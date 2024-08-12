Клиенты стали разрывать договоры с операторами в регионах из-за YouTube

Пользователи винят провайдеров в проблемах с YouTube через «домашнюю сеть» и расторгают с ними договоры, пояснил глава «Ростелесетей» Грищенко. Ассоциация просит Минцифры и Роскомнадзор опубликовать разъяснение причин замедления

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Абоненты более 135 региональных операторов связи начали разрывать договоры из-за сбоев в работе YouTube и других сервисов Google, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, ассоциация «Ростелесеть» (в нее входит более 200 региональных операторов связи) 7 августа направила письмо на имя главы Минцифры Максута Шадаева и главы Роскомнадзора Андрея Липова, в котором просит официально объяснить причины замедления работы сервисов и их «неравномерной деградации» у разных компаний. В ассоциации изданию подтвердили отправку письма и сообщили, что оно получено адресатами.

По словам президента «Ростелесетей» Олега Грищенко, около сотни операторов пожаловались на «сильное и неравномерное замедлением работы YouTube, поисковой системы Google и ее сервисов». Пользователи винят провайдеров в проблемах с сервисами Google через «домашнюю сеть» и разрывают с ними договоры, рассказал он. «Негативная реакция в отношении операторов исчисляется тысячами жалоб», — уточнил Грищенко.

8 августа письмо в Минцифры и Роскомнадзор отправила и Ассоциация малых операторов связи регионов (АМОР; в нее входит более 120 компаний) из-за «резкого и хаотичного» замедления скорости работы YouTube у разных операторов во всех регионах страны и «массовой потери абонентской базы», пишет «Коммерсантъ».

По словам главы АМОР Дмитрия Галушко, к ним поступило 35 обращений от операторов, а число абонентов, которые решили расторгнуть договоры с компаниями, за две недели превысило 1000 человек.

«Ростелесеть» пояснила, что из-за «отсутствия официальных заявлений в СМИ и опубликованных нормативно-правовых актов по указанной проблеме» операторы не могут объяснить пользователям причины проблем с YouTube, и просит Минцифры и Роскомнадзор опубликовать официальное разъяснение, а также «провести компетентные работы по выявлению причин неравномерной его деградации и поисковой системы Google у разных операторов, несмотря на связанность работы этих сетей».

Последнее время пользователи в России сталкиваются со сбоями в работе YouTube. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн объяснял замедление загрузки видео на YouTube проблемами с хранением данных в российских дата-центрах и заявлял, что на стационарных компьютерах она может снизиться до 40%, а потом — до 70%.

В «Ростелекоме» связывали сбои с проблемами с оборудованием компании Google, которая с начала военных действий на Украине не занимается его обновлением. В компании на это ответили, что «это не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».

В Кремле и Госдуме отрицают планы по блокировке видеохостинга в стране.