на беспилотный транспорт потребует инвестиций в модернизацию более старого дорожного полотна, говорит Антон Шапарин. Также будет необходимо обновление профильных госстандартов (ГОСТ) с учетом развития автономных автомобилей. «Государство будет вынуждено принимать меры в связи с увеличением дефицита водителей, особенно в грузовом транспорте, который обеспечивает перевозку 80% всех грузов в России», — указал Шапарин, отметив, что Россия входит в число немногих стран, где технологии автономного вождения развиваются очень быстро.

Для создания более надежных и безопасных беспилотных систем необходимо значительное развитие технологий искусственного интеллекта, сенсоров и обработки данных, считает Сиволожский. Еще одним препятствием к более быстрому развитию этого рынка он назвал дорожную инфраструктуру России, которая «пока не готова к внедрению беспилотных автомобилей». Он пояснил, что для таких авто нужны специальные полосы для автономного движения, системы связи между автомобилями и инфраструктурой, а также обновление дорожных знаков и разметки. «Отсутствует и четкая регуляторика юридических аспектов и нормативных требований по управлению беспилотным транспортом. Вопросы ответственности в различных ситуациях также остаются нерешенными. Опыт других стран показывает, что этот процесс требует много времени и значительных усилий», — добавил Даниил Сиволожский.

Он отмечает, что зачастую беспилотные технологии в транспорте работают на электричестве, однако состояние инфраструктуры для электротранспорта в России пока находится на стадии развития. Сейчас электромобили — это менее 0,1% отечественного автопарка. «Если ориентироваться на темпы развития рынка электромобильности за последние пять лет, переход на беспилотный транспорт займет значительно больше прогнозируемого аналитиками времени. Мы верим в возможность реализации беспилотных технологий на определенных тестовых площадках по стране, но не ожидаем массового внедрения в ближайшие годы», — заключил эксперт.

Единственным легальным инструментом для апробирования беспилотных технологий в условиях городской транспортной среды сейчас являются экспериментальные правовые режимы, напомнил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэка Владимир Волошин. Сейчас беспилотные автомобили тестируются на дорогах общего пользования как в перевозке грузов, так и в пассажирских перевозках. В экспериментах участвуют 15 компаний, пройдено более 20 млн км, перевезено более 20 тыс. тонн грузов, совершено более 100 тыс. поездок роботакси. Волошин отметил, что в вопросах использования автономного транспорта «работа выполняется в напряженном темпе, но излишней спешки нет, мы совместно с отраслевыми органами власти и экспертами двигаемся поступательно, переходя к более высоким уровням автономности по мере проверки надежности как технологии, так и правового регулирования».

Представитель «Яндекса», который разрабатывает и тестирует собственные беспилотные авто, отказался от комментариев. РБК направил запрос в Минтранс и «Сбер».