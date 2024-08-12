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Война санкций ,  
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Сервис рекламы Google решил полностью уйти из России

Сюжет
Война санкций
Рекламный сервис Google AdSense деактивирует аккаунты российских пользователей, заработок им выплатят в течение 60 дней. В частности, решение затронет блогеров на YouTube — они окончательно лишатся монетизации роликов
Фото: Carsten Koall / Getty Images
Фото: Carsten Koall / Getty Images

Сервис контекстной рекламы Google AdSense решил полностью прекратить деятельность в России и деактивировать все учетные записи российских пользователей. Об этом говорится в e-mail-рассылке от Google Payments, скриншот сообщения публикует 3DNews.

«Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной местоположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя», — сказано в письме.

Заработок за июль выплатят в августе, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты. В целом компания планирует выплатить остаток по балансу российским пользователям в течение 60 дней.

Решение деактивировать аккаунты в России означает, что российские пользователи лишатся доступа к Google AdSense и предоставляемым услугам рекламы. В частности, это затронет блогеров, публикующих видео на площадке YouTube, — они не будут получать оплату за просмотры из-за рубежа.

РБК направил запрос в Google.

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

В марте 2022 года Google отключила показ рекламы российским пользователям, а позже монетизацию просмотров на YouTube для российской аудитории. Однако тогда мера не затронула аудитории из других стран. В связи с этим видеоблогеры говорили, что потери «некритичны», просто монетизации будет «в два раза меньше».

С начала августа наблюдаются проблемы с работой YouTube в России. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснял замедление загрузки видео на YouTube проблемами с хранением данных в российских дата-центрах и заявлял, что на стационарных компьютерах она может упасть до 70%. При этом он называл «деградацию» хостинга вынужденным шагом из-за «антироссийской политики» материнской компании Google.

В «Ростелекоме» связывали сбои с проблемами с оборудованием компании Google, которая с начала военных действий на Украине не занимается его обновлением. В компании на это ответили, что «это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».

В Кремле и Госдуме отрицают планы по блокировке видеохостинга в стране.

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